Самый мощный и большой в мире: В Мурманске на ледоколе «Сибирь» подняли российский флаг

25 января в Мурманске прошла торжественная церемония поднятия российского флага на ледоколе «Сибирь». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

25 января в Мурманске прошла торжественная церемония поднятия российского флага на ледоколе «Сибирь». Это первое серийное универсальное судно проекта 22220, которое представляет собой самые мощные и большие атомоходы в мире.

Всего в серии 22220 должны быть созданы пять ледоколов, помимо «Арктики» и «Сибири» еще и «Урал», «Якутия», «Чукотка». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Уникальные суда

Головной ледокол проекта «Арктика» вошел в состав атомного флота России в 2020 году.

«Сибирь» для жителей Заполярье название родное. Такой ледокол уже существовал в советские годы, в первый рейс он вышел в 1978 году. Судно работало с дрейфующими станциями и даже заходило на Северный полюс в мае, хотя зимой туда надводные суда не совались из-за опасного льда. В 1992 году старую «Сибирь» вывели из эксплуатации, а спустя 30 лет на воде новый атомоход-тезка. Размеры его впечатляют (см. «Только цифры») - таких махин в мире больше нет. Но не только внешний вид атомохода его изюминка.

- Эти ледоколы отличаются, в первую очередь, по своим тактико-техническим свойствам. Они универсальные, нам не требуется иметь отдельно серию мелкосидящих ледоколов для работы на великих сибирских реках, а, напомню, все наши основные мегапроекты, что по производству сжиженного природного газа, что по сырой нефти, находятся на берегах этих рек, - рассказал заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

Если объяснить просто, то «низ» «Сибири» заполнен балластом. Когда надо ломать лед, его много, если надо зайти в реку, лишний груз убирают, меняя осадку. Обычно ледоколы или борются со скованными морями, или могут пройти по рекам, а делать и то, и другое не позволяли характеристики.

К слову, атомное сердце ледокола (а это два ядерных реактора) – отечественного производства. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пробивать Севморпуть

В отличие от «50 лет Победы», который еще и туристов может возить на Северный полюс, «Сибирь» заточена под проводку судов. На новом ледоколе, конечно, тоже есть бассейн – самый большой среди всех судов, висят красивые картины, но главная цель – работа на Северном морском пути.

- Дорогой груз нельзя везти месяцами, мы должны иметь сверхэффективную транспортную морскую систему. Эта задача будет решаться в следующие 10 лет. Для этого строится атомный ледокол класса «Лидер» с гордым названием «Россия». Надеюсь, в декабре 2027 года мы его получим и сможем уверенно сказать, что у нас есть регулярная круглогодичная навигация, - отмечает Вячеслав Рукша.

Всего в серии 22220 должны быть созданы пять ледоколов, помимо «Арктики» и «Сибири» еще и «Урал», «Якутия», «Чукотка». При этом в «Атомфлоте» отмечают, что надеются на строительство большего количества судов (по разным оценкам их нужно от 7 до 11), чтобы обеспечить все потребности по проводке судов Севморпутем.

- Откровенно скажу, что проблем [со строительством] много, но проблем решаемых. Постройка «Сибири» прошла легче, чем «Арктики», меньше проблем было на ходовых испытаниях, понятно, что остаются еще "детские болезни", но это уже другая работа. Эти ледоколы - основа нашей будущей жизни, всего предприятия и Северного морского пути. Живем с большой надеждой, что будет принято решение о продолжении строительства. В нашем видении, должно быть 10-11 судов, - уверен генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. - В свое время у предприятия было 9 ледоколов.

В отличие от «50 лет Победы», который еще и может возить туристов на Северный полюс, «Сибирь» заточена под проводку судов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Испытания штормами и льдами

Уже в 21.00 25 января, если не помешает погода, «Сибирь» должна уйти в первый рабочий рейс – курс взят на Енисей. Ледокол надо опробовать в суровых льдах. Хотя в трудности на воде он уже попадал. 13 января ледокол вышел от достроечной набережной АО «Балтийский завод» в порт приписки Мурманск и в пути попал в сильный шторм. Волны были такой силы и высоты, что верхние стекла судна до сих пор хранят следы капель, экипаж рассказывает, что качало пять дней.

- В свое время я попадал в сильный шторм у Северного полюса, но он длился два дня, - вспоминает главный специалист группы технического наблюдения ФГУП «Атомфлот» Илья Лепустин. – «Сибирь» оборудована по последнему слову техники, она устроена так, чтобы исправно работать в самых суровых условиях.

К слову, атомное сердце ледокола (а это два ядерных реактора) – отечественного производства.

- Для современной России это предмет гордости, что мы опять делаем такие мощные, современные ледоколы, сохраняем и укрепляем свое лидерство в Арктической зоне. Без таких судов работа на Севморпути неэффективна. Мы гордимся, что атомный ледокольный флот базируется в Мурманске, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отметил начальник штаба морских операций – заместитель директора по судоходству Владимир Арутюнян, прогноз по ледовой обстановке в Арктике на ближайшие 50 лет таков, что без ледоколов не обойтись. Яркий пример – ситуация во втором полугодии 2021 года, когда на Севморпути в ледовом плену оказались 24 судна, которые понадеялись, что сами смогут пройти северными морями. Закончилось это их проводкой ледоколом «Вайгач».

- Исследования показали, что изменения в Арктике цикличные: в последние годы мы наблюдали потепление, а теперь медленно идем к похолоданию. Циклы могут составлять от 12 до 30 лет. Все говорят о глобальном потеплении, но по Арктике этого не видно, - рассказывает Владимир Арутюнян.

Третий по счету ледокол проекта 22220 «Урал» планируют сдать к концу 2022 года.

Третий по счету ледокол проекта 22220 «Урал» планируют сдать к концу 2022 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Характеристики ледокола проекта 22220 «Сибирь»:

длина - 173,3 метра;

ширина - 34 метра;

высота борта - 15,2 метра;

мощность - 60 МВт;

скорость хода - 22 узла (по чистой воде);

максимальная ледопроходимость - 2,9 метра;

водоизмещение – 33 540 тонн;

расчетный срок службы - 40 лет;

численность экипажа - 54 человека.

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