Переболевших коронавирусом жителей Мурманской области приглашают на углубленную диспансеризацию

Углубленная диспансеризация проходит в поликлиниках региона с июля 2021 года, но до сих пор не все о ней слышали. Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным коронавирусом в Мурманской области с начала пандемии заболели 94 297 человек, или каждый восьмой житель региона. Кто-то перенес болезнь легко, может, даже не заметил, а кто-то прочувствовал, как тяжело может протекать COVID-19. Северяне, которые заразились коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию.

Записаться просто

Углубленная диспансеризация проходит в поликлиниках региона с июля 2021 года, но до сих пор не все о ней слышали.

- Существует постковидный синдром, когда после болезни в течение четырех недель и дольше сохраняются стойкие симптомы. Чаще всего это слабость, утомляемость, головная боль, сниженная работоспособность, одышка (о самых распространенных побочных эффектах коронавируса см. «Конкретно». – Ред.), - рассказывает главный врач городской поликлиники Мурманска № 2 Константин Биджоев. – Самое опасное – тромбозы.

Даже если вы переболели легко и кажется, что на организме COVID-19 не сказался, на деле это может быть не так. И то, что не заметит глаз, покажут исследования. Рассказываем, как это проходит.

- На углубленную диспансеризацию может записаться тот, кто перенес новую коронавирусную инфекцию. Срок давности не важен, главное, прийти не раньше чем через 60 дней после болезни, - продолжает Константин Биджоев. – Запись идет через «Госуслуги», портал здравоохранения Мурманской области reg.polarmed.ru, кол-центр поликлиники и инфомат. Такие пациенты у нас в приоритете. Если человек не внесен в реестр переболевших коронавирусом, но у него есть антитела или другие признаки, что он болел, то можно написать заявление на имя главного врача поликлиники.

Как проверяют

Проходит обследование в два этапа.

Первый этап включает измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое; тест с шестиминутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность); проведение спирометрии или спирографии; общий анализ крови развернутый; биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови).

Также важный анализ - на определение концентрации Д-димера в крови, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – это нужно для определения риска тромбоза; рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года); прием (осмотр) врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики).

Если возникнут подозрения на различные заболевания, после первого этапа нужно будет пройти второй. Решение об этом принимает лечащий врач. При необходимости он направит пациента на эхокардиографию (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой); компьютерную томографию легких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой); дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).

Какой итог

- Чем для пациента может закончиться углубленная диспансеризация? Самый приятный результат – это узнать, что ты здоров. Можно получить направление на госпитализацию, консультацию специалиста или на постановку на диспансерный учет, - перечисляет Константин Биджоев. – Также одним из результатов может стать реабилитация, но ее не надо воспринимать как отдых в санатории - ее прописывают только тем, кому она действительно нужна. Диспансеризация для нас – это не формальность, не галочка ради показателя. Мы действительно хотим, чтобы как можно больше пациентов прошли ее. К сожалению, сейчас не так много переболевших записывается на обследование.

КОНКРЕТНО

Есть симптом? Иди к врачу!

Оперштаб по ситуации с COVID-19 в Мурманской области рассказал, какие проблемы чаще всего возникают после болезни.

Так, самые популярные осложнения - это утомляемость и одышка, ими страдают 49,8% и 31,7% переболевших соответственно. Далее идут бессонница (26,9%), тромбозы (25%), тревога/депрессия (23%), выпадение волос (21%), расстройство вкуса и запаха (16,2%), боли в суставах (15,3%), кашель (13,5%), боль в груди, тахикардия (12,7%), боли в мышцах (10,8%), головная боль (6,8%), диарея (5,7%), кожная сыпь (3%), лихорадка (0,2%).

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