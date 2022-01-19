Мунь Каллса из Лапландии: кто такой - добрый саамский волшебник

Изначально Мунь Каллса считался лесным духом. Фото: "Ловозерский НКЦ приглашает"/vk.com/club65256797

В этом году в Мурманской области поздравлял ребят с Новым годом главный волшебник из Великого Устюга. Напомним: он заглядывал в Мурманск на своем поезде 13 января. Об этом чародее знает большинство детей в Заполярье, но при этом далеко не все знакомы с местным северным волшебником - родом из культуры саами.

Мунь Каллса - саамский Дед Мороз, волшебник-даритель. Его место жительства – историческая Лапландия. Резиденция волшебника находится в Ловозере, в Национальном культурном центре саамов. День рождения он отмечает 18 ноября.

- Верной помощницей Мунь Каллсы является внучка Вэдз Нийта. В отличие от своего коллеги Санта-Клауса проживающий в Заполярье саамский волшебник передвигается на прекрасных северных оленях по земле, а не по воздуху, - объяснили в Ловозерском национальном культурном центре.

Изначально этот Дед Мороз считался лесным духом, вполне доброжелательным. Он разгуливал по лесу и стучал по деревьям палкой, чтобы снег осыпался с них. Заблудившимся путникам помогал найти дорогу к жилью. В наши дни Мунь Каллса взял на себя роль волшебника-дарителя. Так из дикого лесного духа он стал персонажем, практически идентичным русскому Деду Морозу.

Наряд Мунь Каллсы более скромный, чем у его родственников и коллег из других регионов и стран. Он носит простую серую шубу, зато шапка и варежки у него необычные – яркие, с саамским орнаментом.

Лапландский чародей наравне с другими волшебниками поздравляет детей и взрослых, в период зимних праздников участвует в представлениях и новогодних мероприятиях в Заполярье. Так, в преддверии Нового года его пригласили на творческую встречу в Ловозерский КСЦОН, где он познакомил ребят с историей саамского народа, его культурой, обрядами и традициями.

Саамский чародей участвует в различных мероприятиях и представлениях. Фото: vk.com/dkumba

- Мунь Каллса поздравил всех и угостил своими новогодними печеньями, которые изготовил самостоятельно накануне. А второй помощник Мунь Каллсы - Чахкли, герой саамских сказок - предложил участникам изготовить саамский чум - «коавас» - на память о встрече. Когда все «коавас» были собраны, участники устроили для волшебников веселое чаепитие, - рассказали в Ловозерском НКЦ.

В декабре в мастерской Мунь Каллсы также проходили мастер-классы «Мышка и гном», «Упаковка новогоднего подарка». 17 декабря с участием лапландского волшебника в Ловозере впервые прошла церемония зажжения огней на новогодней елке. А 24 и 25 декабря для саамских ребятишек в культурном центре состоялись новогодние представления. Одну из главных ролей доверили Мунь Каллсе. Спектакль назывался «Моайнас сегьхуввень» («Перепутанные сказки»).

Уже в этом году саамский чародей приезжал вместе с внучкой Вэдз Нийтой в Оленегорск на фестиваль новогодней сказки «Морозко». Сразу после открытия праздника они поиграли с детворой в национальные игры, посетили школу-интернат и встретились с юными оленегорцами в местной библиотеке, ответив на их вопросы. Ребята не только узнали много нового, но и почувствовали, что в жизни всегда есть место сказке и чуду.

К слову, с нашим саамским волшебником на январских каникулах мог познакомиться каждый желающий в Москве на Старом Арбате. До 16 января там работала фотовыставка «Зимние волшебники России», на которой были представлены стенды, посвященные сказочным персонажам из 30 регионов страны, в том числе и Мунь Каллса.

Сейчас образ саамского волшебника дополняется новыми элементами. Совсем недавно завершился конкурс сочинений «Мунь Каллса. Жизненный путь» Ловозерской общественной организации «Культурный код», в котором участвовали представители саамского сообщества. На основе их рассказов будет создан собирательный образ национального сказочного героя. Так что вскоре мы больше узнаем о его привычках, родственных и дружеских связях, вкусах и быте.

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