Для туристов в Заполярье хотят создать гастрономический театр

Первый гастрофестиваль прошел в 2018 году в Кировске, тогда он собрал немного участников. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Многие жители Мурманской области, даже те, кто живет здесь не первый десяток лет, никогда не пробовали камчатского краба, гребешок, оленину с ягодными соусами. В основном потому, что эти продукты не очень доступны по цене. Хотя есть и другая причина – рестораны региона лишь недавно стали заниматься разработкой арктического меню. Гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», который прошел в Мурманске с 14 по 16 января, для многих северян стал открытием и возможностью наконец попробовать то, что раньше они видели только на картинке.

- Можно сказать, что к этой ярмарке мы готовились несколько лет, потому что те рестораторы, которые раньше никогда не говорили об арктической кухне, сейчас ее прекрасно готовят. И за последние несколько лет в наших ресторанах появились арктические завтраки, ланч-боксы. Наши рестораторы демонстрируют новые блюда, которые, я надеюсь, появятся в меню ресторанов Мурманской области, - отметил на открытии «Вкуса Арктики» председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Первый гастрофестиваль прошел в 2018 году в Кировске, тогда он собрал немного участников. В пандемийный 2020 год он приехал в Полярные Зори в формате «еда на вынос». В 2022-м доехал до Мурманска. За три дня его посетило более 6 тысяч человек, которые смогли попробовать томленный с травами гребешок, беляши и пышки с крабовым мясом, вариацию бефстроганова из оленины и многое другое. К слову, беляши с крабом пользовались таким спросом, что уже к обеду заканчивались. И некоторые северяне только ради них возвращались на ярмарку на другой день.

Рестораторы прямо на фестивале создавали различные блюда и вариации их оформления. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Фундаментальная задача фестиваля - популяризация арктической кухни, презентация предприятий, которые на ней специализируются. Абсолютно все меню и блюда, которые здесь представлены, становятся доступными максимальному количеству жителей – их стоимость на 30% ниже, чем в ресторане. Помимо звезд мурманской кухни на мероприятии много новичков, потому что растет интерес к данному направлению, арктическая кухня - это уже выгодный бизнес, - рассказала координатор проекта «Гастрономическая карта России», при участии которого состоялся фестиваль, Екатерина Шаповалова.

Помимо самого главного на «Вкусе Арктики» - дегустации разных блюд - северян ждали и другие возможности. Например, увидеть в ледяном домике работу гастрономической лаборатории. Рестораторы прямо на фестивале создавали различные блюда и вариации их оформления. Так родились съедобные чаши изо льда с добавлением пищевого красителя и северных ягод. Или ледяные стопки с заполярными напитками (безалкогольными и очень полезными).

Также на фестивале работала туристическая выставка MURMANSK.TRAVEL Market Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Участники лаборатории создают концепции арктического гастрономического театра - это уже не обычная подача блюд, они делают интересные конструкции изо льда с морожеными ягодами, дикоросами, ягелем, елками - чего только нет! Все это сопровождается интересными рассказами об истории этих блюд. В дальнейшем нам хочется, чтобы эти истории блюд сопровождались определенными спектаклями с участием, возможно, коренных народов Мурманской области, чтобы туристы могли познакомиться с культурой. И я думаю, что в 2022 году вы станете свидетелями того, что на базе наших ресторанов появится арктический гастрономический театр, я в это верю. Мы хотим, чтобы это приняло массовый характер и арктическая кухня стала обязательным пунктом программы для туристов, чтобы через еду по доступным ценам они знакомились с Мурманской областью, - уверена Екатерина Шаповалова.

Также на фестивале работала туристическая выставка MURMANSK.TRAVEL Market - в специальном домике все желающие могли взять брошюры о регионе, отправить открытки авторства заполярных художников, узнать, какие достопримечательности Кольского полуострова можно посетить. А за регистрацию на портале murmansk.travel давали красочный путеводитель по региону. Тем же, кто приходил со своей термокружкой, в домике бесплатно наливали ароматный чай из северных трав. Акция проходила неслучайно.

В будущем гастрофестиваль может посетить и другие города региона. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- 2022 год объявлен в Мурманской области годом экологически ответственного туризма. Мы призываем всех, кто будет путешествовать по ярмаркам и фестивалям нашей области, привыкать к тому, что для гостей со своей кружкой мы будем придумывать акции и давать дополнительные возможности, - отметил Александр Елисеев. – Также надеемся, что этим летом проведем тур для туристов по сбору северного чая.

В будущем гастрофестиваль может посетить и другие города региона. Арктическая кухня для туристов станет магнитом, а для северян – привычным рационом, ведь она не только радует глаз, но и полезна. За короткое заполярное лето травы, дикоросы, ягоды успевает вобрать в себя больше витаминов, чем растения из более южных регионов, а морепродукты и оленина питательны и помогают держать в форме фигуру.

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