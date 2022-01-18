Покоряем Север: Кольский научный центр издал книгу о развитии туризма в Арктике

Ученые затронули проблемы туризма Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и Карелии, а также архипелага Шпицберген и нацпарка «Русская Арктика». Фото: Олег ФИЛОНОК

Туризм в Арктике сейчас на слуху как никогда. В Мурманской области уделяют развитию этой сферы все больше внимания, денег и ресурсов. Это приносит свои плоды – так, за последний год более 250 тысяч гостей посетили Заполярье. Регион также вошел в топ-5 самых популярных направлений по России среди молодежи.

Но проблемы в этом направлении есть, и их нельзя упускать из виду. Об актуальных аспектах развития туризма в регионах Европейского Севера России и Западной Арктики рассказывает новая книга научного сотрудника Института экономических проблем имени Г. П. Лузина Эдуарда Грушенко и инженера-исследователя Евгении Лисуновой. Труд издал Кольский научный центр.

О каждом уголке Арктики

- Это издание чрезвычайно актуально именно сейчас, когда развитие Кольского Заполярья связывают с туристическими интересами, а не только с добычей полезных ископаемых и их переработкой, - пояснили авторы. - Сборник щедро проиллюстрирован фотографиями Эдуарда Грушенко. В отличие от туристических буклетов, которые представляют лишь парадную сторону любого направления, статьи ученых-экономистов беспристрастны, точны и раскрывают реально существующую картину.

Ученые затронули проблемы туризма в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях и Карелии, а также на архипелаге Шпицберген и в национальном парке «Русская Арктика», организованном на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, и предложили пути их решения.

В книге подробно описаны уже существующие туристические направления и объекты: города с интересной историей, самые красивые деревни, археологические артефакты и памятники природы, упомянуты аспекты развития сельского туризма в России. Есть здесь и рассказы о перспективах открытия новых направлений, а также конкурентных преимуществах каждого региона: где-то туристов ждут круглогодично, где-то существует «мертвый сезон» - в разных областях по-разному организованы транспорт и взаимодействие с промышленностью.

Ученые считают, что сейчас неужно уделить особое внимание развитию активных видов природного и экотуризма. Фото: КНЦ РАН

- Для жителя Мурманской области наиболее интересными станут главы, посвященные родному краю. В них авторы отмечают положительную динамику развития туризма. Регион привлекает рекреационным рыболовством, наблюдениями за полярным сиянием, геолого-минералогическим, морским, горнолыжным видами туризма. А самым перспективным направлением на Кольском полуострове однозначно признан природно ориентированный экотуризм, - поделились в пресс-службе КНЦ РАН.

Проблемы и перспективы

Ключевыми проблемами развития туризма ученые считают состояние дорог и активность нелегальных гидов. Срочно требуют решения и проблемы загрязнения уникальных территорий скопившимся бытовым мусором. Не забыли и о пандемии коронавируса, которая внесла большие коррективы в развитие туристической отрасли, – свои двери на долгое время закрыли горнолыжные курорты, музеи, гостиницы. Однако осенью 2020 года путешественники, соскучившись по странствиям, оживились.

- Люди стали приезжать в Мурманскую область и Карелию на своих автомобилях. Второе рождение пережили ночевки в палатках, пеший туризм, велопоходы и водные сплавы. Север привлекал своей малолюдностью, а значит, меньшим риском заражения. Пандемия внесла новые тренды: повысились требования к санитарной безопасности, ужесточился контроль за местами размещения людей и обработкой прокатного снаряжения, - отметили ученые.

Согласно прогнозам экспертов, стоит ждать отложенного спроса на арктические туры из-за низкой покупательной способности населения страны. Возможно, у туристов появится всплеск интереса к наиболее доступным местам Баренцева и Белого морей и ближайших островов. В Мурманской области, по прогнозам, восстановление показателей 2019 года ожидается к 2024 - 2025 годам.

Ученые делают вывод, что сейчас необходимо уделить особое внимание развитию активных видов природного и экотуризма в немноголюдных местах, индивидуальным и семейным турам, автомобильному и велотуризму. Среди новых направлений северного туризма после снятия ограничений станут детокс-туры и digital-туризм.

- Детокс-туртерапия – это отдых, совмещенный с очищением организма от вредных токсинов крупных мегаполисов, в малолюдных местах. И все это в условиях экологически чистой окружающей среды Севера. Digital-туризм – эксклюзивный турпродукт с цифровыми технологиями. Имеет перспективу также развитие инновационного вида экологического отдыха – плоггинга («мусорные забеги»), получившего широкое развитие в странах Скандинавии, - пояснили в Кольском научном центре.

Новое издание основано на длительной исследовательской деятельности, книга будет интересна профессиональным работникам туристской сферы, органам власти, научным работникам, преподавателям, студентам и всем тем, кто желает лучше узнать Российскую Арктику.

Ознакомиться с книгой можно на сайте Кольского научного центра.

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