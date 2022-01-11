«Это просто ужасное зрелище!»: Жители Мурманска возмущены выставкой кошек в торговом центре Plazma

Северяне отмечают, что выставкой это «котоместо» не назвать - скорее похоже на контактный зоопарк. Фото: vk.com/murmansklife

Жители Мурманска обеспокоены состоянием мурлык, которые обитают на так называемой выставке в ТРЦ Plazma, организованной «Федерацией кошек». Зоозащитники и обычные посетители подняли тревогу, когда заметили, что животные практически не реагируют на людей.

Выставка или контактный зоопарк?

Мероприятие начало работать в конце декабря, и уже на новогодних праздниках северяне стали замечать неладное.

- Это просто ужасное зрелище! Хотелось забрать всех пушистых оттуда. Кошки в ужасном состоянии, скорее всего под седативными препаратами. Большинство из них просто лежат и вообще ни на что не реагируют. В других городах этих граждан называют мучителями кошек, активисты-зоозащитники досрочно прекращали этот ужас и закрывали выставку, - поделились северяне в паблике «Черный список Мурманск|Отзывы», приложив к посту фотографии уставших и печальных котиков.

Северяне отмечают, что выставкой это «котоместо» не назвать - скорее похоже на контактный зоопарк. А, как известно, по законодательству их организация в России запрещена.

- Персонал не следит за тем, что делают посетители. Несколько раз люди брали кошек на руки для фото, а сотрудники не реагировали. Я сама просила не поднимать животных, потому что так требовали на инструктаже при входе. Также некоторые дети довольно агрессивно играли с кошками, буквально лупили их игрушкой на веревочке по морде. Персонал и на это не реагировал, хорошо, что рядом стоявшие посетители сделали замечание отцу ребенка. Внешний вид животных тоже оставляет желать лучшего - у многих глаза текут, шерсть колтунами у длинношерстных, - рассказала о впечатлениях от выставки Марина Осипова.

Нужна проверка

На ситуацию обратили внимание зоозащитники. Так, группа волонтеров Лизы Титовой направила обращение в мэрию, администрацию торгового центра, прокуратуру и органы ветеринарного надзора, требуя провести проверку.

- Фактически основной целью такого места является предоставление возможности физического контакта с животными. Иных мероприятий, в том числе научной, образовательной и просветительской направленности, не проводится. Также отсутствуют обученный, имеющий профильное образование и сертифицированный для проведения просветительских мероприятий персонал, утвержденные методические пособия. Следует отметить, что указанное мероприятие не определено организатором как выставка, при его проведении отсутствуют присущие выставкам животных атрибуты (различные участники, комиссия), а также афиши мероприятия, - говорится в сообщении.

До последнего времени выставка работала более 4 дней в неделю без перерыва, что тоже является нарушением требований по содержанию животных. Теперь же у «котоместа» появилось три выходных – с понедельника по среду. Как сообщили организаторы, это технические перерывы для кормления и отдыха котиков. Послужил ли причиной изменения графика общественный резонанс? Вполне возможно.

- При визуальном осмотре некоторых находящихся в ТЦ Plazma кошек видно, что они находятся в ненормальном для здорового животного психофизическом состоянии, на физический контакт не реагируют, словно находясь постоянно в состоянии сна. Мероприятие посещается большим количеством малолетних детей, что может негативно сказаться на их психике из-за демонстрации животных, явно находящихся в состоянии стресса, - отметили зоозащитники.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 30 декабря организатору выставки было выдано предостережение.

- В настоящее время мы проводим комплекс мер с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в ведомстве.

К слову, официальный телефон для связи с «Федерацией кошек» после случившегося стал недоступен, поэтому получить от организаторов комментарий по данной ситуации пока не представляется возможным.

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