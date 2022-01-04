Богач из Швеции и турецкие двоеженцы: записки мурманчанки о свиданиях с иностранцами

Поверьте моему опыту, знание английского не всегда помогает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот так насыплешь себе тарелочку семечек в пятницу вечером, включишь телевизор на развлекательном канале и наткнешься на серьезных девушек из стендап-шоу, которые открыто говорят о самом сокровенном, и подумаешь: а я чем хуже? Да у меня таких историй вагон и маленькая тележка. Про что? Ну, например, про свидания с иностранцами.

Знаете же, как про это пишут в интернете… Она вышла замуж за француза и уехала жить в Париж. Или: ее увидел арабский шейх и забрал в свой гарем, а она от него сбежала. Только никто не рассказывает, как пройти самое главное испытание в этом квесте - осилить первые свидания и преодолеть языковой барьер. И, поверьте моему опыту, знание английского здесь не всегда помогает.

Шведский шейх

Первый опыт тесного общения с иностранцем случился у меня в двухтысячных годах в Стокгольме. Я поехала учиться в университет Умео по обмену и на свою стипендию могла себе позволить слетать в столицу Швеции на пару дней. Мы познакомились в природном парке Скансен, когда я гуляла босиком по траве, а он сидел на лавочке и наблюдал. Он был очень богат! Мой шведский рокфеллер рассказывал, что в свое время у него был первый завод в Швеции по производству компьютерного софта. Он хвастался собственными самолетом и островом, покупал мне одежду и угощал в панорамных ресторанах, водил в кино. И очень хотел на мне жениться.

- И?! - спросите вы.

- Ну... - отвечу я, - как у доктора Быкова: где-то должен быть подвох.

И он таки был!

Мне было двадцать лет, а ему на тот момент все шестьдесят два! Он мечтал о молодой жене, чтобы после его ухода из жизни вдова смогла начать новую, обеспеченную жизнь. Такая была у него мечта.

- И?!

Да все просто. Ехали мы с ним утром в замок шведского короля, с которым он в бане раз в месяц парился, и остановила нас полиция. Пока разбирались, я заглянула в бардачок и нашла там статистический справочник по Швеции. И возраст мужчин старшего поколения там был указан - 76 лет. Вот зачем человек возит такой справочник в машине? Я не знаю. Я вдруг подумала, что молодость не готова тратить на хорошего, умного, богатого, но пожилого дяденьку. И уехала в Россию. Мы еще какое-то время переписывались, но все мягко затухло. Через два года я родила ребенка, через пять - взяла ипотеку, и вот сижу в пятницу, смотрю ТВ, грызу семечки и жду своего принца…

Любовь по переписке

Вторая попытка задружиться со скандинавами случилась несколько лет назад в интернете. Спасибо Тиндеру, который свел нас через свои странные алгоритмы. Мы так и не увиделись вживую - только переписывались. Он из Осло, я из Архангельска, между нами две с половиной тысячи километров.

С рассветом: «Доброе утро!», каждый вечер: «Сладких снов!». А давай выпьем вместе кофе! А по какому рецепту сегодня готовим? А ты целовался на морозе? Надо составить список дел, которые мы должны сделать, когда увидимся вживую. Посмотрим сегодня фильм? Какие планы на выходные? А можно я схожу на свидание с реальным человеком?

Да-да, молодой человек оказался не только на десять лет меня младше, но и на сотню лет старомоднее. Он реально верил в то, что мы встречаемся, был бесконечно деликатным к моим эмоциям, умел слушать и даже позволял плакать, ни разу не предложил виртуальной приватной встречи. Но очень боялся оскорбить меня, если вдруг он пойдет на свидание в реале с другим человеком.

Мы даже смогли эпично поругаться, когда дошло до обсуждения реальной встречи. Одно неверное слово, одна лишняя запятая - и история закончилась. Мы просто перестали писать друг другу.

Непальский политик

Раз уж мы затронули взрослую тему, пришло время рассказать еще одну фантастическую историю. Дело было в Непале. Мы с братом завершили трек к базовому лагерю на Эвересте и задержались в Катманду на несколько дней.

С английским языком у меня неплохо - общаться могу не только на бытовые, но и на глубоко интеллектуальные темы. Так думала я, пока не познакомилась в Тиндере с непальским политиком. Там он меня вычислил и взял в оборот... моего брата. Согласно их менталитету, чтобы произвести хорошее впечатление на девушку, нужно впечатлить… Кого? Ее ближайшего мужского родственника!

Все два часа прогулок он разговаривал с ним на всевозможные темы, убеждая, что он добропорядочный и надежный. И с ним можно отпустить вот эту (вполне взрослую женщину с двумя детьми в России) девушку. И пусть то, для чего ее нужно отпустить, не совсем благопристойно и порядочно, но соблюсти ритуал надо. Когда брат въехал в тему, то ретировался в хостел, предварительно благословив на грех.

Когда мы уже остались одни, мой непалец сделал мне предложение: «Давай сделаем так, чтобы этот вечер стал самым запоминающимся из всего твоего путешествия!».

Наивная, я решила, что прекрасный вечер предполагает ужин в шикарном ресторане, вид Катманду с высоты птичьего полета. Но… «Какой ты любишь сок?» - спросил меня мой визави, а потом вышел у ближайшей палатки на улице, где делали фреши, и принес арбузный сок в... двух полиэтиленовых пакетиках, завязанных узелком. После этого масштаб «запоминаемости» был понятен, но я решила не сдаваться!

Поиск подходящего мотеля тоже был эпическим: практически все было занято. Зарегистрироваться в отеле спутник попросил меня: ему нельзя было светиться в таких злачных местах из-за работы чиновника. В номере не работал душ, а был только маленький низенький краник, к которому прилагался тазик.

Дальше история приобрела пикантный оборот. Оказалось, что с моим очень хорошим уровнем английского языка я полный ноль в английском интимном. Не понимать того, что тебе вещает любовник, - худшее, что может произойти с человеком с синдромом отличника. Это примерно как сдавать госэкзамен в институте, не зная ни одного билета. Из всего речевого потока я понимала только «право» и «лево», но, как оказалось, этого недостаточно.

Вернувшись в Россию, я плотно засела за пополнение своего вокабуляра интимного английского, дабы не опозориться еще раз. Мой непальский любовник из вежливости еще пару раз писал мне сообщения с периодичностью раз в месяц, но отвечать я не стала.

Турецкая пахлава

Кстати, популярные сайты знакомств очень хорошо отражают миграционные процессы в регионе. Например, если тебе в ленте стали попадаться личности с образованием «авиационный институт», значит, в Мурманск на учения прибыла целая дивизия военных летчиков. Вот уже больше года лента Тиндера пестрит потомками Османской империи. А все потому, что в Мурманской области стартовало сразу несколько крупных строек, на которые дешевле зазывать иностранную рабочую силу (из 10 тысяч рабочих в Белокаменке примерно 80% - иностранцы). Турки приезжают на Север работать на два-три года, оставив в солнечной стране свою семью. Временный брак по месту работы для них - очень рациональное решение.

Очень хорошо, если потенциальный ухажер говорит по-английски. Это идеальный вариант. Но чаще всего они его не знают - вот и я попала на такое свидание. Познакомились мы эпично: в клубе русский парень, вытанцовывая под Prodigy, заехал мне в лоб локтем, и я стала сползать по стенке. Очень красивый молодой человек подхватил меня под руки, нашел лед, вызвал такси и отправил домой. Потом стал мне писать, и я решила пойти на свидание. Бывают встречи вслепую, а у меня было «внемую». Самый тихий из всех возможных вариантов - набирай себе текст на телефоне в переводчике и подсовывай под нос кавалеру. Что получится в результате, одному богу известно, точнее, автору алгоритмов перевода. Иногда переводили в трех разных переводчиках, если по лицу было видно, что эффект от слов не тот.

А дальше произошла битва менталитетов. Я не знаю, откуда это в турецких мужчинах - лить мед на пахлаву, а сверху засыпать сахаром и халвой: «Твои глаза как утренние лучи солнца!», «Я благодарю Аллаха за то, что мы встретились!», «Я хочу, чтобы ты стала светом моей жизни!» и все в таком же духе.

А мне, как Станиславскому, хотелось крикнуть: «Не верю!». Вот не верю - и все. То ли жизнь потрепала, то ли фальшь чувствуется, но уж больно сладко - так, что скулы сводит.

Мой знакомый метко поставил диагноз: «голодный». Не согласившись, я процитировала турецкого кавалера: «Я мужчина не для секса, а для любви. Я устал от таких отношений!». «Давно голодный», - перевел с русского на русский мой друг и добавил, что живет в общаге.

Самое сложное - это выдержать осаду после первого свидания с турецким мужчиной. В их системе мира нет понимания, что девушка может просто не хотеть общаться. Обстрел идет обычно по 10-15 сообщений в час. Через полгода тебе могут позвонить и очень сильно обидеться, что ты не помнишь даты, времени и кафе, в котором вы встречались. Иногда мне кажется, что в их вахтовом поселке должен уже висеть черный список тех, кто ходит только на одно свидание, а потом не отвечает на сообщения. И я там первая.

КОНКРЕТНО

Советы тем, кто хочет сходить на свидание с иностранцем

Никаких «долгоиграющих» сценариев не должно быть в голове, если только это свидание не организовано брачным агентством. Даже если он потрясающе красив и богат, разделяет все ваши взгляды. Получится история Золушки – хорошо, нет – ну и ладно...

Какой бы ни был уровень английского, хорошо бы скачать на телефон переводчик – это очень облегчит взаимодействие, особенно когда внезапно пропадет интернет.

Определите для себя темы, которые вы не готовы обсуждать: религия, толерантность, политика, например. Во-первых, это не дебаты. Во-вторых, тут нужно иметь лингвистический запас, понимать, что другая сторона этим запасом наделена и вообще понимает, о чем речь. В-третьих, надо отдавать себе отчет, что для первого свидания эти вещи совершенно не важны. Важно только то, насколько человеку хорошо и комфортно рядом с тобой идти, держаться за руки, грызть семечки и смотреть сериал. Насколько вам хорошо и радостно проживать вместе именно этот момент времени. Сейчас, в будущем или через двадцать лет… Только это.

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