«Небо переливалось желтым, я думал, что это невозможно»: фотограф из Апатитов раскрывает секреты северного сияния

Фотограф отмечает, что без сложностей в деле пейзажного искусства не обойтись. Фото: Валентин Жиганов (vk.com/vjiganov)

Апатитчанин Валентин Жиганов занимается искусством фотографии уже более 30 лет. На его снимках – чудесные виды Кольского полуострова, заснеженные Хибины, а главное, яркие сполохи северного сияния, увидеть которое хочет каждый путешественник. Валентин поделился с нами, как у него получается создавать магию и волшебство через объектив камеры.

Будь готов ко всему!

Полярное сияние апатитчанин снимает около 12 лет, с тех пор, как купил зеркальный фотоаппарат.

- Я занимаюсь фотографией северного сияния не только потому, что это красивое явление, но и потому, что днем я работаю в Кольском научном центре, а вечер провожу с семьей. И только ночью у меня есть свободное время. Это мое хобби с профессиональным уклоном, - отметил он.

Северянин занимается фотографией с свободное от работы время. Фото: Валентин Жиганов

Первое сияние наш герой снял между Кировском и Апатитами - получилось не очень хорошо, потому что техника была старая. А потом фотоаппарат удалось обновить, и раз за разом стало получаться лучше.

Фотограф отмечает, что его дело бывает рисковое: когда охотишься за хорошим кадром, есть вероятность провалиться под лед, утопить фототехнику или, например, заболеть после нескольких часов на 30-градусном морозе, а в горах не стоит подходить к краю скал.

- Лучше ходить на съемки не в одиночку, а с друзьями, чтобы они, если что, подстраховали. Ну, и в заведомо опасные места лучше не соваться, - поделился наш собеседник.

Апатитчанин занимается фотографией уже более 30 лет. Фото: Валентин Жиганов (vk.com/vjiganov)

Валентин рассказал, что однажды летом он попал в рисковую ситуацию - во время прогулки с другом по Хибинам им довелось встретить медвежат и медведицу, бродивших неподалеку.

- Удалось пофотографировать их. Повезло, что ветер от косолапых был в нашу сторону и они нас не заметили. Рисковать и подходить ближе я не стал, конечно, - рассказал фотограф.

Валентин отмечает, что без сложностей в деле пейзажного искусства не обойтись. Так, ему приходилось пять раз ездить в одно и то же место, чтобы снять северное сияние у озера Длинное. Только в последний раз повезло с погодой.

- Бывает едешь снимать метеоры, а получается яркое сияние, хотя, по прогнозу, ничто этого не предвещало. А может быть и такое, что пока доедешь, уже все облаками затянет и ничего поснимать не удается. Нужно быть готовым к таким превратностям, - говорит он.

Как в сказке

По словам фотографа, некоторые туристы и даже местные жители не верят, что аврора бореалис может сверкать на самом деле такими же яркими переливами, как на снимках фотографов, и считают, что те редактируют свои работы. Но в действительности сказка часто становится явью, и подобные упреки несправедливы.

- Я также снимаю северное сияние на видео, чтобы показать скептикам всю его красоту и мощь, в будущем хочу запечатлеть его с квадрокоптера. Люди пишут мне: «Живу в Мурманской области много лет, но такого яркого сияния не видел - это фотошоп!». Но я, например, фотошопом, чтобы нарисовать сияние, не пользуюсь и стараюсь оставлять изображение таким, какое оно есть, - отметил Валентин. - Для того чтобы увидеть хорошие переливы, нужно дождаться магнитной бури и полуночи, желательно выехать за город. А еще – на небо почаще смотреть. Бывает, что даже из окна хорошо его видно.

Невероятно красочное северное сияние апатитчанин поймал в 2015 году. Фото: Валентин Жиганов (vk.com/vjiganov)

Наиболее часто северное сияние озаряет небо в период равноденствия – это сентябрь и март. Самую красочную игру огней Валентину как раз удалось запечатлеть осенью 2015 года.

- Я тогда поехал с друзьями к озеру Малый Вудъявр снимать метеорный дождь. Постепенно небо начало зеленеть - мы подумали, что это тучи, потому что в этот день, по прогнозам, сияния не должно было быть. Однако, как потом выяснилось, сполохи дошли даже до Москвы. Сияние было очень ярким, красочным, динамичным. Оно даже переливалось желтым, хотя я думал, что такое невозможно. Небо было как на иллюстрациях к сказкам. Очень повезло нам в тот день, - поделился автор.

А в феврале 2021 года Валентину удалось снять северное сияние в виде Змея Горыныча. Фотографу пришлось подождать пару часов на морозе в -20, чтобы сполохи хорошо разгорелись.

Фотографу пришлось подождать пару часов на морозе в -20, пока всполохи хорошо разгорелись. Фото: Валентин Жиганов (vk.com/vjiganov)

- В планах выпустить книгу с реальными фотографиями, подтверждающими легенды о полярном сиянии. В книге будет и саамская лиса, и драконы, и боги, и многое другое. Как раз не хватало русского Змея Горыныча, и именно в эту ночь мне удалось его сфотографировать в небе Хибин, - отметил он.

Валентин отмечает, что запечатлеть северное сияние можно и на смартфон с хорошей камерой, так что на «охоту» туристам необязательно нужно брать с собой тяжелую технику. Главное – почаще смотреть в небо, запастись терпением, и удача обязательно придет!

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