Река для лосося или для спортсменов?

Для сплавов река Варзуга слишком тихая, но туристы все равно идут на нее ради впечатлений и рыбы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Развитие в последние два года гигантскими темпами туризма в Мурманской области чревато необратимыми последствиями для природных ресурсов Кольского полуострова. А все потому, что он агрессивно воздействует, прежде всего, на воду, ягоды, грибы, рыбу, леса, диких животных. Например, десять лет назад мы могли практически полностью потерять стадо варзугского лосося - самой ценной и известной породы семги.

Из глубины веков в начало двухтысячных

- 600 лет поморы управляли рекой Варзугой, и всегда был запрет на вылов рыбы выше деревни. Там, в верховьях реки, располагаются нерестилища, - рассказывает редакции «КП»-Мурманск» Валерий Иркашев, председатель правления фонда «Мурманский лосось». - Туда, наверх, даже права никто не имел ходить. Говорят, что если кто ловил рыбу в верховьях, то их изгоняли из деревни.

В наши дни Варзуга представляет интерес не только для рыбаков, но и для туристов.

- Сама река неинтересна для спортивных сплавщиков: пологая, порогов нет - только природой любоваться, - рассказывает Алексей Голенкевич, координатор проектов по устойчивому рыболовству Мурманского отделения Всемирного фонда дикой природы. - Верховье реки труднодоступное, дорог туда нет. Длина реки - 200 километров, климатические условия сложные.

Но 2000-е годы ознаменовались появлением новой рыболовной техники - это и аэролодки, и водометные моторы, и современная утепленная одежда, и новые виды снастей. И потянулись туристы. Сайты в интернете запестрели предложениями недорогого и вкусного отдыха на Кольском полуострове с рыбалкой, красной икрой, дикой природой.

- Туристов было так много, что инспекторы не успевали составлять протоколы. Самое сложное, что людей с реки никуда не денешь - дорог нет, и они после составления протокола так и продолжают сплавляться вниз по реке, - добавляет Валерий Иркашев.

Что самое обидное - все туроператоры и агенты были не с Кольского полуострова, а из центра России. Приехали – уехали: какое дело им до неродных мест…

Туризм дорогой ценой

Стадо варзугского лосося стало резко уменьшаться. Люди ехали не только поесть рыбы, но и насолить ее, чтобы отвезти домой. Простые подсчеты заставляют задуматься: если стадо лосося составляет 50 - 79 тысяч голов, а за лето проходит 10 тысяч туристов, то при вылове одной рыбки в день и сплавах по 5-7 дней они фактически вылавливают все стадо.

- Люди очень часто спрашивали: какой же я браконьер, если выловил всего одну рыбку? - рассказывает Валерий Иркашев. - Но каждому туристу по одной рыбке - и лосося больше нет.

За пять-шесть лет стадо семги было подорвано. Рыбы-производители подходили к нерестовым буграм в верховьях реки, а там их встречали туристы, которые выдергивали особей из нерестовых ямок.

- В 2014 году жители Варзуги обратились за помощью, - рассказывает Алексей Голенкевич. - Рассказали, что в результате сплавов происходит тотальная выбивка маточного поголовья в период захода производителей в реку. В правительстве области посчитали и поняли, что туристы действительно могут уничтожить значительную часть стада.

Запретить или ограничить?

После обращения жителей начали обсуждать вопрос о запрете сплавов. Его ввели в 2015 году, и с того момента сплавы по реке Варзуге запрещены с 15 июля до ледостава на период до 2025 года. Исключение составляют случаи оказания медицинской помощи, выполнения спасательных работ, служебных обязанностей правоохранительных и природоохранных органов, осуществления рыбоохранных и природоохранных мероприятий, а также проведения работ в научно-исследовательских и контрольных целях.

Эффективность этого запрета различные службы оценивают совершенно по-разному.

«За» и «против»

Главный государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Мурманской области в городе Кандалакша Сергей Карпов считает, что сплавов меньше не стало.

- Очень много людей катается без разрешений министерства природных ресурсов. Они должны его получать, потому что река пролегает в заказнике «Варзугский», - рассказывает Сергей Карпов. - Браконьерства очень много, особенно в связи с тем, что закрыли границы, осенью, например, был очень большой наплыв людей.

С ним согласен и Алексей Голенкевич. По его мнению, запрет на сплавы ввели, но выполнять его и контролировать сложно. Хотя какая-то часть туристов, конечно же, была отсеяна.

А сложностей в контроле запрета несколько. Во-первых, у браконьеров очень много современной техники, которой нет у инспекторов. Некоторые прилетают в верховья Варзуги на вертолетах с мобильными холодильниками и заготавливают рыбу центнерами.

Во-вторых, мало самих инспекторов. И здесь с Сергеем Карповым согласен Геннадий Попов, глава сельского поселения Варзуга. Он сам много лет отработал в рыбнадзоре.

- До 2005 года в рыбнадзоре было 17 инспекторов, а сейчас их всего три. А рек в Терском районе - 30. Хорошо что пограничники стали контролировать выход с рек в Белое море, - рассказывает Геннадий Попов.

Но сам глава сельского поселения считает, что запрет сплавов очень положительно отразился на ситуации с сохранением лосося.

- После его введения количество сплавов уменьшилось раза в три, - считает Геннадий Попов. - На сегодняшний день стало меньше появляться на реке нелегальных сплавщиков, 80% любителей такого отдыха берут разрешение минприроды. У них есть гиды, нет больших нарушений - люди там работают с пониманием, что внизу реки их встретят, за ними посмотрят на реке, чтобы ничего не нарушали. Тенденция к улучшению на порядок выше. Раньше 90% сплавов были в

браконьерских целях, сейчас же все больше в туристических. К тому же никто мимо окон администрации не проплывет - мы всех видим.

Глава Варзуги считает, что многие браконьеры перешли в легальную сферу, переключились на гостевые дома и стали принимать туристов - почти 70%.

- Больше переходят на спортивную ловлю и туризм. Мы потихоньку переводим людей в правовое русло, - рассказывает Геннадий Попов.

Да и штрафы стали на порядок выше: семгу проще купить в магазине, чем отдать за одну рыбку 13 тысяч.

Из-за жадности людей мы чуть не потеряли популяцию варзугского лосося. Фото: Евгения ГУСЕВА

Общественные инспекторы

Большую роль в сохранении лосося сыграл институт общественных инспекторов, который по грантам Всемирного фонда сохранения природы развивали с 2017 года. Это позволило закупить специальную технику, одежду, утепленные палатки, печки, теплую одежду и обеспечить постоянное присутствие на реке.

Обычный рейд выглядит так: производится заброска инспекторов в верховье реки со всем оборудованием, и в течение трех-семи дней они спускаются вниз по реке. Антибраконьерская бригада состоит из государственных инспекторов рыбоохраны, министерства природных ресурсов и общественных инспекторов.

- Помогает колхоз «Всходы коммунизма» - аэролодками, забросками в труднодоступные места. У колхоза есть участки для любительского рыболовства, и они обязаны их охранять - у них на реках работают частные охранные предприятия, поэтому они заинтересованы и помогают нам, - рассказывает Сергей Карпов.

Пока было финансирование от Всемирного фонда дикой природы, общественные инспекторы участвовали в рейдах постоянно с 2017-го по 2019 год. Сейчас финансирование задержалось, но многие обученные инспекторы из местных жителей продолжают на добровольных началах патрулировать территорию в составе антибраконьерских бригад.

- Принцип охраны - максимальное нахождение на этих природных местах. Кто-то раскидывал сети - мы вставали на это место и не давали ловить. Или сопровождали сплав до самого низа реки. Очень много проводили разъяснительной и просветительской работы. Помогали фиксировать нарушения уполномоченным лицам, - рассказывает Валерий Иркашев. - Хорошо что деятельность и полномочия общественных инспекторов по водным ресурсам и охране окружающей среды полностью прописаны в законодательстве.

Стадо спасено?

Валерий Иркашев считает, что все эти действия в совокупности позволили сохранить варзугского лосося от полного исчезновения. В 2019 году на рыбоучетном заграждении, которое считает рыбу по головам, когда она заходит с моря, увидели, что ее зашло гораздо больше, чем раньше. А в 2017 году была совсем критическая ситуация.

Увеличение поголовья лосося отмечают представители всех служб. Но радоваться рано.

Алексей Голенкевич, координатор проектов по устойчивому рыболовству Мурманского отделения Всемирного фонда дикой природы, считает, что сплавы не единственная беда на реке. Это и

вертолетные заготовки сотнями килограммов, и спортивная рыбалка по принципу «поймал - отпустил».

- На реке стоят многочисленные лагеря спортивной рыбалки. Во-первых, не во всех соблюдается этот принцип. А если неправильно выполнять эту процедуру, то смертность рыбы может составлять 100% при норме 15%. Достаточно чуть дольше подержать рыбу на воздухе, - считает Алексей Голенкевич.

Рыбе не везет и в море - ее выбивают, пока она идет на нерест вдоль побережья Кольского полуострова, а в зимнее время - в местах зимовальных ям подо льдом.

Кто за что отвечает?

Пока мы готовили этот материал, оказалось, что сплав по реке Варзуге - сложное и многократное предприятие. За без разрешения пойманную семгу претензии предъявит инспектор рыбнадзора, а если сумма окажется большой, то дело передадут в МВД.

Если браконьеров поймают в море, то здесь активизируется пограничная служба. А за сам незаконный сплав по реке Варзуге «прилететь» может только от самого заказника.

Честно говоря, возникает ощущение, что государственных организаций привлечено-то много, а у семи нянек, как говорит поговорка, дитя без глазу.

Фонд «Мурманский лосось» сейчас активно продвигает идею создания нацпарка «Терский берег». Может, под крышей этой организации все функции соберутся в одних руках и защищать хрупкую природу станет проще, как и получать финансирование на снаряжение и людей.

Для справки: по реке Умбе сплавляться можно - запрета нет. По оценке администрации Терского района, там туризм носит больше этнографический характер - петроглифы, поморский быт…

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