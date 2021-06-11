"Нашли новую маму и семью": в Мурманске спасли попавших в бетонный плен утят

Утиный выводок рядом с этим домом видели не раз, хотя поблизости из водоемов разве что фонтан в центральном парке. Фото: Berezovskaya Ula / vk.com/berezovskayaula

Котят спасают с деревьев, собак в Мурманске часто достают из мазутных ям. А днем 10 июня в центре города пришлось провести непростую операцию ради двух утят.

Дом №21 на улице Софьи Перовской находится прямо рядом с областной библиотекой, детской стоматологией и имеет особенность – рядом есть «дыра» - продух. В него-то и провалились два утенка, оказавшись среди бетона и металла.

Утиный выводок рядом с этим домом видели не раз, хотя поблизости из водоемов разве что фонтан в центральном парке. Несмотря на это, мама-утка решила, что детский сад можно устроить именно в этом месте. Выбор оказался не самым удачным: местные жители отметили, что малышей становится с каждым днем вместе меньше. Вот и еще два утенка могли погибнуть, если бы их писк вовремя не услышали прохожие.

Малыши провалились в продух на глубину почти два метра – руками не достать, разве что сачком, которого у жителей дома не было. Да еще и разный мусор, из которого образовались завалы, изрядно мешал. Жительница Мурманска Юлия Березовская бросила клич о помощи в социальных сетях.

- Приезжали спасатели, сказали, что без участия «УК 1» не будут разбирать завалы. Маму с выводком женщина выманила, чтоб все не попадали, а малыши так и остались пищать! – поделилась новостями женщина.

К счастью, сотрудники управляющей компании пришли на помощь: не стали вызывать снова спасателей, ведь у них много работы, а позвали сотрудника Григория Бурова. Он раскидал завал и достал сначала одного утенка, а потом второго. Спасенных крошек посадили в коробку, а потом задумались, что с ними сделать. Ведь их горе-мама куда-то делась. Мурманчанка Елена Ястребова забрала их к себе на время.

- Вечером снова приезжали на то место, где спасли малышей. Но, увы, маму-утку мы так и не нашли. Утят с коллегами отвезли на озеро Окуневка. Минут через 15 вдалеке увидели утку с птенцами. Наши пушистики, услышав крякание, стали крякать в ответ. Уточка тут же поплыла в нашу сторону, а «наши» утята быстренько побежали к новой семье, только «пятки сверкали». Утиная история со счастливым концом. Спасенные птенцы обрели новую семью. Мы еще некоторое время понаблюдали за малышами, и, убедившись, что с ними все хорошо, поехали домой, - написала на личной странице в «ВКонтакте» 11 июня Елена.

Спасенных крошек посадили в коробку, а потом задумались, что с ними сделать. Фото: Berezovskaya Ula / vk.com/berezovskayaula

За этим добрым делом следили сотни человек. И помимо благодарности всем, кто спасал крох, встал вопрос: а что будет с продухом, ведь в него могут провалиться другие? Например, жители с Софьи Перовской.

- Моя собака туда свалилась однажды. Шарилась в кустах, пролезла под железным листом как-то и рухнула вниз, молча, не сразу и поняли, куда делась, вот же рядом была! Звали, вроде, тявкает. А все забито досками и железом, казалось бы, где там собаке просочиться, чудом догадались, в каком из четырех колодцев она оказалась, железо голыми руками содрали, доску подпилили, достали, счастье такое, думали, уже и не увидимся, - рассказывает Валентина Пономарева.

«КП-Мурманск» связалась с «УК 1», которая отвечает за дом №21, где нас заверили, что наведут порядок как можно скорее.

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