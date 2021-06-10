«Мечтала быть балериной, а стала порноактрисой»: биография Елены Берковой

Елена Беркова мечтала о балете, но нашла себя в индустрии для взрослых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Беркова – одна из самых обсуждаемых. А все потому, что демонстрирует свое обнаженное тело и даже снималась в порнофильмах. Рассказываем биографию провокационной уроженки Мурманска.

Елена Беркова сейчас не замужем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Беркова родилась 11 марта 1985 года в столице Заполярья. При этом Крайний Север она запомнила слабо, потому что когда она была еще маленькой, семья переехала в украинский Николаев. О своих родителях Елена публично рассказывать не любит. Известно, что ее мама работала учительницей младших классов. Семья надеялась, что девочка заинтересуется художественной гимнастикой, сама она мечтала о балете и даже ходила в балетную школу. Но потом пошла по другому пути.

Сначала она решила стать моделью и даже с 14 лет участвовала в съемках, а вот на подиум ее не взяли из-за небольшого роста – 158 сантиметров. В 16 лет Елена уехала к сестре в Санкт-Петербург и нашла работу вебкам-моделью. В Северном столице девушка познакомилась с норвежским фотографом Петтером Херге, который подтолкнул ее к мысли о порноиндустрии, сообщив, что за такое хорошо платят. При этом девушка долго сомневалась и не могла решиться на это, но потом все же рискнула, после того как сходила на кастинг и услышала, что фильм, в котором ей предлагали сняться, не будет распространяться в России. Первый фильм был снят в 2003 году, когда Елене было 18 лет.

Елена Беркова и Александр Путинцев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Уже снимаясь в порнофильмах, Беркова 12 мая 2004 года пришла на телепроект «Дом-2», где пробыла 56 дней. «Строить любовь» она решила с Романом Третьяковым. Уйти с телестройки ей пришлось после того, как всплыла информация о ее работе в индустрии 18+.

То, что все узнали о ней как о порноактрисе, далось Елене нелегко. Ей стали поступать неприличные предложения от мужчин, многие родственники и близкие перестали выходить на связь. Но при этом Беркова не перестала сниматься в фильмах для взрослых.

Личная жизнь у Берковой более чем разнообразна. В 15 лет она впервые вышла замуж за мужчину по имени Альбер. В браке она открыла брачное агентство, а через два года развелась, сообщив, что муж иногда поднимал на нее руку. 28 октября 2005 года она вышла замуж второй раз: ей было 20, а ее избраннику, бизнесмену Владимиру Химченко, - 50 лет. Этот брак тоже просуществовал всего два года. 11 декабря 2008 года она сочеталась со стриптизером Иваном Бельковым, в 2009 году у пары родился сын Женя, и в том же году она развелась. После этого Елена Беркова сожительствовала с Владимиром Савро, который пропал без вести 14 сентября 2013 года: влюбленные отдыхали на Черном море, мужчина пошел купаться и не вернулся. В 2017 году она вышла замуж за актера Андрея Стоянова, с которым развелась через год. В 2019 году Беркова объявила, что собирается замуж за предпринимателя Александра Путинцева. Но пара рассталась, также Елена рассказала, что пережила выкидыш. На данный момент телеведущая не говорит, состоит ли в отношениях.

Елена Беркова с Андреем Стояновым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2011 году Елена Беркова получила три года условного срока за хранение амфетамина. Ее от реального срока спасло то, что она недавно стала мамой и призналась в преступлении.

В марте 2009 года беременная Беркова заявила, что будет баллотироваться на выборах мэра Сочи. В ноябре 2017 года она заявила о таком же намерении, только в отношении президентских выборов.

Елена Беркова не стесняется, когда смотрят на ее обнаженное тело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас Елена Беркова ведет мероприятия, зарабатывает рекламой в своем Instagram и других соцсетях, ведет платный Telegram-канал 18+. Периодически она появляется на телевидении, например, в передачах «Званый ужин», снимается в порнофильмах и не относящихся к этому жанру, например, в фильме «Свет и тень маяка». Также иногда она поет.

При этом Елена Беркова не раз говорила, что не против еще раз выйти замуж и родить второго ребенка.

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