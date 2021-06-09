Соблюдайте требования к оформлению ветеринарных сопроводительных документов

Государственная информационная система в области ветеринарии

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ N 648 от 18 декабря 2015 года.

Ветеринарные документы подтверждают проведение ветеринарно-санитарных экспертиз, эпизоотическое благополучие места происхождения, а значит, безопасность продукции. Кроме того, с помощью ФГИС «Меркурий» они обеспечивают прослеживаемость товаров – весь путь от момента его производства из сырья до поступления готовой продукции в торговую точку или организацию.

«Меркурий» делает прозрачным оборот животноводческой продукции и позволяет оперативно выявлять нарушения требований ветеринарного законодательства, а значит, препятствовать попаданию на стол потребителя небезопасной продукции.

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» Управлением в Республике Карелия выявляются различные нарушения, допущенные уполномоченными для работы с системой лицами предприятий.

Одним из наиболее часто выявляемых нарушений является негашение или несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов в системе.

Гашение ветеринарного сопроводительного документа – это процедура, подтверждающая получение товара и его фактическое соответствие заявленному в документах. Несвоевременное гашение нарушает прослеживаемость продукции и может привести к реализации потенциально небезопасных товаров.

За 5 месяцев 2021 года было выявлено 238 таких нарушений.

В адрес уполномоченных лиц были выданы предупреждения, составлено 142 протокола об административном правонарушении за нарушение ветеринарно-санитарных правил по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Также в ходе мониторинга выявляются случаи оформления ВСД на продукцию с указанием истекших сроков годности. За 5 месяцев 2021 года было установлено 62 таких нарушения.

В адрес уполномоченных лиц были выданы предупреждения, составлено 53 протокола об административном правонарушении за нарушение ветеринарно-санитарных правил по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Встречаются и различные ошибки при оформлении эВСД, например, уполномоченные лица не указывают номер транспортного средства, на котором перемещается товар. В соответствии с правилами, номер транспорта должен быть указан в документе. ВСД на транспортную партию аннулируется при смене транспортного средства, за исключением случаев перемещения подконтрольного товара с использованием нескольких транспортных средств и (или) видов транспорта.

Кроме того, Управлением выявляются факты реализации животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов в ходе административных расследований, проводимых на основании информации, размещенной в СМИ, и в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых совместно с другими надзорными органами.

Ряд таких нарушений был допущен фермерами в Республике Карелия. Так, на основании информации, размещенной на сайте региональных органов исполнительной власти, Управлением было проведено административное расследование в отношении предпринимателя из Сортавальского района.

Анализ информационных систем Россельхознадзора показал, что фермер не оформляет ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий». В ходе расследования было установлено, что фермер производил и продавал мясо и молоко, при этом продукция не была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе, а молочное стадо не проверялось на скрытые маститы.

Глава КФХ был привлечен Управлением к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей, ему было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Управление информирует: нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов могут повлечь за собой административную ответственность.

Кроме того, потребители имеют право убедиться в ветеринарно-санитарной безопасности товара и потребовать и продавца ветеринарные сопроводительные документы.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора