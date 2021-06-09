Родные моряков с «Онеги»: «Мы просили о памятнике нашим мужчинам, но его не хотят ставить»

В качестве компромисса глава города предложил установить мемориал всем рыбакам, погибшим в мирное время. Фото: Алексей Бакуменко

В Мурманске есть памятник «Ждущая», но, наверное, никогда не появится памятник тем, кто не дождался, у кого море отняло часть сердца. А еще в столице Заполярья может не появиться памятник погибшему экипажу «Онеги», о котором все СМИ писали в конце января. Но обо всем по порядку.

7 июня под трансляцией оперативного совещания губернатора как обычно сыпались вопросы от северян, для которых порой это единственный шанс, что их услышат. И вот глаз цепляет одно из обращений: « Обращаются к Вам родные рыбаков, погибших на «Онеге». Извините, что пишем сюда, но наше письмо до Вас, как мы поняли, не дошло, на прием к Вам нас не записали, нас всегда перенаправляют в другие ведомства. Проблема наша - это установка мемориала…».

Не могут выбрать место, нет денег? Какая же может быть проблема, если в конце января правительство Мурманской области сообщило, что «задачу открытия мемориала взяла на себя администрация Мурманска, место его установки и внешний вид будут обсуждаться с родными погибших»? Женщины, которые потеряли мужей и сыновей в ледяном Баренцевом море ранним утром 28 декабря, пришли в редакцию «КП-Мурманск» и рассказали, что пока что видят от чиновников только холод к их беде.

- Мы выступили с инициативой создать в Мурманске мемориал экипажу «Онега». Понимает, тела не нашли, нам некого было похоронить. Нам нужно место, чтобы прийти, положить цветы, поплакать, - рассказывает Алена Бондаренко, вдова старшего мастера обработки Игоря Бондаренко. – Сначала мы услышали, что нас поддержали.

Перед моими собеседницами – толстая папка со всевозможными ответами из разных инстанций. Вот схема территории у «Маяка» - мемориала морякам, погибшим в мирное время. На ней – красная точка, которой обозначено место, которое мэрия определило под мемориал. Схему прислали в ответе за подписью главы администрации Евгения Никоры.

- Место совсем небольшое, в кустах. Но нас и это устраивало, мы же не напоказ все делаем, нам даже хорошо, что вдалеке от чужих глаз, - продолжает Алена Бондаренко.

Кстати, сначала семьям моряков с «Онеги» предложили установить мемориал на городском кладбище, но родные решили, что эта идея не самая удачная, ведь земля пуста – ни могил, ни гробов. Поэтому и попросили рассмотреть город. И тут семьи моряков столкнулись с новой загвоздкой: на кладбище мемориал может появиться в любой срок, а вот в городе только спустя пять лет после трагедии.

Схема размещения памятного знака экипажу судна «Онега» Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Это такой большой срок! Матери и отцы, потерявшие детей, уже не молоды, они могут просто не дожить до этого важного момента. Из-за всего случившегося у многих подорвано здоровье, - говорят мои собеседницы.

На их просьбы ускорить процесс, в администрации ответили, что вынесут вопрос на обсуждение в горсовете. Может, в качестве исключения можно будет что-то сделать. А потом 4 июня состоялась непростая встреча с главой Мурманска Андреем Сысоевым…

- Разговор был сложный. Он нам четко дал понять, что мемориала в городе не будет. Сказал, что обсуждал эту тему с почетными жителями города, те поддержали его мнение, нас на встречу не позвали. Андрей Иванович сказал, что могут прийти родные других погибших моряков, а их много. «Почему «Онега» особенная?» - так нам сказали, - продолжает Алена Бондаренко.

В качестве компромисса глава города предложил установить мемориал всем рыбакам, погибшим в мирное время. Но без плиты с именами членов экипажа «Онеги». Разве что сделать табличку, что памятник появился благодаря родным моряков с «Онеги».

- Но разве это так сложно? Разве мы много просим? Нам сказали, что имена наших мужчин будут записаны в книге мемориального комплекса. Но он работает три дня в неделю. Мы должны внутрь «маяка» нести венки и цветы? Плакать на глазах у смотрительницы? – недоумевает Людмила Тимербаева, потерявшая в Баренцевом море сына Владимира.

То, что в документе за подписью Евгения Никоры было указано возможное место для мемориала, для главы города не стало аргументом. Именно поэтому под впечатлением от этой встречи Людмила Тимербаева и написала губернатору. Из правительства ответа еще не поступило, а вот из мэрии позвонили и позвали северянок на еще одну встречу с главой города. Она состоится уже сегодня, 9 июня. Хочется думать, что камень с души женщин упадет.

- Вы знаете, некоторые родственники до сих пор не верят, что их родных нет. Кто-то говорит, что его сына или мужа спасли, подобрало другое судно, он скоро вернется. Моя дочь до сих пор ждет папу их дома. При этом и им важно, чтобы появился мемориал, - говорит Алена.

Кстати, судовладелец «Онеги» сразу после трагедии сообщил, что готов возместить все траты на мемориал. Затем уже прозвучало, что только часть.

А пока семьи, в которые под Новый год пришло горе, могут лишь кинуть алые гвоздики на волны Баренцева моря. Уже в этом месяце исполнится полгода, как затонула «Онега». Конечно, родственники хотели бы оказаться в этот день на месте крушения – у берегов «Новой Земли». Но до него три дня хода. Поэтому было принято решение просто выйти недалеко в море. И посмотреть в воду, которая стала братской могилой 17 мужчинам.

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