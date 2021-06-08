В проекте «ФосАгро-школа» участвуют порядка 6 тысяч детей

На ПМЭФ-2021 обсудили формирование нового формата среднего образования.

Формирование нового формата среднего образования, актуальность которого диктует ориентированность на требования быстро меняющегося мира, участники ПМЭФ-2021 обсудили на панельной сессии «Школа – университет»: проблемы коадаптации».

- Наша сессия – одна из основных на Петербургском форуме: какую бы тему не обсуждали сегодня на форуме – национальные задачи, задачи международного сотрудничества, развитие новых технологий – все сводится к вопросу поиска кадров для их реализации, - подчеркнул, открывая дискуссию ректор МГИМО Анатолий Торкунов. - В этой ситуации совершенно новое значение и звучание приобретает как довузовское образование, так и образование вузовское и послевузовское. Ключом к решению проблемы является коадаптация – взаимодействие школы и вуза. И, хотя в этой области у нас уже немало достижений, пока что есть и много нерешенных вопросов.

При этом основной вызов, по мнению экспертов, заключается в повышении качества знаний с фокусом на практические занятия и координацию с будущими работодателями, чтобы учащийся с ранних лет мог определиться с будущей профессией, чтобы затем на производство приходили вовлеченные и подготовленные кадры.

Об уникальном опыте компании в выстраивании цепочки подготовки кадров «школа – колледж/ВУЗ – предприятие» участникам сессии рассказал первый заместитель генерального директора ФосАгро Сиродж Лоиков.

- Благодаря коадаптационному подходу, молодым специалистам не требуется проходить длительный этап адаптации на производстве: они погружаются в мир профессиональной деятельности уже сразу после окончания школы. В течение первых двух лет вновь принятые работники под крылом своих наставников развиваются, наращивают профессиональные компетенции и становятся полноценной частью ФосАгро, формируя тем самым кадровый резерв будущих руководителей и новой управленческой элиты, - отметил Сиродж Лоиков. - Сегодня в проекте «ФосАгро-школа» задействовано свыше 6000 школьников из разной возрастной и целевой группой с каждым из которых мы выстраиваем взаимодействие – и не только в сфере инженерно-технического обучения.

Первый замглавы ФосАгро рассказал, что в 2020 году в одной из воронежских школ стартовал проект «Агро-класс». Здесь со школьниками ведется профориентационная работа по направлению «Агрономия», для них разработан курс лекций, открыта возможность исследовательской работы вместе с преподавателями Воронежского ГАУ, организуются встречи с представителями АПК, включая крупнейшие компании. Первый выпуск класса состоялся в текущем году.

- Если часть этих ребят решит выбрать жизненный путь, связанный с сельским хозяйством, для них открыты двери ведущих аграрных вузов страны, в том числе Тимирязевской академии, где созданы образовательный центр ФосАгро и центр межвузовского взаимодействия с ведущими российскими аграрными университетами. На основе этой инфраструктуры мы намерены, совместно с компанией «Иннопрактика» реализовать серию совместных программ профессиональной ориентации молодежи, которая к 2023 году охватит 15 тысяч студентов в 30 региональных аграрных ВУЗах России, – подчеркнул в заключение своего выступления Сиродж Лоиков.

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