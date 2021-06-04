Кубок мира по силовому спорту в Териберке попадет в Книгу рекордов

Каждый спортсмен поедет в Териберку за рекордами, званием самого сильного человека в мире и призом в 15 тысяч евро. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Кто знает, может, и Арнольдушка как-нибудь к нам приедет, - улыбается глава попечительского Совета Федерации силового экстрима России и восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Так он отметил на вопрос, а может ли в будущем приехать в Мурманскую область на соревнования Арнольд Шварценеггер. А ведь может! Если Кубок мира по силовому экстриму, который 5 июня состоится в Териберке, наберет обороты.

Эти соревнования будут интересны и уникальны не только тем, что пройдут на берегу моря. Это будет первый Кубок мира за Полярным кругом в весовой категории до 105 килограммов, и первый в России, что будет отражено в Книге рекордов России.

- В Мурманской области собрались сильнейшие атлеты мира. Пять чемпионов мира разных лет. Такого еще мировое сообщество силачей не знало, ваша земля открыла объятия для самых сильных людей планеты. Планируется серия рекордов, наша Федерация будет готова зарегистрировать любые российские и мировые рекорды, - рассказал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Всего в Териберке будут выступать 13 силачей, в том числе пять россиян: мурманчанин Леон Мирошник, Давид Шамей, Артем Тарасов, Евгений Казаков, Евгений Гавриленко. Дух соперничества, конечно, есть, но дружеская атмосфера сильнее.

- К сожалению или к счастью, силовой экстрим, или Strongman, не является олимпийским видом спорта. Спорт силачей вне политики, это даже не 100%, а 1000%. На нас не может повлиять политическая обстановка. Мы давно сотрудничаем с федерацией силачей США. Мы дружная семья без скандалов и подоплек, мы двигаем этот вид спорта, - рассказал Михаил Кокляев.

Зрители фестиваля увидят пять упражнений на все группы мышц. Каждый спортсмен поедет в Териберку за рекордами, званием самого сильного человека в мире и призом в 15 тысяч евро.

- У меня большие планы на ось Аполлона, я надеюсь установить новый рекорд, - рассказывает Леон Мирошник. – Мой тренировочный лагерь занял почти два месяца. Я занимался ежедневно кроме воскресенья, когда у меня были восстановительные процедуры: массаж, сауна. Тренировки были тяжелые, некоторые доходили по нагрузке до 20 тонн.

В перерывах между упражнениями зрители увидят выступление солдат-срочников, коллективов Мурманской области. А завершит программу выступление Dj Грува.

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