«Единая Россия» разработала новые меры социальной поддержки семей с детьми

Власти в регионах все еще сами определяют семьи, которые считаются многодетными Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На форуме «Большой семейный совет» члены «Единой России» выступили с инициативами о социальной поддержке семей с детьми. Среди предложений - расширение программы материнского капитала и введение новых «детских» льгот.

Например, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Наталья Москвитина озвучила инициативу включить в программу материнского капитала расходы на ремонт в квартире, приобретение машины и покупку газового оборудования в дом. Об этом информирует nashgorod.ru.

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что сегодня политики прорабатывают блок мер по уменьшению налоговой нагрузки на многодетных родителей. Он добавил, что нужно определить единый статус таких семей по всему государству.

Власти в регионах все еще сами определяют семьи, которые считаются многодетными. Данное противоречие необходимо устранить, так как оно приводит к социальному дисбалансу, пояснил Дмитрий Медведев.

Глава думы Калининградской области Марина Оргеева отметила, что многодетным семьям могут дать на выбор земельный участок или материальную компенсацию. Деньги позволят семьям с детьми улучшить свои жилищные условия.

По словам руководителя организации «Женщины за развитие» Либкан Базаевой, в трудовой стаж многодетных родителей надо включить все периоды, которые они провели с ребенком, а не шесть лет, как это практикуется сейчас.

Со своей стороны, глава регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Светлана Недилько озвучила идею установить сумму, положенную на выплату алиментов, в размере половины от прожиточного минимума в субъекте РФ. Еще прозвучала инициатива ввести льготный проезд по всей стране для несовершеннолетних до семи лет.

Как сообщается на сайте ER.RU, раньше по инициативе «Единой России» правительство уже утвердило новые льготы для семей с детьми. Сейчас в стране больничный родителям дошколят оплачивается в размере 100% от заработной платы, а выплаты беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляют каждый месяц. Единороссы планируют сделать программу кешбэка за детский отдых постоянной. Данная инициатива уже одобрена президентом РФ в ходе его послания Федеральному собранию.

Сам форум прошел в Москве. В нем участвовали социальные некоммерческие организации и родительские объединения. Медведев пообещал, что все социальные инициативы направят в Кабинет министров Российской Федерации и включат в предвыборную программу партии.

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