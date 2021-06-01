Сотрудников Мурманского центра социальной помощи семье и детям осудили за смерть ребенка

Спустя почти четыре года после случившегося еще два сотрудника центра услышали приговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти четыре года в сердце мурманчанки Оксаны Сбоевой живет боль, которая не утихает. 15 декабря 2017 года в свой день рождения она потеряла обожаемого сына Тимошу.

Мальчик с улыбчивыми глазами родился на свет с определенными проблемами по здоровью: легкая форма ДЦП и невозможность самостоятельно жевать. Семья занималась с ним, но понимая, что ребенку важно приобрести социальные навыки, решила обратиться в Мурманский центр социальной помощи семье и детям (МЦСПСиД), чтобы его специалисты работали с ребенком, например, нужны были занятия с логопедом. При этом Оксана все равно приходила в центр, чтобы кормить сына. Важно было проследить, чтобы пища была тщательно измельчена, ведь Тимоша мог легко подавиться крупным куском. Что и произошло в тот злополучный день.

- В тот день я готовилась к очередной операции. У основного воспитателя якобы заболела голова, нянечка, которая имела навыки кормления, ушла в отпуск. Мирослава отдали какому-то незнакомому мне специалисту, которая не умела кормить моего ребенка. Она отвернулась, Мироша схватил еду, подавился. Спасти его не смогли, - рассказала «КП-Мурманск» Оксана.

В приговоре суда трагедия, как обычно, описана сухими словами: «15 декабря 2017 года во время приема пищи малолетний Братышев подавился куском колбасного изделия, которым были закрыты его дыхательные пути. В связи с отсутствием в отделении медицинских работников, что явилось следствием управленческих решений директора Егоровой, ребенку своевременно не была оказана качественная неотложная медицинская помощь, что повлекло за собой наступление его смерти». Сама мама рассказывает, что сосиску не измельчили, как надо, а просто разломали вилкой. Кусок застрял в горле, мальчик показывал воспитателю, что ему что-то мешает, но на это не обратили внимание. А вот когда у Тимоши стали синеть губы, заволновались, но было поздно.

Суды по этой трагедии идут не один год. Обвинение было предъявлено директору МЦСПСиД Ирине Егоровой. Ее осудили по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За гибель ребенка она получила два года условно и дополнительное наказание в виде двух лет лишения права занимать должности на государственной службе.

Также предъявлено обвинение по уголовной статье 293 «Халатность» заведующей отделения МЦСПСиД Оксане Онопе, по уголовной статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» - подменному специалисту по реабилитации инвалидов.

Важно было проследить, чтобы пища была тщательно измельчена, ведь Тимоша мог легко подавиться крупным куском. Что и произошло в тот злополучный день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После Следственный комитет РФ начал процессуальную проверку по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении врача-педиатра и старшей медсестры отделения центра, по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» в отношении младшего воспитателя и основного специалиста по реабилитации инвалидов Натальи Новаченко, группы, которую посещал Мирослав.

Спустя почти четыре года после случившегося еще два сотрудника центра услышали приговор. Первомайский суд рассмотрела дела в отношении специалиста по реабилитации Натальи Новаченко и заведующей отделением Оксаны Онопы. Их признали виновными.

- Новаченко нарушила требования инструкции по обеспечении безопасности жизни и здоровья детей при организации полдника. Стандартами предусмотрено протирание пищи, но подсудимая не предприняла мер по достаточному измельчению одному из воспитанников сосиски, после чего оставила его без присмотра. В свою очередь заведующая отделением признана судом виновной в совершении халатности, поскольку не исполнила, а также ненадлежащим образом исполнила ряд возложенных на нее должностных обязанностей по организации работы отделения, неверно определив объем работы специалиста, не проконтролировав соблюдение ею производственной и трудовой дисциплины, требований безопасности при организации кормления, а также качество оказываемых последней социальных услуг, что привело к наступлению указанных последствий в виде смерти ребенка, - сообщили в Первомайском районном суде.

Наталья Новаченко получила три года исправительной колонии общего режима, но туда она прибудет только когда ее ребенку исполнится 14 лет. Также два года она не сможет работать в сфере социальных услуг. Оксана Онопа получила 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком три года. При этом они еще могут обжаловать приговор.

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