Пепельница из жестянки и трехлитровая банка монет: что жители Мурманской области продают через Интернет

В сети можно найти любопытные объявления. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Интернет-сервис для продаж и покупок подчас может удивлять наличием тех или иных товаров. В одном из материалов «КП»-Мурманск» уже рассказывала о мурманчанине, который выставил на продажу визитку Владимира Путина. А еще один наш земляк пытается за 8,9 миллиона рублей продать «косарь». Что же еще северяне пытаются продать на Avito?

Например, печенье сахарное «Сгущенное молоко». В наличии - не пара пачек, а целые пять килограммов. К объявлению продавец прикрепил несколько фотографий – одна из них с наклейкой, содержащей необходимую информацию о товаре: дату упаковки, номер госта, состав, энергетическую ценность.

Другой житель Мурманска предлагает приобрести полную трехлитровую банку монет по десять копеек. Вместе с этим мужчина продает копейки номиналом 1 и 5, юбилейные рубли, монетницы СССР. Бонусом ко всему идут разные неотсортированные монеты.

Может, хотите купить банку с монетами? Фото: www.avito.ru

- Погодовка разная, возможно, есть редкие, ценные экземпляры, сам не проверял, - пишет в объявлении мурманчанин.

Любители музыки и ретро-атмосферы тоже найдут товары по вкусу. Среди прочих чаще всего встречаются предложения приобрести виниловые пластинки: The Beatles, Abba, подборку лучших итальянских песен 1982 года.

Для полного погружения в прошлое не хватает только комсомольского билета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. И его, как оказалось, тоже продают в сети.

Дополнить список необычных товаров поможет карманная пепельница. Ее в Мурманске продают за 10 рублей. Изделие изготовлено из банки энергетического напитка Black Monster. Один из плюсов такой пепельницы, как утверждает продавец в объявлении, в том, что она удобно открывается.

Про эту пепельницу продавец говорит, что она удобная. Фото: www.avito.ru

«Креативно» продвигает свой товар и другой житель Мурманска. Мужчина продает носки в банке из-под немецкой тушенки. В описании к объявлению он объясняет, что «прeдлагаeмый пpедмeт нe пpедназначeн для пропaгaнды идeй нацизмa».

- Элементы вoеннoй фoрмы (гoлoвныe убopы, нaшивки, знамeна, кoльцa, пряги и т.д. ) c симвoликой Третьего Рейха могут использоваться только в научно-исторических целях, для коллекционирования, в художественных постановках и т.д. Ввиду этого к пропаганде идей нацизма и различных форм его проявления данные предметы не имеют никакого отношения! - пишет продавец.

Или носки в банке? Фото: www.avito.ru

Для фанатов «Любэ» в Заполярье на Avito найдется автограф Николая Расторгуева. Заветный росчерк ручки по фотографии с изображением группы мурманчанин получил на концерте в 1990 году, а теперь продает за 1 250 рублей.

В сети продают автограф Николая Расторгуева. Фото: www.avito.ru

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