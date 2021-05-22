"Отрабатывали высадку с вертолета": Что известно о гибели двух бойцов СОБР Росгвардии на учениях в Мурманской области

Бойцы СОБР упали на палубу во время высадки с вертолета. Фото: скриншот видео

На этой неделе в Мурманской области на западном берегу Кольского залива шли учения. 20 мая в их рамках отрабатывалась работа с вертолетом - высадка без парашюта на палубу. Во время ее выполнения погибли два бойца СОБР Росгвардии.

Они упали с высоты на палубу, один из мужчин погиб на месте, второго в тяжелом состоянии госпитализировали, но травмы оказались не совместимы с жизнью. В сети появилось видео, сделанное в момент трагедии, как бойцы СОБР падают с высоты почти 15 метров. Учения проходили в плохих погодных условиях: был сильный ветер и дождь.

- По указанному факту 305-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской проводится проверка сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), - сообщили "КП-Мурманск" в ВСУ Следственного комитета по Северному флоту.

Как стало известно "КП-Мурманск", погибших звали Сергей Фундамент и Виталий Лиханов. Их знакомые рассказали, что оба были отличными бойцами, Сергей Фундамент воевал в Чечне, выполнял операции против боевиков, но многие его достойные страницы биографии засекречены.

Семьям погибших окажут всю необходимую помощь. Фото: vk.com/russiaguard

- Страшно, у одного трое детей, а у другого пятеро! Отличные видно были мужья и отцы! - написала в группе "Росгвардия ФСВНГ" Татьяна Пчелинцева.

В Росгвардии отметили, что семьи погибших не останутся без помощи.

- Командование и личный состав регионального Управления Росгвардии выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР. Родственникам погибших окажут необходимую помощь, - сообщили в Росгвардии.

Оба бойца имели награды, в том числе медали "За отвагу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности о погибших на учениях в Мурманской области бойцах Росгвардии. Трагедия произошла во время отработки высадки с вертолета (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru