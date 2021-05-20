Расписание самолетов из Мурманска летом 2021 года: в какие города будут летать прямые самолеты

Из Мурманска можно быстро по воздуху добраться в южные города. Фото: Олег ФИЛОНОК

Несмотря на то, что до лета осталось всего ничего, погода в Мурманской области совсем не радует. Зато можно отсюда улететь в теплые края и наслаждаться солнышком.

Рассказываем, куда из Мурманска летают прямые самолеты летом 2021 года:

Мурманск – Москва. Есть несколько беспересадочных самолетов.

Самолет авиакомпании «Победа». Отправление из заполярной столицы в 19.50. Прибытие – в 22.20. Путь займет 2 часа 30 минут. Стоимость – от 3 тысяч рублей без багажа.

К слову, от той же «Победы» в Москву курсирует другой самолет, только с вылетом в 12.45 и прилетом в 15.15. Стоимость – от 3,5 тысяч рублей.

Самолет авиакомпании «Смартавиа». Отправление из Мурманска в 09.25. Прибытие – в 11.50. Путь займет 2 часа 25 минут. Стоимость – от 4,5 тысяч рублей без багажа.

Самолет авиакомпании Utair. Отправление из Мурманска в 03.15. Прибытие – в 05.45. Путь займет 2 часа 30 минут. Стоимость – от 4 тысяч рублей без багажа.

Самолет авиакомпании S7. Отправление из Мурманска в 04.30 либо в 16.10 (ходят два самолета). Путь займет 2 часа 30 минут. Стоимость – от 5-6 тысяч рублей без багажа.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот». Отправление из Мурманска в 21.35 или 02.50 или 18.45 или 10.35 (несколько самолетов). Путь займет 2 часа 20 минут. Стоимость – от 5,5 до 7 тысяч рублей без багажа.

Мурманск-Санкт-Петербург. Несколько беспересадочных самолетов

Самолет авиакомпании «Смартавиа». Отправление из заполярной столицы в 12.30 или 22.45 или 05.55 (несколько самолетов). Путь займет 1 час 50 минут. Стоимость – от 4-5 тысяч рублей без багажа.

Самолет авиакомпании «Россия». Отправление из заполярной столицы в 11.25 или 05.30 или 20.30 (несколько самолетов). Путь займет 1 час 50 минут. Стоимость – от 5 тысяч рублей без багажа

Мурманск-Сочи.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот». Отправление из заполярной столицы в 15.00, прибытие – в 19.20. Путь займет 4 часа 20 минут. Стоимость – от 7 тысяч рублей без багажа.

Мурманск-Анапа. Два прямых самолета

Самолет авиакомпании «Аэрофлот». Отправление из заполярной столицы в 11.00, прибытие – в 14.55. Путь займет 3 часа 55 минут. Стоимость – от 13 тысяч рублей без багажа.

Самолет авиакомпании «Смартавиа. Отправление из заполярной столицы в 14.00, прибытие – в 17.50. Путь займет 3 часа 50 минут. Стоимость – от 11 тысяч рублей без багажа.

Мурманск-Симферополь.

Самолет авиакомпании «Смартавиа». Отправление из заполярной столицы в 23.35, прибытие – в 03.45. Путь займет 4 часа 10 минут. Стоимость – от 11,5 тысяч рублей без багажа.

Мурманск-Нижний Новгород.

Самолет авиакомпании Pegas Fly. Отправление из заполярной столицы в 06.45, прибытие – в 09.15. Путь займет 2 часа 30 минут. Стоимость – от 6 тысяч рублей без багажа.

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