Память на кончиках пальцев

Первой моделью в проекте стал памятник «Алеша». Фото: Государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

Как часто мы, говоря о событиях 1941 - 1945 годов, слышим фразу: «прикоснуться к войне». Для кого-то это просто фигура речи, а вот для тех, кто имеет проблемы со зрением, она имеет буквальный смысл. Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих и Мурманское отделение Русского географического общества к 75-летию Победы создали проект «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей», или просто «Прикосновение…» - уникальный, тонкий, душевный и такой нужный тем, кому нелегко.

Кажется, такая привычная для нас вещь: пойти 9 Мая к Алеше, еще раз поразившись его величию, посетить перед Днем Победы Долину Славы, проезжая мимо памятника Анатолию Бредову, вспомнить, что жизнь 21-летнего парня оборвалась, чтобы мы жили. И мы не задумываемся, что сотни северян не могут этого сделать в силу особенностей здоровья. Но то, что они не могут вглядеться в черты лица Анатолия Бредова, не значит, что они не хотят этого сделать. Для тех, кто видит кончиками пальцев, создали точные копии известных военных монументов кольского края, к которым можно прикоснуться и «увидеть» их.

Северяне с нарушением зрения теперь могут не только представить памятники, но и прикоснуться к ним. Фото: Государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

- В январе 2020 года на базе библиотеки появилась творческая лаборатория, где собирались наши незрячие участники проекта, будущие эксперты наших моделей. Началось моделирование памятников, которому предшествовала, конечно, большая подготовительная работа: выезды на места, съемка, оцифровка и т. д. Первой моделью стал памятник Алеше, а вообще за основу мы взяли те мемориалы, которые были у нас представлены в нашем многоформатном сборнике «Военных лет святая память», - рассказывает директор Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Наталья Киреева. - В проекте приняли участие 6 сотрудников библиотеки, у каждого из которых была своя задача. Реализация проекта совпала с периодом ограничений, изоляции, закрытия учреждений, так что пришлось нелегко. Сложно шел сам процесс моделирования, с которым мы столкнулись впервые. И сам процесс (кто этим занимался, знает) достаточно долгий, трудоемкий. Например, длительность печати модели памятника портовикам составила 11 часов 47 минут.

Кстати, самым сложным для исполнения стал памятник Анатолию Бредову, который в отличие от многих других мемориалов сделан в динамике: фигура героя войны наклонена вперед, в последнем рывке перед смертью, рука с гранатой занесена за секунду до взрыва…

Всего в лаборатории родились шесть моделей памятников. Слабовидящие и слепые северяне могут в деталях узнать, как выглядят напоминания о событиях войны из камня и металла, а также прочитать о них: к каждой модели были созданы тифлокомментарии. Как рассказали сотрудники библиотеки, активная фаза проекта пришлась на ковидные ограничения 2020 года, поэтому все задействованные в нем решились на эксперимент – разместили тифлокомментарии к памятникам в группе библиотеки в «ВКонтакте». И только на первых порах ими заинтересовались свыше тысячи человек.

Памятник Анатолию Бредову стал самым сложным для воплощения. Фото: Государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

- И, конечно, главным итогом стали выезды к самим памятникам, знакомство с моделями, их тестирование. Экскурсии проходили с разными возрастными группами, участие приняли более 100 человек. Работа над проектом «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей» продолжается. Созданные модели памятников воинской славы станут основой формирования экспозиции, которая будет демонстрироваться на разных площадках города и области. Она станет обязательным элементом краеведческих мероприятий, посвященных Великой Победы в Заполярье, в том числе экскурсионных маршрутов не только для инвалидов по зрению, но и для других категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. Уже сегодня наши участники проекта - инвалиды по зрению предлагают нам воссоздать новые объекты, у которых они хотели бы побывать, - это, например, памятник воинам Полярной дивизии, - продолжает Наталья Владимировна.

КОНКРЕТНО

Непростой, но важной адаптацией для людей с нарушением зрения исторического и культурного наследия кольского края в библиотеке занялись в 2015 году. Так, при учреждении есть студия, в которой озвучивали книги для взрослых и детей, родился сборник «Поэтические голоса Заполярья», где авторы, наши земляки, сами читают свои произведения. Также были созданы тактильные карты Кольского полуострова.

Библиотека планирует и дальше сотрудничать с Русским географическим обществом, например, на 2021 год запланирован совместный проект «Маршрутом памяти». Будет разработан адаптированный маршрут с тифлокомментариями и выезд с участием инвалидов по зрению к памятникам, расположенным на территории Печенгского района и Северной Норвегии – в губернии Финнмарк, городах Киркенес, Вардё, Вадсё (когда откроют границы, конечно). А еще есть идея создать совместную программу адаптивного туризма для слепых и слабовидящих граждан «Незримые маршруты по кольскому краю».

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