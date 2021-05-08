В Мурманске мужчина и его дочь погибли из-за неисправного самогонного аппарата

По предварительной версии, трагедия произошла из-за разгерметизации самогонного аппарата. Фото: СКР по Мурманской области

Рано утром 8 мая в седьмом подъезде дома №16 на улице Олега Кошевого в Мурманске случился пожар. Огонь занялся после того, как в одной из квартир разгерметизировался самогонный аппарат.

Погибли 31-летний мужчина и его 8-летняя дочь (по первоначальной информации это был сын), находившиеся в квартире. На данный момент не известно, что стало причиной смерти: сам взрыв или отравление угарным газом. В данный момент, рассматривается именно вторая версия.

- По предварительным данным, произошло возгорание конструктивных элементов самогонного аппарата, вступивших в реакцию с содержимом в виде винных паров. В результате чего в кухне произошло задымление и образование угарного газа, отравление которым явилось наиболее вероятной причиной смерти мужчины и ребенка. По факту гибели мужчины и ребенка следственным отделом по городу Мурманск возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за разгерметизации самогонного аппарата. Фото: СКР по Мурманской области

Соседи погибших сообщили подробности трагедии: тела нашла вернувшаяся ночью с работы северянка. Семья была приличной, родители - работящие.

- Скорбим, очень жаль, что произошла ужасная трагедия, унесла жизни замечательных, добрых, приветливых соседей с подъезда. И пишут всякую ересть, что алкаш и другое, но, не зная людей, никогда не говорите о них плохое. За несколько лет проживания в одном подъезде никогда не видел эту семью пьяными, выпившими и т. Д. Трагедия унесла папу и дочь. Держитесь Елена и ваши родственники, соболезную вам, - написал в группе "Мурманск" Сергей Бруенок.

В обстоятельствах трагедии помогут разобраться результаты целого ряда экспертиз, в том числе и пожарно-технической. Сам взорвавшийся самогонный аппарат тоже отправлен специалистам на проверку.

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