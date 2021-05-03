Лавина - снежная хватка Хибин

С Хибин принудительно спускают лавины, чтобы не случилась беда. Фото: Борис Вахмистров

Если попал в шторм, шанс выжить есть, а вот когда накрывает снежная волна, пожалуй, остается только молиться. Хотя за те секунды, что тебя затаскивает в лавину, мыслей в голове даже и нет, только страх. Мурманская область своими лавинами печально славится на всю страну. Вспомним ли мы хоть один год без летальных случаев в горах? Вряд ли. Хотя есть в сходе многотонной массы снега и своя красота. Фотограф из Кировска Борис Вахмистров – человек счастливый: это явление он видит каждый месяц. С нашей редакцией он поделился своими многолетними наблюдениями за плачем, силой, мощью и угрозой Хибин.

Карта снежного плена

- Какой житель Кировска не видел лавину? – говорит Борис Вахмистров. – Большие, маленькие… А как не попасть под нее? Совет один – не лезть.

Сам он к лавинам относится с уважением и осторожностью - это чувствуется по тому, как наш собеседник рассказывает о своей работе. К слову, многие его знают как фотографа, но на самом деле северянин работает в отделе лавинной безопасности Кировского филиала АО «Апатит». Застал времена, когда лавину расстреливали из минометов. В цех противолавинной защиты он пришел сразу после школы: поступил на вечерний факультет горного института в Кировске, где удачно сложились обстоятельства – фотограф цеха ушла в декрет, и ей была нужна замена. 17-летний Борис, который не пил, не курил, катался на горных лыжах и уверенно держал в руках отцовский фотоаппарат, подошел идеально.

Кажется, зачем комбинату фотограф лавин?

- Когда город развивался, осваивались новые месторождения, часто были экспедиции и обследование новых территорий на лавинную опасность, составлялись отчеты, в том числе и с фото. И в цеху все работы обязательно фиксировались. На каждую серьезную, необычную лавину, тем более если она что-то, не дай бог, повредила, составляется паспорт, - рассказывает наш собеседник.

За много лет сформировался целый архив таких фотографий. А сам Борис составил карту всех смертельных лавин в Хибинах. На момент нашего с ним разговора горы забрали жизни 178 человек. Увы, пока готовился материал, случилась трагедия с детской туристической группой из Санкт-Петербурга, когда погибла 12-летняя девочка, а потом на той же неделе на Цирке ВМФ разбился сноубордист из Северной столицы. Борис не так уж редко подмечает на «черных трассах» (не оборудованных) любителей фрирайда. Зависимость от адреналина часто приводит к гибели спортсменов, многие специально подрезают лавину, как это было в январе 2020 года, когда девушка из Питера сама спровоцировала сход снега, а потом не смогла из него выбраться.

- Я тоже по пухляку (не оборудованные трассы с не успевшим слежаться снегом. – Ред.) люблю кататься, но надо отдавать себе отчет, что это очень опасно. В 80-х годах мы с полевых работ отправились на поисковые, когда семерых туристов в ноябре засыпало снегом. Нашли их только в августе… Потом был случай, когда погибли двое парней и девушка: они попали в очень большую лавину, их искали четыре дня. Конечно, накладывает отпечаток, когда достаешь их на глазах у родителей, - продолжает рассказ Борис.

Если идешь - подготовься

Сам он на своем опыте узнал, что такое быть в снежном плену. Нет, к счастью, в лавину он не попадал, дело было иначе. Лавинщики проходят обучение, чтобы быть готовыми к действиям на практике.

- Во время одной из тренировок мы взяли у спасателей манекен, закопали его в снег и проверяли, как работают датчики и щупы. А потом я предложил попробовать на мне. Меня аккуратно закопали примерно на полметра в снег, с соблюдением всех правил безопасности. У меня с собой была вся нужная техника. Страшно не было - я знал, что меня откопают. Но я не мог пошевелиться, - вспоминает Борис Вахмистров.

Снежная ловушка коварна тем, что тебя словно закатывает в бетон, иногда даже пальцем не пошевелить. Коварство лавины еще в том, что когда тебя уносит снегом, то может переломать. И в минуты ожидания помощи человек лежит в очень неудобных позах, не понимая, где верх, где низ. На деле каждая ситуация непредсказуема. Например, есть специальные лавинные рюкзаки - во время ЧП активируешь его, и воздушная подушка появляется у шеи, помогая человеку не быть затянутым вглубь лавины. Однако, как показала практика, и с ним можно погибнуть.

- Многие приезжают в горы неподготовленными. Был случай, когда под лавиной погиб снегоходчик, его группа была без щупов, датчиков, лопат. В следующем году они приехали снова, уже с оборудованием, и погиб друг того снегоходчика. От лавины редко удается спастись, разве что можно попробовать убежать или уехать. Например, мокрая лавина спускается медленно. Мой знакомый рассказывал, как один раз услышал, что что-то зашуршало, быстро надел лыжи и уехал, - говорит Борис.

Мокрая лавина – это сход весеннего, тяжелого, уже тающего снега. Последствия одной такой наш собеседник увидел в Хибинах - почти 300 тысяч кубических метров снежной массы, перекрывшей ручей. В эту карусель попал лемминг – давление в массе было таким, что маленького грызуна расплющило, словно лист бумаги.

Цунами на суше

Несмотря на то, что лавины Борис видит часто, каждый раз смотрит на них с интересом. Увы, снять сход снега – дело сложное. Когда его спускают принудительно (у предприятия есть свои очаги, в которых отдел лавинной безопасности контролирует накопление снежных масс и их аккуратный подрыв, чтобы они не сошли на производственные участки и жилые дома), то все рассчитано до минуты. Тут уж не до красоты - важна безопасность. Фотографу хочется подойти поближе к лавине, снять ее с интересного ракурса, а вот сотрудник противолавинной службы понимает, что с природой лучше не играть. Разве что техника выручит.

- Когда снимали у нас фильм о Елене Вяльбе, съемочная группа взяла два дрона для съемки лавины. Один массивный, а другой размером с ладонь, но быстрый, как оса. Он летел за лавиной, потом обогнал ее, нырнул в снежное облако, - говорит фотограф. – Если бы мне надоело наблюдать за лавинами, я бы, наверное, уже ушел на пенсию. А так каждый раз интересно и… волнительно. В 2016 году, когда на дома Кукисвумчорра сошла лавина, я был у дороги и видел это. Это было очень страшно. Тогда две недели не прекращалась метель, ветер дул в одном направлении, на гору было не подняться. Снега накопилось много… Удар по домам был мощный. У меня дочь живет в одном из них. Когда она пришла домой, то из носика чайника торчала лапка елочки.

Неприручаемая дикость

Борис Вахмистров уверен, что укротить Хибины полностью невозможно – никогда не наступит день, когда можно будет сказать, что все лавины сходят под контролем. Можно, конечно, как в Швейцарии, в горах и у подножия поставить снегозадерживающие и другие сооружения. Но такие изыски инженерной мысли будут стоить невероятно дорого. Поэтому совет один, озвученный еще в начале этой статьи: не лезьте! Есть оборудованные склоны, где можно кататься, и маршруты вдали от гор. И опытные гиды, которые знают, что такое Хибины. Не хотите стать героями новостей – прокачивайте не только свое снаряжение для активного отдыха, но и здравомыслие.

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