Пламя с доставкой: в Северодвинске водитель "ГАЗели" привез тушить горящую машину прямо в пожарную часть

Никто при пожаре не пострадал. Фото: скрин видео

1 мая в Северодвинске Архангельской области случился необычный пожар. Он попал на видео, на котором видно, как водитель "ГАЗели" везет свою вспыхнувшую машину тушить в пожарную часть. Она, к счастью, оказалась под боком. ЧП случилось прямо на дороге, пока мужчина ехал по Архангельскому шоссе.

- В кузове грузового авто загорелись пустые картонные коробки. Причина пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили "КП-Мурманск" в ГУ МЧС России по Архангельской области.

Это был один из немногих случаев, когда пожарным не пришлось никуда выезжать - огонь приехал с доставкой. В соцсетях водителя уже прозвали призрачным гонщиком.

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