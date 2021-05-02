В Архангельске ограбили 54-летнего мужчину и несколько раз переехали на внедорожнике

Злоумышленников быстро отыскали.

30 апреля в Архангельске произошла страшная ситуация с прохожим.

Как удалось установить полицейским с помощью камер видеонаблюдения, около 9.40 во дворе дома на улице Никитова на 54-летнего мужчину напал неизвестный, ударив по голове, отчего пострадавший упал на землю. Злоумышленник забрал у него пакет с продуктами и скрылся.

К сожалению, дальше северянина ждали еще большие проблемы со здоровьем - на лежащего человека наехал отъезжающий от дома задним ходом автомобиль, причем не один раз. Известно, что мужчина даже смог сам добраться до дома, а уже оттуда его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

- В течение суток стражи порядка задержали подозреваемого в совершении грабежа – безработный, ранее неоднократно судимый житель Архангельска, 1967 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия". Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

Также нашли водителя внедорожника, который переехал мужчину. В отношении него вынесли определения о возбуждении дел об административных правонарушениях за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека, и оставление места ДТП. Кроме того, в зависимости от тяжести причиненных северянину травм, будет решаться вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности.

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