Финансовая грамотность и безопасность для жителей Мурманской области: как не отдать свои деньги мошенникам и заработать на финансовых операциях

Что такое финансовая грамотность и безопасность эксперты обсудили на круглом столе "Комсомольской правды"-Мурманск". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще не так давно сложно было представить, что для оплаты проезда в автобусе можно будет просто вытащить банковскую карту вместо того, чтобы давать наличные кондуктору. Многие уже привыкли, что покупки от авиабилетов до еды можно оплатить в пару касаний к телефону. Все это так удобно, что мы… расслабляемся. Сохраняем пароли от мобильных банков, чтобы не вводить постоянно, оставляем в сети много «следов» - не задумываясь, указываем свои личные данные. Чтобы напомнить северянам, что такое финансовая безопасность и грамотность (ведь важно не только сохранить свои деньги, но и уметь преумножить их), «Комсомольская правда»-Мурманск» провела тематический круглый стол с участием экспертов.

Социальная инженерия, фишинг и другие методы

Пандемия коронавируса за короткий срок увела нашу жизнь в виртуальное пространство. И мошенники этим воспользовались.

По данным Отделения Мурманск Банка России, за 2020 год мошенникам удалось похитить около 10 миллиардов рублей, проведя 773 тысячи транзакций. Основные каналы хищений не изменились, на первом месте - операции по оплате товаров и услуг в Интернете. Если говорить об основных сценариях, или трендах 2021 года, то в основном деньги крадут с использованием методов социальной инженерии, когда клиентов обманом заставляют раскрыть свои личные данные или перевести деньги на чужой счет. Хотя число таких случаев в 2020 году снизилось, что не может не радовать. Злоумышленники также крадут базы данных, но число таких случаев невелико. Гораздо чаще клиенты сами оставляют о себе данные, например, на фишинговых сайтах или устанавливают на гаджетах небезопасные приложения.

Еще один тренд – мошенники все чаще действуют по схеме «лучше от одного, но много, чем от нескольких, но по чуть-чуть». Поэтому растут суммы, которых лишаются люди – в некоторых случаях речь идет о миллионах рублей. Самый популярный вид обмана – известный всем звонок якобы из банка «кто-то пытается снять с вашего счета деньги». И человек передает мошенникам данные карты или сам делает перевод на «безопасный» счет. В результате он может лишиться не только денег, которые есть у него на счету, но и взять кредит у банка и его перевести на сторону. Все чаще мошенники пытаются работать с депозитами.

Звонок из Сибири

После того, как человек переводит деньги, злоумышленники почти сразу их переводят в наличку. И это одна из трудностей, почему такие преступления долго расследуются. Как отметил заместитель начальника отдела – начальник отделения по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров, с каждым годом число заявлений от обманутых «банками», липовыми продавцами с сайтов бесплатных объявлений и подобных личностей, увы, растет: сейчас их почти 40% от всех видов преступлений. Только за первый квартал этого года в полицию поступило около тысячи заявлений от тех, кого обманули виртуально.

- Многие из обманутых говорят, что знали о таких видах мошенничества, но все равно попались на них. Одна из причин – психологическая: люди начинают паниковать, переживать за свои деньги и готовы выполнять то, что им говорят, ведь звонящий поддерживает уровень напряжения. Почти 99% таких преступлений совершены лицами, которые находятся за пределами Мурманской области и даже в других стран, например, Европы, СНГ и США. Чтобы раскрыть их, сотрудник должен выехать в командировку на место, откуда поступил звонок. Учитывая, что таких дел становится все больше, УМВД становится все труднее, - отметил Станислав Викторович.

Свои финансы важно не только защитить, но и преумножить.

Около месяца наши полицейские работали в Новосибирске, который неофициально считается столицей кибермошенников. С 2010 года заполярные стражи порядка выезжают туда каждый год. Одно из самых громких последних дел – хищение у северянина почти пяти миллионов рублей. Роковой звонок поступил именно из Новосибирска.

Кстати, не так редко звонки поступают из мест лишения свободы.

- В марте 2021 года был принят федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части прекращения оказания услуг связи на территории исправительных учреждений. По запросу УФСИН операторы будут обязаны отключать мобильные номера, действующие на территории колоний. И это, будем надеяться, отчасти исправит ситуацию, - отмечает Дмитрий Доля, заместитель директора юридического бюро «Правозащита». – В первую очередь жертвам дистанционных мошенничеств я могу посоветовать сразу обратиться в банк для остановки транзакции. И, конечно, обязательно написать заявление в полицию.

Как не попасть на удочку кибермошенников? Правила просты и сказаны не раз: никогда никому по телефону не говорите свои данные. Особенно если не вы звоните в банк, а вам кто-то. Еще можно легко вычислить мошенников, если спросить у них… свою фамилию. Вы заметили, что они чаще всего обращаются к вам по имени и отчеству? Но никогда не говорят фамилию. А не думали ли вы, почему?

- Мошенники берут любой номер, вбивают его в приложение мобильного банка и пытаются сделать перевод. Так они видят имя и отчество. Если спросить звонящего про фамилию, то он потеряется и начнет злиться, - советует Станислав Сидоров.

Сохранить и преумножить

По теме финансовой грамотности на нашем круглом столе выступила Ольга Карпухина, директор представительства АО «ФИНАМ» в Мурманске. Пандемия наглядно показала, как важно иметь финансовую подушку. Но где ее взять, если с зарплаты не удается много отложить? Ответ – надо уметь заставлять деньги работать.

Другое дело, что не все знают, как это делать. С чего начать? Для начала надо определиться с видом денежных операций. Можно положить деньги на вклад, но в последнее время проценты не очень велики. Поэтому лучше рассмотреть такой инструмент, как депозит. Если человек готов к небольшому риску до 10%, обладает временем и желанием учиться, то можно купить надежные рублевые облигации и «застраховать» их от изменения курса доллара через фьючерсы. Если это делать еще и на индивидуальном инвестиционном счете, то можно получить дополнительную выгоду в виде налогового вычета.

Дополнительно играет фактор личных особенностей. Возьмем, к примеру, двух человек, каждый из которых зарабатывает, условно, 100 тысяч в месяц. Но одному 30 лет, а второму – 60. Это совершенно разный тип инвесторов. Первому больше подойдут акции, поскольку ему нужно в долгосрочной перспективе обыграть инфляцию. А второму – облигации, поскольку скоро на пенсию, важен стабильный, регулярный источник дохода. И это только первый слой анализа. Возраст – не единственный фактор. Допустим, вам 30 лет, но у вас есть больной родственник, вам важно иметь ликвидные сбережения, чтобы в случае чего быстро найти деньги на его лечение. Это еще одна инвестиционная история. И таких подробностей – масса, одинаковых людей не бывает.

В любом случае, акции, депозиты, ценные бумаги – это более разумное решение, чем хранить дома деньги в банке или в «тайнике».

Еще один важный вопрос, это сколько надо вложить в операции, чтобы начать зарабатывать. Как отмечает Ольга Карпухина, конечно, лучше поднакопить сумму побольше, но порог вхождения все довольно демократичный, например, 15 тысяч рублей. Это по силам каждому.

Свои финансы важно не только защитить, но и преумножить.

- В настоящий момент, в виду крайне низких процентных ставок банковские депозиты по сути выполняют функцию сейфов для хранения денег вне дома. Однако более финансово продвинутые граждане вполне могут направить свои сбережения на покупку ОФЗ (облигаций федерального займа), доходность по которым выгодно отличается от доходности банковского депозита при примерно сопоставимых рисках. Кроме того, в отличии от акций, которые исторически считаются более рисковым инструментом, так как обладают большей спекулятивной составляющей, облигации, несмотря на ценовые колебания к моменту погашения выкупаются эмитентом по номиналу с фиксированной доходностью по процентной ставке. Для более консервативных инвесторов классическим инструментом для сохранения средств по-прежнему остается покупка корзины валют, которая в равных частях состоит из доллара и евро. Что касается золота, то здесь важно отметить, что оно выполняет функцию так называемого защитного актива, который прибавляет в цене во времена потрясений на глобальных финансовых рынках. Нужно помнить о том, что его стоимость, наряду с другими инструментами, которые торгуются на мировых биржах, подвержена значительным колебаниям. Для его покупки нужно выбирать подходящее время экономического цикла, - отмечает Ольга Карпухина.

Надо ли самостоятельно начинать действовать с облигациями, счетами и т.д.? Можно, если уверен в своих силах, но чтобы все же не обжечься, лучше довериться специальным компаниям, чтобы они помогли выбрать правильные инструменты и технологии.

- Все зависит от вашего финансового положения и от того, какую стратегию вы рассматриваете. Для тех, кто хочет инвестировать, но пока не готов вкладывать много, подойдет рублевая или валютная стратегия автоследования «Тест-Драйв». К ней можно присоединиться с минимальной суммой – всего 15 тысяч рублей – и получить готовый портфель из биржевых фондов на основе акций, облигаций, валюты и драгметаллов, которыми успешно управляют опытные специалисты «ФИНАМа». Историческая доходность (с февраля 2019 года) рублевой стратегии Тест-Драйв RUB составляет более 34%, а долларовой Тест-драйв USD – более 36%.

На инвестиции в китайские бумаги ориентирована стратегия «CN. Проснувшийся дракон». В ее портфель отбираются акции ведущих компаний наиболее динамично растущих секторов китайской экономики с учетом отраслевой диверсификации, при этом вспомогательную роль играет технический анализ. Стратегия запущена в феврале 2020 года, по итогам года она показала прирост свыше 48%.

И, наконец, решение, объединяющее все лучшие практики сервиса – стратегия «Весь Comon». В ее инвестиционный портфель входят стратегии лучших авторов Comon.ru. «Весь Comon» представляет собой математически сбалансированный индикатор сервиса, ориентирована на высокий рост, но одновременно максимально диверсифицирована по рынкам, инструментам и секторам, поэтому подходит для инвесторов с умеренным риск-профилем. Прирост по стратегии за 2020 год – около 22%.

Клиента будут сопровождать, наглядно при помощи индивидуальных программ разработают стратегии, в которых можно будет увидеть прогноз на доход, советы по действиям и многое другое. А еще, возвращаясь к вопросу о цифровой безопасности, это шанс оградить себя от мошенников. Ведь система защиты личного кабинета сокращает риск обмана в разы.

СПРАВКА «КП»

Банки выделяют пять основных категорий жертв кибермошенников:

- индивидуалисты – благополучные в финансовом плане люди, которые легко тратят деньги на себя и излишне доверяют технологиям;

- школьники, студенты, люди с особенностями социальной адаптации;

- бюджетные распорядители семей с невысоким доходом;

- домохозяйки;

- лица старше 60 лет.

По данным Банка России, почти треть киберпреступлений совершается в отношении лиц пенсионного возраста.

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