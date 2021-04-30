Зеленая разрядка: как экология может улучшить отношения России с миром

Международное сотрудничество в сфере изменения климата и экологии — достойный выход России из геополитического одиночества. Фото: Пресс-служба ПОРА

Международное сотрудничество в сфере изменения климата и экологии — достойный выход России из геополитического одиночества. С какой повесткой нам ехать на XXVI сессию Конференции cторон РКИКООН в Глазго? Этот вопрос обсудили российские эксперты по экологии. Своим взглядом в онлайн-формате поделились их американские коллеги.

«Лишь немногие смогут отбыть на Марс (как обильно фантазируют большие реформаторы типа Илона Маска). Основная часть человечества онтологически, исторически, функционально «прикреплена» к Земле. Потому для нас так важны состояние и развитие биосферы нашей эксклюзивной планеты. Нельзя не отметить, что пандемия Covid19 дала значительный импульс и подобному миропониманию, и развитию «зелёных технологий», глобальной «зелёной экономики» как таковой. В условиях и на фоне этого понимания уходят на второй план и приобретают глубоко схоластический характер споры об антропогенном (да или нет) характере глобального потепления, практической оправданности Парижского соглашения по климату (и его предтечи-Киотского протокола). Дух Эпохи требует сконцентрироваться на «зелёных» приоритетах.

После калейдоскопа публичных событий с участием нашего президента я бы смело назвал современную эпоху «зелёным временем». И с глобальным климатическим растеплением можно справиться только растеплением международных отношений, прежде всего, через институты публичной дипломатии. В рамках нового «зелёного времени» могут быть сформулированы и воплощены основания для нового стратегического партнерства между Россией и евроатлантическим миром (шире – важными и важнейшими зарубежными партнерами нашей страны) в деле построения новейшего миропорядка. Во внутренней же политике / социальной жизни нашей нынешней России «зелёное время» открывает качественно новые возможности и перспективы взаимодействия между государством и гражданским обществом. Они могут и должны начать тесное взаимодействие в деле обеспечения здоровой среды обитания для нас, россиян, и наших потомков. Экология должна быть основой жизни, не вопреки, но в русле глобальной трансформации» - поделился своим взглядом Вадим Петров, статс-секретарь Экологической Палаты России.

"Все те экологические проблемы, о которых говорил Владимир Путин, решаются путем развития экологического мониторинга. Мониторинг дает возможность прослеживать динамику антропогенных изменений, предупреждать аварийные ситуации, оперативно реагировать на происходящие изменения, экстренные ситуации. Это касается всех компонентов экологических систем, в том числе климатической повестки. На территории Арктики большое значение имеет мониторинг атмосферного воздуха, состояния многолетнемерзлых пород, поверхностных вод, биоразнообразия. Чрезвычайные ситуации в этих широтах несут в себе колоссальные последствия как для природы, так и для народов, населяющих эти просторы. Ликвидация аварий - это огромные финансовые затраты, не говоря о долгосрочных последствиях для биосферы. И именно своевременный экологический мониторинг способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Экспертный центр «ПОРА» в 2020 году проводил масштабную этнологическую экспертизу по факту разлива топлива в Норильске. Она объединила экологический мониторинг и изучение влияния разлива на жизнь местных представителей коренных малочисленных народов с позиций концепции устойчивого развития. Мы организовали полевые и социально-экономические исследования, разработали ряд компенсационных мер совместно с научными институтами и лабораториями. В результате была разработана программа компенсаций, рассчитанная на несколько лет.

Проектный офис работает в рамках концепции устойчивого развития. На наших площадках в Москве, Мурманске, Норильске представлены возможности для коммуникации представителей государственной власти, бизнеса, общественности, научного сообщества. В рамках грантовой программы мы активно поддерживаем научные проекты, направленные на исследования степени антропогенных изменений, совершенствование технологий, сокращение экологического следа, развитие экологического просвещения" - рассказал Александр Стоцкий, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики.

Александр Стоцкий, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики. Фото: Пресс-служба ПОРА

«Существенные, нередко кардинальные различия в интересах и особенностях менталитета между странами/государствам /большими пространствами, экономические и политические разногласия никуда не исчезают в этом мире и в новейшую эпоху. Некоторые из них могут даже обостряться и проявляться отчетливее/ярче. Но вопросы среды обитания по определению глобальны и стоят выше противоречий во всех других сферах, средах и отраслях. Следовательно, «зелёное время» является основой для формирования современного, открытого и справедливого миропорядка. «Без аннексий и контрибуций» - т.е. без санкций и прочих ограничений такого рода, территориальных претензий, экстерриториального вмешательства в политико-государственные процессы и пр. В частности, Россия и Запад могут договориться о:

- Создании (при ООН или параллельно с Организацией) Зелёного Совета – аналога Совбеза Организации Объединенных Наций в сфере среды обитания. Зелёный Совет – через механизмы консультаций и резолюций – будет одобрять приоритетные международные проекты в предметной области, где Россия сможет играть одну из ключевых ролей.

- Освобождении от любых санкций / рестрикций корпораций, которые будут участвовать в проектах из списка Зелёного Совета на территории России. Устранении каких бы то ни было барьеров для создания и глобальной деятельности совместных предприятий в этой сфере.

- Снятии любых ограничений на поставку зелёных технологий в Россию, равно как на импорт соответствующих технологий, разработок, материалов и промышленной продукции из России» - считает Иван Стариков, заместитель председателя ЦС Всероссийского общества охраны природы, действительный государственный советник РФ.

«С самого первого дня своего пребывания на посту президент США Джозеф Байден определил решение проблемы изменения климата одним из краеугольных камней работы своей администрации. Байден объявил о цели сократить до 52% выбросы парниковых газов в США к 2030 году. Он заявил, что “это моральный императив, экономический императив”, “момент опасности, но также и момент экстраординарных возможностей.” . После завершения конференции в пятницу президент Байден сказал, что осознал экономические возможности борьбы за климат как луч света в облаке, который угрожает самому будущему мира. Мы надеемся, что наступит шанс переделать мировую экономику и создать миллионы рабочих мест в области чистой энергии и технологий, которые станут важнейшей частью усилий по замедлению глобального потепления. Кроме того, президент Байден заявил, что климатический кризис позволяет нам всем работать и сотрудничать в интересах устойчивого развития, несмотря на различия, две большие страны могут работать вместе, чтобы достичь того, что принесет пользу всем" - сказал Питер Гелц, старший вице-президент компании "О'Нил и Партнеры" (США).

«Почти 250 лет назад, 16 декабря 1773 года начались протесты американских колонистов в ответ на действия британского правительства, в результате которой в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской компании. Это событие американской истории, названное Бостонским чаепитием, стало точкой бифуркации и определило историю будущих США и всего мира. Так вот, сразу после Международной конференции в Глазго - 16 декабря 2021 года, мы приглашаем провести новое “зеленое чаепитие” в Бостоне., На нем мы и презентуем стратегию нового института зелёной публичной дипломатии – Международной экологической палаты. Я убежден, что Бостонское зелёное чаепитие станет экологическим детантом – разрядкой международной напряженности и переходом к активному сотрудничеству между всеми государствами для целей устойчивого развития и символом готовности глобального ответа на вызовы изменение климата» - сообщил Джон Дж. Фитцпатрик – глава Международной экологической палаты по Северной, Южной Америке и Арктики (Бостон, США).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru