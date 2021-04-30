5 секретов крепкого брака, или 55 лет совместной жизни семьи из Мурманска

Жизнь молодых не развивалась по обычному советскому сценарию: накопить сначала на холодильник, телевизор и так далее. Фото: Личный архив (30.04.1966 г.)

2021 год станет юбилейным во всех смыслах для семьи Халмановых из Мурманска. Это и 80 лет главе семьи Анатолию Алексеевичу, и 75 лет его супруге Нине Ивановне, и изумрудная свадьба - 55 лет. О загсе в ДК Железнодорожников, штурме общежития, силе характера, неиссякаемом юморе и секретах долгой совместной жизни пара рассказала «Комсомолке».

Секрет №1: Не отступать и не сдаваться

Анатолий Алексеевич – ребенок войны. Он родился в 1941 году в Мурманске, его эвакуировали вместе с матерью, а отец остался на севере и погиб в Долине Славы. В этом году нашему герою исполнится 80 лет. Свою избранницу Нину Ивановну Анатолий Алексеевич встретил в 1965 году, а в 1966 году они уже поженились.

- Кому рассказать – не поверят! Их на парашюте привезли из Волхова и скинули тут, в Мурманске, - смеется Анатолий Алексеевич, тот еще шутник! – Скинули в мешках, а я подобрал.

А потом уже серьезно добавил:

- Кто где знакомился в то время: кто на танцах, кто на стройке.

Наша пара встретилась на строительстве жилого дома, что напротив бывшего парка аттракционов на улице Капитана Буркова находится. Он занимался сантехникой, она приехала из волховецкого строительного техникума и участвовала в отделочных работах.

-Смелый был во хмелю, - признается Анатолий Алексеевич. - В кинотеатр позвал, где сейчас казначейство, «Северное сияние» назывался.

Я все допытывалась – что же покорило его в ней: взгляд, стать, умение клеить обои? Никто на вопрос так и не ответил. «Не помним! Давно это было, - сказали мне оба.

Но то, что общежитие на Полярных Зорях приходилось брать приступом – это помнят точно.

- Сначала не пускали меня - мужчинам же нельзя было. А через три месяца уже и узнавали, и здоровались. Можно сказать, я крепость измором взял, - смеется Анатолий Алексеевич.

Мурманский загс тогда еще находился на Володарского, а торжественную регистрацию проводили по субботам в ДК Железнодорожников. Расписались 30 апреля 1966 года.

- С цветами тогда было очень сложно, смогли только сирень достать. Рестораны не заказывали – дома праздновали. Мама помогала накрывать на стол, - вспоминает Анатолий Алексеевич.

Секрет №2: Сделать правильный выбор

Жизнь молодых не развивалась по обычному советскому сценарию: накопить сначала на холодильник, телевизор и так далее.

- Я же служил на Новой Земле, деньги у меня водились. По тем временам у меня даже магнитола была, - делится воспоминаниями Анатолий Алексеевич, - в этом-то беда и заключалась. Молодой был, деньги были, выпивать любил, хулиганить. Даже однажды уволили по 33 статье «за нехорошее поведение на работе». Жена терпела, а потом поставила ультиматум.

К тому моменту в семье Халмановых было уже двое детей: старшему 7 лет, а младшему только исполнился год. И Нина Иванова поставила вопрос ребром: или разгульная жизнь, или семья. Анатолий Алексеевич выбрал семью:

- С тех пор я не пью совсем. И считаю, что сделал правильный выбор. Семья для меня стала дороже. Устроился на работу в строительно-монтажное управление МВД, за пару лет заработал авторитет, репутацию. Мои друзья очень удивлялись, как у меня это получилось. А я смог. Главное – понимать, для чего ты это делаешь. Для кого. Даже грамоту МВД дали.

2021 год станет юбилейным во всех смыслах для семьи Халмановых из Мурманска. Фото: Личный архив (30.04.2016 г.)

Сейчас у изумрудной пары две внучки, один внук и трое правнуков – большая семья. Внучки все замужем, а внук еще холостой. Я поинтересовалась, помогает ли Анатолий Алексеевич советами внуку, как завоевать сердце женщины.

- Какой там! Сейчас все по-другому! Интернеты, Тиндеры, Ютубы. Все ищет, выбирает. Какие советы!

Секрет №3: Вовремя уступить

Самый главный вопрос, который меня мучал, что нужно делать или не делать, чтобы столько лет вместе жить?

- Любить, уважать – это главное, - размышляет Анатолий Алексеевич. – С годами привычки появляются. Уже знаешь, где надо надавить, где надо отступить. Когда два сильных характера сталкиваются, то надо вовремя остановиться.

А кто же чаще останавливался?

- Конечно же я. Я же сильнее, - говорит наш собеседник.

Секрет №4: Совместные увлечения

Психологи рекомендуют заниматься чем-то в этой жизни вместе, чтобы после того, как вырастут дети и схлынет пламя физического притяжения друг к другу, людям было о чем поговорить в четырех стенах друг с другом. Я поинтересовалась у Анатолия Алексеевича, чем они скрепляли свой брак.

- Ремонт делали вместе! Мы же профессиональные строители. Кто-то разводится после ремонта, а мы только крепче становились. В отпуска любили вместе ездить, если они у нас совпадали, в гости ходили. То, что я не пью, не значит, что я не могу посидеть в хорошей компании весело или стану злобным брюзгой и не буду сам веселиться. Мы все делали вместе! – веселится Анатолий Алексеевич.

А еще обязанности по дому делили. Когда Нина Иванова перешла работать в магазин и работала по сменам, Анатолий Алексеевич следил за домом, детьми, готовил ужин. Легкий в общении, веселый, задорный… мне кажется, к концу нашего разговора я поняла самую главную составляющую изумрудного брака.

Секрет №5: Выбрать того, с кем будет весело стареть

Этот секрет я подслушала сама. Во время нашего разговора мы с Анатолием Алексеевичем много шутили, смеялись, выражаясь на современном языке «троллили» друг друга. Фотографию из загса он навал «подписанием приговора», когда я попросила передать трубочку его супруге, он посмеялся: «Она у меня на каторжных работах задействована – гладит у станка». Нина Иванова с радостью откликнулась поговорить со мной, при этом не переставая мило подшучивать над Анатолием Алексеевичем или задорно отвечать на его подколки.

Я задумалась, может, действительно в этом и есть еще один секрет крепкого семейного союза: чтобы вместе было весело и интересно встретить старость. Ведь спутник жизни - это этот, с кем и внуков нянчить, и сериалы вечером по телевизору смотреть, и поддерживать друг друга. Вместе смеяться нам морщинами, сентиментальностью, забывчивостью и бережно, но весело поддерживать другого, радуясь каждому еще подаренному совместному дню.

От все редакции мы поздравляем чету Халмановых со всеми юбилеями, желаем здоровья, наслаждения жизнью, любви и заботы от своих близких и друзей, проектов и планов!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секретный рецепт блинов, или Цирк, а не Масленица! «Комсомолка» провела конкурс «Чудо-сани» и узнала, что такое праздник на «пятерку» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru