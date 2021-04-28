Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Мурманске

Мероприятия пройдут во всех округах Мурманска. Фото: Олег ФИЛОНОК

В администрации Мурманска рассказали, какая праздничная программа ждет жителей Мурманска на День Победы 9 мая 2021 года. Мероприятия начнутся уже с 4 мая.

4 мая в 15.00 в ДК «Первомайский» (ул. Зои Космодемьянской, 2а) – концертная программа для Совета ветеранов Первомайского округа Мурманска, посвященная 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая, с 10.30 до 13.00 у памятника Анатолию Бредову и в жилом районе Абрам-Мыс, (мемориал воинам 1-го корпуса ПВО) – общегородская Вахта памяти.

6 мая, 12.00, жилой район Абрам-Мыс у мемориала воинам 1-го корпуса ПВО – митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На Пяти Углах развернется праздничный концерт. Фото: Олег ФИЛОНОК

6 мая, 15.00, жилой район Абрам-Мыс, улица Лесная, 39 – концертная программа, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

8 мая, с 9.00 по15.00 – выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы, где они примут участие в митинге на территории мемориала «Воинам Полярной Дивизии».

9 мая:

Центральная площадь «Пять Углов»:

С 08.00 до 09.50 – радиоконцерт «Песни войны», с 10.00 до 10.40 – военный парад.

Спортивные мероприятия:

11.00, площадка возле памятника Анатолию Бредову – акция «Рекорд Победы». Лучшие представители уличного спорта сделают 27759 отжиманий, равное количеству дней, прошедших после окончания Великой Отечественной войны. Столько же мячей обещают забить в корзины уличные баскетболисты.

11.00, Центральный стадион Профсоюзов (вход со стороны проспекта Ленина) – матчевая встреча по регби между командами города Мурманска и Северного флота.

Торжественный парад начнется в 10.00 Фото: Олег ФИЛОНОК

11.20, памятник Анатолию Бредову – старт 61-й легкоатлетической эстафеты по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова.

11.40, памятник пограничникам Заполярья – старт XXVI массового легкоатлетического Пробега мира. Финиш – у памятника Анатолию Бредову.

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»:

11.45 – возложение венков к памятнику защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны

12.00 – Выстрел Памяти. Гудок торгового порта

12.05 – воздушный военный парад.

Октябрьский округ (сценическая площадка перед зданием АО «Отель «Арктика»):

С 10.40 до 10.50 – видео-концерт песен Победы на главной сцене площади «Пять Углов»

С 10.50 до 12.00 – праздничный концерт от коллективов образования на главной сцене праздника «Картинки прошедшей войны».

С 12.00 до 14.00 – начало работы сцены №2 (борт военного грузовика) и игровых площадок.

На борту военного грузовика организуют:

– программу клуба авторской песни «Пять Углов»;

– интерактивную площадку «Давайте споем!»;

– акцию «Синий платочек»;

– концерт духового оркестра.

Первые мероприятия пройдут уже 4 мая. Фото: Олег ФИЛОНОК

Также мурманчан ждут:

– шатер-караоке «Споемте, друзья!»;

– семейная игровая площадка;

– викторина.

С 14.00 до 16.00 – большой гала-концерт «И все-таки мы победили!». Для гостей праздника подготовлен большой театрализованный пролог, выступление лучших творческих коллективов города, концертный блок от Ансамбля песни и пляски Северного флота, массовое исполнение песни-гимна «День Победы», флешмоб «Знамя Победы».

Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семеновского озера):

12.30 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»):

10.00 – Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;

10.15 – Мастер-класс «Фронтовые письма»;

11.00 – митинг у Памятного знака на площади у ДК «Судоремонтник» «Имена, застывшие в граните…»;

12.30 – праздничный концерт «Эх, дороги…»

Вечером северян ждет артиллерийский салют. Фото: Олег ФИЛОНОК

Первомайский округ (сквер на улице Зои Космодемьянской):

12.30 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Мы не забудем вас – Герои!».

Жилой район Абрам-Мыс (мемориал воинам 1-го корпуса ПВО):

20.00 – Фестиваль патриотической песни «Под звездами победного салюта».

После мероприятий состоится артиллерийский салют.

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