Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Мурманске

Мероприятия пройдут во всех округах Мурманска.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В администрации Мурманска рассказали, какая праздничная программа ждет жителей Мурманска на День Победы 9 мая 2021 года. Мероприятия начнутся уже с 4 мая.
4 мая в 15.00 в ДК «Первомайский» (ул. Зои Космодемьянской, 2а) – концертная программа для Совета ветеранов Первомайского округа Мурманска, посвященная 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
6 мая, с 10.30 до 13.00 у памятника Анатолию Бредову и в жилом районе Абрам-Мыс, (мемориал воинам 1-го корпуса ПВО) – общегородская Вахта памяти.
6 мая, 12.00, жилой район Абрам-Мыс у мемориала воинам 1-го корпуса ПВО – митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На Пяти Углах развернется праздничный концерт.
Фото: Олег ФИЛОНОК
6 мая, 15.00, жилой район Абрам-Мыс, улица Лесная, 39 – концертная программа, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
8 мая, с 9.00 по15.00 – выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы, где они примут участие в митинге на территории мемориала «Воинам Полярной Дивизии».
9 мая:
Центральная площадь «Пять Углов»:
С 08.00 до 09.50 – радиоконцерт «Песни войны», с 10.00 до 10.40 – военный парад.
Спортивные мероприятия:
11.00, площадка возле памятника Анатолию Бредову – акция «Рекорд Победы». Лучшие представители уличного спорта сделают 27759 отжиманий, равное количеству дней, прошедших после окончания Великой Отечественной войны. Столько же мячей обещают забить в корзины уличные баскетболисты.
11.00, Центральный стадион Профсоюзов (вход со стороны проспекта Ленина) – матчевая встреча по регби между командами города Мурманска и Северного флота.
Торжественный парад начнется в 10.00
Фото: Олег ФИЛОНОК
11.20, памятник Анатолию Бредову – старт 61-й легкоатлетической эстафеты по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова.
11.40, памятник пограничникам Заполярья – старт XXVI массового легкоатлетического Пробега мира. Финиш – у памятника Анатолию Бредову.
Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»:
11.45 – возложение венков к памятнику защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
12.00 – Выстрел Памяти. Гудок торгового порта
12.05 – воздушный военный парад.
Октябрьский округ (сценическая площадка перед зданием АО «Отель «Арктика»):
С 10.40 до 10.50 – видео-концерт песен Победы на главной сцене площади «Пять Углов»
С 10.50 до 12.00 – праздничный концерт от коллективов образования на главной сцене праздника «Картинки прошедшей войны».
С 12.00 до 14.00 – начало работы сцены №2 (борт военного грузовика) и игровых площадок.
На борту военного грузовика организуют:
– программу клуба авторской песни «Пять Углов»;
– интерактивную площадку «Давайте споем!»;
– акцию «Синий платочек»;
– концерт духового оркестра.
Первые мероприятия пройдут уже 4 мая.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Также мурманчан ждут:
– шатер-караоке «Споемте, друзья!»;
– семейная игровая площадка;
– викторина.
С 14.00 до 16.00 – большой гала-концерт «И все-таки мы победили!». Для гостей праздника подготовлен большой театрализованный пролог, выступление лучших творческих коллективов города, концертный блок от Ансамбля песни и пляски Северного флота, массовое исполнение песни-гимна «День Победы», флешмоб «Знамя Победы».
Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семеновского озера):
12.30 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»):
10.00 – Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
10.15 – Мастер-класс «Фронтовые письма»;
11.00 – митинг у Памятного знака на площади у ДК «Судоремонтник» «Имена, застывшие в граните…»;
12.30 – праздничный концерт «Эх, дороги…»
Вечером северян ждет артиллерийский салют.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Первомайский округ (сквер на улице Зои Космодемьянской):
12.30 – праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Мы не забудем вас – Герои!».
Жилой район Абрам-Мыс (мемориал воинам 1-го корпуса ПВО):
20.00 – Фестиваль патриотической песни «Под звездами победного салюта».
После мероприятий состоится артиллерийский салют.
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