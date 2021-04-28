Топ-5 мистических мест в Мурманской области

Кольский край - дикое место, там, где нет промышленности. Май - время выхода медведей из спячки, поэтому будьте осторожнее, гуляя в диких местах. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Длинные майские выходные зовут в дорогу? Куда податься простому россиянину, если все основные направления для него либо еще холодные, либо закрыты? Правильно, стоит обратить внимание на родные места и посетить, например, Мурманскую область. Редакция «КП-Мурманск» подготовила топ-5 самых мистических мест Кольского полуострова, которые стоит посетить. С одной пометкой – весна на севере наступает позже, чем в остальной России.

Сейдозеро

Мистическое место саамских шаманов, говорят, там и начиналась та самая Гиперборея. Изображение Куйвы на скале, непредсказуемая погода, особый микроклимат. Поговаривают, ребята из спецназа после тяжелых травмирующих операций приезжают туда чуть ли не на месяцы, чтобы привести в порядок мозги. Может, слухи, а, может, нет.

Настоящих шаманов там точно не найдете, если только tourist-adopted, поэтому придется полагаться на свои силы и силы тех, кто уже имел дело с мистическим.

Как добраться: В первую очередь надо доехать до села Ловозеро. Идеальный вариант - найти турбазу максимально близко к Сейдозеру. Снег еще не сошел, но на лыжах и снегоходах будет ехать опасно, поэтому вам нужны те, у кого есть катер на воздушной подушке.

Настоящих шаманов там точно не найдете, если только tourist-adopted, поэтому придется полагаться на свои силы и силы тех, кто уже имел дело с мистическим. Фото: Олег ФИЛОНОК

Териберка

На самом деле это не место one-day-visit, как думают многие. Да, кладбище кораблей, разруха и край света – это можно уложить в пару часов. Но есть выражение, что Териберка – это тот же самый Тибет. И этому есть обоснование. Там надо гулять. Как можно больше километров натоптать до дорогам, продышаться северным ветром, позволить выдуть ему из вас все лишнее и наносное. Шаманов там тоже нет, и не надейтесь. Там самый главный шаман – это природа, море и ветер. В формате поездки на один день это прочувствовать не получить.

Как добраться: до Териберки от Мурманска 120 километров. Есть рейсовые автобусы, можно взять машину напрокат. Стоит озаботиться проживанием – ставить палатки еще слишком рано. Имейте в виду, даже в мае на этой дороге возможны снежные заносы – обязательно проверяйте прогноз.

На самом деле Териберка это не место one-day-visit, как думают многие. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Умба

Само место звучит, как звук барабанов. Побережье Белого моря, огромные приливы и отливы, старинное поморское село, народные промыслы. Если повезет – можете попасть в баньку к местным. В чем кроется мистика? В самом месте. Что-то в нем есть такое глубокое, настоящее. Главное поймать это ощущение.

Как добраться: на машине от Кандалакши по Терскому берегу надо проехать 112 километров. Есть рейсовые автобусы. Стоит озаботиться проживанием, но палатку в этой части Кольского полуострова уже поставить возможно.

Побережье Белого моря, огромные приливы и отливы, старинное поморское село, народные промыслы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Сейды

Сейды – это конгломераты камней. Существует множество разновидностей сейдов – они могут стоять на вершине сопки на двух маленьких камнях, могут находиться на границе воды и суши и создавать ощущение, что вот-вот упадут в воду, но вы их навряд ли сдвинете. Это могут быть огромные валуны, наваленные друг на друга. Саамы верили, что у сейдов есть душа и они живые.

Как найти: Если сошел снег, то их можно найти в тундре по дороге в Териберку и рядом с ней. Вороний камень находится непосредственно в Мурманске. А еще есть любители, которые устраивают по сейдам экскурсии. Тоже неплохой себе квест: найти знающих людей, чтобы найти сейд.

Сейды – это конгломераты камней. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кандалакшский лабиринт «Вавилон»

Никто не знает, зачем строили лабиринты. Этнографы пытаются найти в этом практический смысл, мол, на приливах заплывает рыба, а на отливе она застревает в камнях лабиринта. Возможно, но искусство постройки и прорисовки лабиринтов было распространено по всему миру. Каждый рисовал как мог. Вот и саами с поморами делали это подручными средствами. Говорят, лабиринты обладают мистическими свойствами. Однако замечено, что даже проход по лабиринту выстраивает мышление немного в другом ключе. Как? Каждый узнает на собственном опыте.

Как добраться: от Кандалакши до мыса Монастырского можно добраться пешком или на такси. При отливе можно пройти по берегу моря, на приливе надо найти экотропу, если она вскрылась из-под снега. Можно договориться о поездке на катере.

Общие предупреждения: Кольский край - дикое место, там, где нет промышленности. Май - время выхода медведей из спячки, поэтому будьте осторожнее, гуляя в диких местах. Снег и лед сейчас очень коварны, не доверяйте им. Лыжи в лесу возможны, но лучше воспользоваться снегоступами, а лучше всего взять с собой тех, кто в курсе, ведь весна – не самое простое время для лесных прогулок.

Мы специально не писали ни о каких развлечениях в этих местах: все это можно найти в туристических справочниках и интернете. Но раз мы говорим о мистических местах, то самое главное, что можно сделать – это просто там быть. И не полчаса, не час, а побыть в этом месте, познакомиться с ним, прочувствовать его, помедитировать. Но самый идеальный вариант – просто гулять. Чем больше, тем лучше. И максимально бережно отнестись к этому месту. И помните: никто не расскажет вам секрет мироздания и денег на вас не свалится золотым потоком, после посещения этих мест. Но что-то, возможно, изменится внутри вас. Вопрос только в том, насколько вам это нужно.

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