Семейная пара из Кандалакши устроила пикник на льдине в Белом море

Кандалакшане приплыли на льдину на сапах. Фото: Ирина Гурина

Влюбленные из Кандалакши нашли довольно оригинальный и экстремальный способ провести время на природе. Семейная пара отправилась жарить сосисочные шашлыки на... льдине в Белом море!

Как рассказала "КП"-Мурманск" местная жительница Ирина Гурина, страшно вовсе не было, так как оба занимаются несколько лет занимаются SUP-серфингом - доски для плавания были под рукой.

- Идея пришла внезапно, мы с мужем любим приключения. Все было продумано - долго плавали и искали подходящую льдину, чтобы она была равномерно толстая. Поставили мангал - уголь и горелка были с собой. Эмоций от такого шашлыка было море! Впереди еще много планов на интересный и необычный отдых! - поделилась кандалакшанка.

После пикника мангал и все вещи, в том числе и мусор, северяне забрали с собой.

Сотрудники МЧС предупреждают, что выходить на лед на любых водоемах в Мурманской области сейчас категорически запрещается.

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