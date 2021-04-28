Семейная пара из Кандалакши устроила пикник на льдине в Белом море

Кандалакшане приплыли на льдину на сапах. Фото: Ирина Гурина
Влюбленные из Кандалакши нашли довольно оригинальный и экстремальный способ провести время на природе. Семейная пара отправилась жарить сосисочные шашлыки на... льдине в Белом море!
Как рассказала "КП"-Мурманск" местная жительница Ирина Гурина, страшно вовсе не было, так как оба занимаются несколько лет занимаются SUP-серфингом - доски для плавания были под рукой.
- Идея пришла внезапно, мы с мужем любим приключения. Все было продумано - долго плавали и искали подходящую льдину, чтобы она была равномерно толстая. Поставили мангал - уголь и горелка были с собой. Эмоций от такого шашлыка было море! Впереди еще много планов на интересный и необычный отдых! - поделилась кандалакшанка.
После пикника мангал и все вещи, в том числе и мусор, северяне забрали с собой.
Сотрудники МЧС предупреждают, что выходить на лед на любых водоемах в Мурманской области сейчас категорически запрещается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область присоединится к всероссийскому субботнику 22 мая. Акцию перенесли из-за апрельского снегопада (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru