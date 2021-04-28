ЕР привлекла к «Диктанту Победы» 80 стран мира

В России диктант в обычном формате состоится более чем на 15,5 тыс. площадок - метеостанциях в Арктической зоне, крейсерах «Аврора», «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов», на горе Эльбрус. Фото: Пресс-служба ЕР

Как сообщает Nashgorod, принять участие в акции удаленно можно на сайте диктантпобеды.рф после прохождения перед этим регистрации. Дату диктанта назначили на 29 апреля на 14:00 по Москве. Об этом на брифинге сообщил замсекретаря генсовета «Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

По причине большого числа желающих принять участие в диктанте из других стран организаторами была создана международная версия заданий, содержащих вопросы на английском и китайском языках о вкладе в Победу государств антигитлеровской коалиции.

В России диктант в обычном формате состоится более чем на 15,5 тыс. площадок - метеостанциях в Арктической зоне, крейсерах «Аврора», «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов», на горе Эльбрус.

Кроме всего, в текущем году в первый раз будет открыта площадка «Диктанта Победы» для граждан с нарушениями зрения на территории библиотеки им. Маяковского в Ставрополе. Для этой категории участников задания перевели с помощью шрифта Брайля.

Помогать в проведении акции как в РФ, так и за границей будут более 26 тыс. активистов из движения «Волонтеры Победы», рассказала глава движения Ольга Амельченкова. Добровольцы будут помогать в навигации, раздаче тестовых бланков, консультировать по всем вопросам, имеющим отношение к мероприятию.

Помогать в проведении акции как в РФ, так и за границей будут более 26 тыс. активистов из движения «Волонтеры Победы». Фото: Пресс-служба ЕР

«Федеральные победители будут почетными гостями парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая уже будущего года. А выпускники школ, правильно ответившие на все 25 вопросов теста при прохождении его офлайн, при поступлении в университеты получают дополнительные баллы», - отметил Александр Хинштейн.

Как указывается на сайте ER.ru, результаты «Диктанта Победы» будут размещены 24 июня на портале диктантпобеды.рф.

Руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», кандидат предварительного голосования Татьяна Сахарова рассказала, что в Мурманской области для проведения исторического тестирования зарегистрировано 148 площадок. Для сравнения - в 2019 году их было всего пять. В патриотической акции примут участие почти 9000 человек.

"Идею написания диктанта поддержали учреждения образования, культуры, высшая школа, силовые ведомства, торговый порт, музеи воинской славы, участники предварительного голосования и кадрового проекта партии «ПолитСтартап». Впервые исторический тест напишут в Полярно-альпийском ботаническом саде-институте, областном клиническом многопрофильном центре и аэропорту Мурманск, Североморском кадетском корпусе.

На ключевых площадках мы также планируем организовать выставки, выступления агитбригад, фотозоны с символикой диктанта. Следует напомнить, что все желающие смогут пройти диктант и онлайн на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении", - отметила Сахарова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru