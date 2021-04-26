Рабочий на затопленной стройке в Архангельске искупался в котловане-бассейне

Прорыв воды превратил стройку в озеро. Фото: скриншот видео

В Архангельске уже открыт плавательный сезон. Да, река Северная Двина еще освобождается ото льда, а столбик термометра 26 апреля едва дотянул до +4. Но коммунальная авария на магистральном трубопроводе создала небольшое озеро прямо в черте города.

Труба, в которой нашлось слабое место, идет вдоль проспекта Ломоносова от улицы Смольный буян до улицы Карла Либкнехта. Авария произошла около пяти утра, а уже днем воду отключили сразу в трех округах: Соломбальском, Маймаксанском и Октябрьском. В Ломоносовском вода есть, но давление снижено, поэтому принять душ вряд ли получится, разве что умыться. Но это лучше, чем сидеть с перекрытыми трубами. К слову, северянам повезло в том, что их заранее предупредили запастись водой.

Вода сделала из котлована бассейн. Фото: vk.com/club203802015

- Магистраль будет закрыта из-за аварийно-восстановительных работ с 14.00 26 апреля до 5 утра 27 апреля. Жителей просят сделать необходимый запас воды, - сообщили в администрации Архангельска около часа дня.

Кто не успел наполнить тазики и бутылки (все-таки разгар рабочего дня был), смогут взять воду, которую подвезут на конкретные точки. Работами на прохудившемся трубопроводе занимается ООО «РВК-Архангельск» - рабочие компании уже на объекте. Равно как и сотрудники прокуратуры, которых заинтересовало происшествие.

Не исключено, что во главе стоит человеческий фактор: магистраль прохудилась рядом со стройкой здания Арбитражного суда Архангельской области. Сейчас вся площадка представляет собой бассейн с грязной водой. Очевидцы сняли на видео, как заплыв в этом «Коричневом море» устроил мужчина. На глазах у коллег один из работников стройки бодрым кролем проплыл затопленный котлован. Воды там было так много, что даже «лягушатником» назвать нельзя.

Те горожане, кто к таким водным процедурам был не готов, тоже не вышли сухими из воды: из-за аварии затопило улицы и пешеходные переходы.

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