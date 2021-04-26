Волонтеры «Единой России» организуют в регионах голосование за объекты благоустройства

При поддержке регионального отделения партии сформирован отряд волонтеров более чем из 300 человек, определены и закреплены точки локаций. Фото: Пресс-служба ЕР

Как пишет Nashgorod, россияне смогут сами выбрать площадки, которым, по их мнению, необходимо благоустройство, на портале za.gorodsreda.ru до 30 мая. У кого нет возможности проголосовать в удаленном режиме, смогут сделать это в общественных приемных «Единой России». В Пермском крае, Псковской и Нижегородской областях к работе уже приступили. До окончания недели они будут открыты по всей стране. На отдаленных территориях организовать голосование помогут волонтеры - они приедут на места с планшетами. Кроме всего, добровольцы будут работать в торговых центрах, МФЦ, в зданиях аэропортов и вокзалов.

«Партия совместно с гражданами принимает участие в каждом из этапов федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» — начиная от разработки проектов и заканчивая контролем за реализацией работ. Люди не только отдают свои голоса, но они также задействованы в приемке работ — без их оценки работы не принимаются в принципе», — объяснил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.

При этом глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что большое число участвующих в работе волонтеров являет собой свидетельство востребованности программы по благоустройству в российских регионах. Граждане смогут сами оказать влияние на развитие своего города или села.

«Убежден, что люди отнесутся к проекту положительно», — отметил Файзуллин.

Как отмечается на интернет-портале «Единой России», программа «Формирование комфортной городской среды» исполняется уже в течение 4-х четырех лет и ее реализация - одно из самых важных направлений в деятельности партии. В ее рамках провели благоустройство уже свыше 83 тысяч площадок и дворов страны. Нужно подчеркнуть, что в текущем году голосование впервые проведут на федеральной площадке. Авторизация проходит через сайт госуслуг, возраст участников должен быть более 14 лет, отдать свой голос можно только однократно.

“На федеральной платформе Минстроя России 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая северяне смогут проголосовать за 45 общественных территорий в 12 муниципальных образованиях, которые планируется благоустроить в 2022 году. Это ЗАТО Александровск, Ловозеро, Оленегорск, Полярные Зори, Кировск, Апатиты, Мончегорск, ЗАТО Североморск, Кандалакша, Мурманск, Ковдорский район, Печенгский административный округ.

Вовлечение граждан в вопросы формирования комфортной городской среды является для нас одной из приоритетных задач. Совершенно очевидно, что городская среда сегодня должна быть современной и формироваться с учетом мнения граждан. Не чиновники, а именно жители должны решать, какие пространства будут приобретать новый облик.

При поддержке регионального отделения партии сформирован отряд волонтеров более чем из 300 человек, определены и закреплены точки локаций. Задача добровольцев - помочь зарегистрироваться на платформе и отдать свой голос вне зависимости от уровня владения интернетом.

Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, начнут обновлять уже в следующем году”, - сказал секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Андрей Чибис.

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