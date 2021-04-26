Главной составляющей обеспечения кадрами Арктического региона является не столько подготовка кадров, сколько возможность привлечь специалистов на работу в Арктику. Фото: Правительство Мурманской области.

На V Международном форуме труда в Санкт-Петербурге Экспертный центр «ПОРА» провел круглый стол «Кадровое обеспечение Арктического региона». В нем приняли участие эксперты, представители государственных структур и научного сообщества.

Главной составляющей обеспечения кадрами Арктического региона является не столько подготовка кадров, сколько возможность привлечь специалистов на работу в Арктику, отметил председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков. На самом деле привлечение кадров в Арктику неразрывно связано с ее социально-экономическим развитием. Приходят люди – развиваются регионы, развиваются регионы – приходят люди.

Сегодня в Петербурге во всех учебных заведениях обучается порядка 20 тысяч студентов из Арктической зоны. Это 8% от всех обучающихся. Цифра достаточно большая. И с ними активно работает совет представителей арктической зоны при Комитете по делам Арктики, они буквально «доходят» до каждого студента. Общины КМНС тоже могут и должны работать в этом направлении, добавил Герман Широков. Соединение всех этих составляющих и даст ожидаемый положительный результат.

Генеральный директор Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александр Стоцкий рассказал о гуманитарной составляющей во всех проектах ПОРА, направленных на устойчивое развитие Арктики: как в интересах людей добиться экономического развития, сохранив природу. Для этого задействованы и грантовые программы ПОРА, дающие возможность жителям Севера реализовывать свои идеи, и дискуссионный клуб для экспертной оценки всего происходящего в Арктике.

Чтобы Арктика стала ближе и понятнее жителям средней полосы России, мы проводили кочующий фестиваль «Добро пожаловать в Арктику». Такие праздники прошли в Москве, Твери, Ярославле, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Кроме того, мы вместе с Минвостокразвития занимались подготовкой Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Наша идея была - не доверять написание стратегии каким-то институтам или аппарату министерства. Стратегические сессии были проведены по всем регионам, и по результатам появилась стратегия. Кроме того, на специально разработанный сайт жители прислали около 600 предложений, которые вошли в Стратегию.

И если речь идет о человеческом капитале, подчеркнул Александр Стоцкий, то мы больше склонны не к использованию этого капитала, а к поддержке людей, развитию их потенциала. У ПОРА три направления - экология, экономика и социальное развитие. Социальная составляющая больше видится сегодня в реализации кадровых проектов. Совместно с Российским государственным социальным университетом (РГСУ) бал создан Центр подходящей работы, где и начала строиться концепция по привлечению кадров в Арктику. Прошел ряд мероприятий, лекций, в том числе по устойчивому развитию, был концептуально разработан портал для работодателей и соискателей, но ковид несколько ситуацию подкосил. Тем не менее, мы двинулись дальше и создали телеграм-канал «ПОРА работать в Арктике», где представлены самые интересные, актуальные арктические предложения работы. Александр Стоцкий прямо с экрана телефона представил вакансии, только что появившиеся в режиме реального времени: проходчик в Апатитах с зарплатой в 130 000 рублей и всякими дополнительными бонусами, врач-ортодонт в Мурманске, без требований к стажу, но с зарплатой в 100 000 рублей. Кто подписан на канал, может все это видеть.

Обсуждались также традиционные вопросы, связанные с преимуществами и недостатками вахтового метода освоения Арктики и развития инфраструктуры в интересах постоянных жителей. Фото: Правительство Мурманской области.

Утвержден и кадровый портал, который сейчас дорабатывается и вскоре будет запущен, добавил Александр Стоцкий. И в нем работодатели и соискатели российской Арктики от Мурманской области до Чукотки обязательно найдут друг друга. Что же касается тех, кто из арктических регионов уехал учиться, то статистика показывает - 25% из них обязательно возвращаются на свою малую родину. С ними ПОРА тоже будет внимательно и заинтересованно работать.

С предложением одновременно гуманизировать систему наказаний и во многом решить проблему кадрового обеспечения арктических регионов выступила Елена Коробкова, начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России, генерал-майор внутренней службы.

С 2017 года в нашей стране начал действовать новый вид наказания – принудительные работы без изоляции осужденных от общества. Елена Коробкова обратила внимание, что люди, подвергнутые подобному наказанию, – это не заключенные, а именно осужденные, которые свободно проживают в общежитиях и лишь находятся под контролем, и в соответствии с трудовым законодательством осуществляют свою трудовую деятельность. Для снижения дефицита кадров, в том числе в Арктических регионах, и предлагается использовать труд осужденных к принудительным работам.

Целью принудительных работ является исправление и ресоциализация осужденных через обязательное привлечение к труду, пояснила Елена Коробкова. Это своего рода социальный лифт, позволяющий им адаптироваться в обществе, получить работу, восстановить социальные и родственные связи. Поэтому требуется кратное увеличение количества мест для размещения осужденных и решения вопроса их трудоустройства. Бизнес-сообщество уже проявляет интерес и готовность создавать на своих предприятиях общежития для проживания и привлечения к труду таких осужденных.

Александр Ходачек, президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, сообщил, что, по его мнению, сегодня Петербург становится координирующим центром и решает интересы РФ в целом в Арктической зоне. Почти 70% государственных программ в значительной степени касаются Петербурга. Это и строительство ледокольного флота и военных судов, это и вопрос подготовки кадров, вся геология, гидрография, система МЧС. Но при этом зачастую отсутствует межведомственная координация. Необходимо научное и практическое обеспечение всех работ, в том числе и круглогодичной проводки судов по СМП. И Петербург сегодня всерьез может взять на себя роль координатора арктических проектов.

Обсуждались также традиционные вопросы, связанные с преимуществами и недостатками вахтового метода освоения Арктики и развития инфраструктуры в интересах постоянных жителей. Представлены были и прогнозы по кадровой потребности российской Арктики на период до 2035 года.

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