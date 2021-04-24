Дмитрий Пучков на встрече с блогерами в Мурманске: «Читайте русскую классику... вслух!»

Дмитрий Пучков дал бесплатный мастер-класс для блогеров Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кто-то знает Дмитрия Пучкова как блогера (на его YouTube-канал подписано свыше 2 миллионов человек) и публициста, кто-то не может называть его иначе как Гоблин и готов процитировать фразы из переведенных им фильмов. Ясно одно – ему есть, что рассказать тем, кто хочет стать популярным в сети.

В Мурманске для блогеров провели бесплатный двухдневный мастер-класс. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 апреля Дмитрий Пучков приехал в Мурманск на организованный ПОРА двухдневный бесплатный мастер-класс для начинающих блогеров. Тем надо было приготовиться к тому, что встреча будет не типичной. Ведь Гоблин не тот, кто будет говорить гладко да сладко. Сладко – да, а еще прямо, иногда обидно.

- Кто такие блогеры сейчас? – спросил у гостя ведущий.

- В основном взрослые этим не занимаются, а молодежь, которая находится без контроля и занимается всякой идиотией, - в лоб ответил Дмитрий Пучков.

Отсюда и проблема – в Интернете много мусора, «блогеров» без подписчиков и тоннами никому не нужного контента. А надо делать так, чтобы было полезно. На мастер-класс пришли и школьники, и студенты и даже те, кто уже состоялся в профессии. Например, руководитель учреждения при минздраве Мурманской области. Ему с ходу дали совет – почему не занять медицинскую нишу в сети, которая с начало пандемии стала просто золотой? Рассказывай про борьбу с коронавирусом, про прививку и наращивай подписчиков. Только с оговоркой, что проверишь информацию и будешь говорить правду.

На вопросы северян Гоблин отвечал прямо и честно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- С моей точки зрения, многие осознают себя гениями, чрезвычайно толковыми и страшно интересными. Но есть люди умнее тебя, более знающие. И Интернет это наглядно показывает, - продолжил Пучков. – Блогеры работают, чтобы повысить качество жизни.

Правда, только умным быть мало. Без стеснения Гоблин рассказал, что на его сайте пользователи часто просят его высказать четкую точку зрения, потому что без нее не могут сориентироваться. Тут уж надо понимать, что блогер часто формирует мнение других, поэтому у него должна быть четкая позиция.

Блогеров интересовали самые разные вопросы, например, что и как говорить. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Есть такое понятие, как общественное сознание, которое позиционируют как отдельную сущность, которая существует сама по себе. СМИ предоставляют гражданам информацию, подготовленную определенным образом, чтобы это сознание формировать. Оно в отрыве от СМИ не существует. С моей точки зрения, поступающая гражданам информация неправильная, направлена не на то, что надо, а на саморазрушение, унижение родной страны и подвигов предков. Но у меня тоже СМИ, и я считаю, что тоже промываю мозги. Но считаю, что промываю их в правильном направлении, - рассуждал перед мурманчанами спикер.

Тех, к слову, интересовали конкретные вопросы: сколько надо вложить денег, чтобы стать популярным блогером, что говорить, как и кому.

- Сейчас точка входа в блогерство снизился до копеек. Есть телефон – снимай, выкладывай. Можешь и на черном фоне снимать видео, другое дело, что все равно людям захочется увидеть видеоряд, например, если ты говоришь про фильмы. Главное, чтобы говорить интересно. А чтобы так было, читай русскую классику… вслух! Не можешь читать – слушай аудиокниги, - наставлял Дмитрий Пучков.

Первый день мастер-класс был больше теоретический, а если быть точным, то неформальное общение блогера с публикой. Второй же более практическим, когда северянам предстояло показать свои навыки. Так что если в ближайшее время заметите, что от жителей Мурманской области появляется больше роликов в сети, знайте, что это последствия визита Дмитрия Пучкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артемий Лебедев: «Мурманск – не самое приятное место на земле». Дизайнер поделился с Тиной Канделаки соображениями по поводу дизайн-кода Мурманска (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru