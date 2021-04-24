Весенний сезон охоты в Мурманской области-2021: сроки, как получить разрешение, на кого можно охотиться

В Мурманской области начинается весенний сезон охоты. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области открывается весенний сезон охоты.

Охотиться на Кольском полуострове можно на пернатую дичь: водоплавающую (гусь, селезень утки) и боровую (самцы глухаря, самцы тетерева). В разных уголках региона сроки установлены разные.

Так, в Южной зоне (Терский, Кандалакшский, Ковдорский районы, Апатиты с подведомственной территорией) охотиться можно с 3 по 12 мая включительно; в Северной зоне (Кольский и Ловозерский районы, Печенгский округ, Оленегорск, Мончегорск и Кировск с подведомственными территориями) – с 10 по 19 мая включительно.

Заявления от охотников на разрешения начинают принимать за 10 дней до начала сезона - с 23 апреля в Южной зоне, с 30 апреля – в Северной. Куда нести документы? В МФЦ или в Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (Мурманск, пр. Кольский, 1). В министерство надо записаться по телефону (8152) 48-68-05.

Не на всех птиц в Мурманской области можно охотиться. Фото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо представить заявление, охотничий билет, документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в сумме 650 рублей за выдачу одного бланка разрешения; документы, подтверждающие уплату сбора за пользование объектами животного мира (в случае осуществления охоты на облагаемых налогом виды охотничьих ресурсов: 1 особь глухаря – 100 рублей, 1 особь тетерева – 20 рублей).

- Обращаем внимание, что весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком, - сообщают в минприроды.

Запрещается охотиться на самок уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты; осуществление охоты на рябчиков, лысуху, камышницу, серого гуся, белую и тундряную куропатку, на вальдшнепа на утренней тяге в период весенней охоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области проснулись гадюки. Единственную змею, обитающую на Кольском полуострове, встретили в Ковдоре и в Лапландском заповеднике (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru