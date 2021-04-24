Программа "Библионочи-2021" в Мурманске

Северян ждут на "Библионочь-2021". Фото: Мурманская областная библиотека

Год назад мы сидели на самоизоляции и мечтали выйти хоть на какое-то мероприятие. Этой весной такая возможность у нас есть, мероприятий так много, что глаза разбегаются. Но есть то, что нельзя пропустить - это "Библионочь-2021". Рассказываем, куда, во сколько идти, что посмотреть и сколько это будет стоить.

"Библионочь-2021" пройдет в Мурманской областной библиотеке 24 апреля с 18.00 до 00.00.

0 этаж

Демонстрация работы маятника Фуко Сеансы: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30

1 этаж

Холл «Книжная галактика»: экскурсии по книгохранению Сеансы: 18:15, 19:30, 20:45, 22:00

18:00 – 19:30 Лаунж-зона «Виниловое кафе»: прослушивание любимых пластинок за столиком кафе

18:00 – 20:00 Ярмарка мастеров

18:00 – 23:00 Квест-игра «Найди пару» Кафе «Ботаник»

18:30; 19:30 Мастер-класс «Космическое мороженое» (300 руб.) в кафе

2 этаж

Зал художественной литературы

18:00 – 22:00 Книжная выставка «Параллельные миры и их обитатели»

20:00 – 23:30 Открытый микрофон для любителей поэзии

Зал отраслевой литературы

18:00 – 22:00 Выставка non-fiction «Путешествия во времени - фантастика или реальность?»

18:00 – 22:00 Книжная выставка «Космос: от Аристотеля до Хаббла»

Музей занимательных наук «Фокус»

Зал

18:00 – 23:30 Нон-стоп экскурсии (250 руб.)

18:00 – 23:30 Нон-стоп Тихий Космоквест (350 руб., экскурсия включена, при успешном прохождении - космический значок в подарок)

Холл

18:00 – 21:00 Мастер-класс «Баттер-слайм» нон-стоп (400 руб.)

18:00 – 23:30 Космические значки нон-стоп (100 руб.) Мастер-классная

18:00 – Программа экспериментов «Космо-шоу» детский вариант (500 руб., экскурсия включена)

19:00 – Мастер-класс «Авторская кружка» (300 руб.)

20:00 – Мастер-класс «Авторская кружка-хамелеон» (400 руб.)

21:00 – Программа экспериментов «Космо-шоу» взрослый вариант (500 руб., экскурсия включена)

22:00 – Мастер-класс «Авторская футболка для взрослых» (700 руб.)

23:00 – Релакс-пати «Баттер-слайм для взрослых» (400 руб.)

3 этаж

Холл

18:00 – 22:00 Арт-инсталляция «Нити» Конференц-зал

18:00 – 19:00 Премьера документального фильма о жителе старинного поморского села Варзуга «Пётр Прокопьевич»

19:00- 20:00 Презентация новых кросс-культурных проектов: «BB Factory» и «Open Barents Academy».

20:00 – 23:30 Караоке-вечеринка «Назад в СССР»

Интернет-зал

18:00 – 23:30 Работа Интернет-зала Зал электронных ресурсов

19:00 – 23:00 Итоги квеста «Найди пару»

20:00 – 22:00 Квест «Википедия-челлендж»

Учебный класс

18:30, 19:00 Детский квиз «Найди Инопланетянина» 6+

20:00 – 22:00 Компьютерные игры 12+

22:00 – 23:30 Компьютерные игры18+

Региональный центр Президентской библиотеки

18:00 – 20:00 Брейн-ринг «Облетая Землю»

21:00 –23:00 КиноКлуб: просмотр мультипликационного фильма «Властелины времени», 1982 г., Франция, 0+

Зал искусств

19:00 – 20:30 «Акварельный космос»: мастер-класс для детей по рисованию эбру 6+. Вход свободный

20:30 – 22:00 «УЛУНный ВЕЧЕР»: китайская чайная церемония с Дмитрием Ендураевым 4 этаж

Подиум-холл

18:00 – 19:00 Мастер-класс по танцам от студии исторических танцев «Шатлен». Вход свободный

19:00 – 20:00 Мастер-класс по танцам от Школы восточного танца «Магия». Вход свободный

20:00 – 21:30 Мастер-класс по космической крутке казачьей шашкой от Русского культурного центра «Рябиновый край». Вход свободный.

22:00 – 23:00 Розыгрыш призов среди читателей Русская Арктика

18:00 – 22:00 «Игротека». Ролевая игра с элементами настольной. Игроки смогут перевоплотиться в героев Средиземья и принять участие в приключении в мире Толкина 12+

Зал -трансформер

18:00, 18:30 «Курс подготовки космонавтов»: подвижные игры для детей 0+

19:30 – 22:00 «Игротека»: ролевые игры, раскрашивание фигурок, интерактивная площадка для любителей настольных игр 12+

18:00 – 00:00 Работают выставки «В кукольном царстве-государстве» и «Живопись Владимира Кумашова»

Квартирник

18:00 – 19:30 Мастер-класс по сценической речи и актёрскому мастерству от актрисы труппы «НеТеатр» Леры Самойловой. Вход свободный.

19:30 – 22:00 Турнир по Just Dance 12+

22:00 – 23:30 Турнир по Mortal Kombat18+ Центр современного искусства

20:00 – 22:00 Космический музыкальный марафон с участием: «твоимысли», «NOT», «Letniy Sad», Лола Смолина, Вячеслав Новосильцев (игра на терминвоксе)

22:00 – 23:30 Фестиваль Inversia. Атмосферный аудиовизуальный сет от апатитского дуэта 1SSD и Enolied

23:00 – 02:00 Птица Баренц. «Тихо! Идёт дискотека!». Вечеринка для тех, кто весь год танцевал дома в наушниках и совсем отвык от громких людных мест. Планетарий «Просто космос»

18:00 – 23:00 Показы самых лучших фильмов о космосе и фильмов-аттракционов продолжительностью 7-8 минут. Стоимость билета на один сеанс - 50 рублей.

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