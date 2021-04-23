ЕР рассказала о главных положениях своей предвыборной программы

В планах ЕР - включение в программу реализации крупных инфраструктурных проектов в регионах.

По информации nashgorod.ru, приоритетами предвыборной программы станут задачи, указанные главой страны Владимиром Путиным в своем послании. Среди них вопросы, связанные с развитием социального государства, экономикой, газификацией, экологией, культурой и внешней политикой.

По словам председателя “Единой России” Дмитрия Медведева, предвыборная программа должна обсуждаться с людьми на всех уровнях представительной власти. Он сказал, что “это должно быть понятно каждому нашему депутату, каждой фракции, местному отделению “Единой России”.

В планах ЕР - включение в программу реализации крупных инфраструктурных проектов в регионах. Предполагается строить жилье, дороги, мосты, обновить парк общественного транспорта, ремонтировать и модернизировать коммунальные сети.

Как подчеркнул Андрей Турчак, секретарь генсовета “Единой России”, каждый человек должен понимать, что лично ему и его населенному пункту это даст.

Кроме того, для ЕР важными задачами стало обновление автомобилей скорой помощи, приобретение мобильных медицинских комплексов и школьных автобусов. В планах депутатов - составление карты потребности регионов в этой технике. Планируется решать эти задачи в первую очередь в малых городах и отдаленных районах.

Представители “Единой России” на местах создадут также единую базу с графиком бесплатной газификации населения регионов. Кроме того, планируется отразить в программе последующее усовершенствование ТК РФ.

По словам Андрея Исаева, первого заместителя руководителя фракции “Единой России” в Госдуме, в последующие 5 лет нужно решить множество задач по дальнейшему реформированию сферы труда. Это касается электронного оборота документов, юридического статуса самозанятых и их разграничения с теми, кто работает по найму, повышения статуса социального партнерства и т.д., - рассказал Исаев.

До этого президент РФ поддержал ряд предложений партии. По информации сайта ER.ru, среди них оплата больничного в 100%-ном объеме родителям детей дошкольного возраста, выплаты беременным женщинам, которые попали в сложную жизненную ситуацию и встали на учет на раннем сроке, возврат 50% цены путевок на отдых детей, проведение газа на территориях за счет бесплатной газификации людей, льготное кредитование субъектов РФ на реализацию инфраструктурных проектов.

“В ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России», направленные на улучшение благосостояния граждан. В их числе - поддержка детского отдыха. Речь идет о возврате половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь уже в текущем году. Возможность получения кешбэка за детские путевки – это не только финансовая поддержка многодетных и малообеспеченных семей, но и реальная возможность организовать полноценный отдых юных северян и самое главное - их оздоровление.

Еще одна мера поддержки, которая анонсировалась в выступлении президента, - единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. В Мурманской области такая поддержка оказывается только будущим первоклассникам с учетом нуждаемости семьи и многодетным. Безусловно, расширение мер государственной поддержки семей в виде конкретных выплат — это огромная помощь”, - рассказала заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполнительного комитета Татьяна Сахарова.

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