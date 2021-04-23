В Мурманске пожарные спасли 36-летнего мужчину, который чуть не упал из окна общежития

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21 апреля чуть не оборвалась жизнь 36-летнего мурманчанина - он был в очень взвинченном состоянии. Трагедию удалось предотвратить благодаря спасателям пожарной части №4.

В тот день вечером мужчина сидел на окне на четвертом этаже общежития, что находится на проспекте Героев-североморцев, 5/3 и размышлял, что же ему делать. В это время внизу находились сотрудники пожарной службы и бригада скорой помощи.

- Это уже не первый подобный инцидент в этом общежитии. Мы приехали на вызов, стали вести переговоры с мужчиной. Тот сидел на окне не в квартире, а на лестничной площадке. Пока поднимались туда, выскочил сосед северянина, который не ожидал такого поворота событий, стал кричать, испугался за него. Этим он видимо спугнул мужчину, тот стал вылезать из окна и повис, зацепившись руками за подоконник. Мы подбежали, схватили его за руки и вытащили обратно, - рассказал "КП-Мурманск" сотрудник пожарной части №4 в Мурманске.

После случившегося мурманчанина передали сотрудникам скорой помощи. В последствии он объяснил свои действия тем, что поссорился с женщиной, с которой жил 18 лет.

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