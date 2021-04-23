В Мурманске мужчина пробрался на территорию гимназии и напал на двух школьниц

Подружки гуляли после уроков, когда на них напал незнакомец. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 21 апреля на территорию гимназии № 5 в Мурманске через забор пробрался мужчина. Там после уроков на спортивной площадке гуляли две подружки 13 лет.

Незнакомец подошел к ним, схватил одну из девочек и стал кричать непристойности, а потом попытался уйти с ней, но не смог удержать - школьница вырвалась. Ее подруга тем временем звала на помощь.

О случившемся узнали учителя, которые сразу позвонили родителям родителям ученицы. На место приехали сотрудники полиции. На тот момент нападавший успел сначала уйти от гимназии, хоть и не далеко, а потом вернулся.

- Мужчину отпустили, аргументируя, что ничего не случилось. Я переживаю за всех детей сейчас. Мой ребенок спортивный, возможно, поэтому смог вырваться, - отметила в паблике «Мурманск» мама девочки.

Кстати, в этот же день злоумышленник приставал к еще одной несовершеннолетней. Об этом редакции «КП»-Мурманск» рассказала мать девушки Ольга Муртазина.

- Мужчина напал на мою 17-летнюю дочь у входа в Мурманскую областную библиотеку. Он подбежал сзади, обхватил ее двумя руками и пытался потрогать за грудь. Дочь начала кричать, он ее отпустил и пошел как раз в сторону пятой гимназии, - поделилась женщина.

Проверку начали следователи.

- По факту происшествия возле гимназии № 5 следственным отделом по городу Мурманску возбуждено уголовное дело о совершении преступления против половой свободы несовершеннолетних. Более подробная информация не разглашается в интересах несовершеннолетней потерпевшей, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Личность мужчины уже установлена - это житель Мурманска, которому всего 36 лет. Его задержали.

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