Главное – рост экономики: губернатор Мурманской области рассказал о планах развития региона по итогам Послания Владимира Путина

В правительстве Мурманской области наметили план действий по итогам Послания Президента. Фото: правительство Мурманской области

После Послания Президента России Федеральному собранию губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, какие планы реализуют в регионе в ближайшем будущем.

- Главный акцент будет сделан на удобстве людей с точки зрения оказания государственных услуг, получения всех льгот, социальных выплат. Второе – модернизация социальных учреждений, здравоохранения, образования и спорта. И отдельный акцент будет сделан на росте экономики, - отметил Андрей Владимирович.

Сейчас на стадии подготовки находится реновация Больничного городка в Мурманске. На объекте - большая инфраструктурная составляющая, поэтому дополнительные средства из федерального бюджета позволят ускорить планы по обновлению. Еще один важный проект, на который нужна поддержка от правительства РФ, это «Новый Мурманск». Он сейчас в высокой степени проработки.

- Не менее важный шаг - наш научно-образовательный центр, утвержденный правительством РФ вместе с Архангельском и Ненецким автономным округом, а также МАГУ И МГТУ собрать в один «клубок», получить дополнительные ресурсы, привлечь новых людей, лучших преподавателей. Чтобы молодые ребята не искали лучшей жизни в столичных городах. Сделать это не так просто, но будем стараться, - сказал губернатор.

Что касается сферы здравоохранения, то уже есть 4 миллиарда рублей на модернизацию первичного звена медицины - поликлиник и амбулаторий. Также прорабатывается проект по модернизации областной больницы. Медучреждение могут обновить как раз за счет федеральной поддержки.

Отдельная тема – развитие отрасли туризма.

- Будет развивать малый и средний бизнес. Люди должны получить возможность реализовать себя, свою предпринимательскую инициативу. Предполагается хороший рост туристического сегмента, так как налоги у нас в области минимальные для предпринимателей, есть поддержка в виде губернаторских грантов, а для инвесторов Арктической зоны соцвзносы падают до 3% с 30%, - подчеркнул Андрей Чибис.

Также, по словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, регион хотят сделать более доступным для школьного туризма, в том числе и для наших ребят. Планируется подготовить соответствующую инфраструктуру.

Помимо этого, правительство бьется за то, чтобы газифицировать Мурманскую область.

- Это очень дорогой проект, но целесообразный. Открывается перспектива для новых производств. Вопрос только в стоимости газа, - отметил глава региона.

Не останется без внимания и сфера строительства. Однако, по словам Андрея Чибиса, пока что ни один из владельцев крупных строительных компаний не готов вкладываться все свои силы в строительство в Мурманской области.

- Точно будет сделан акцент на многоэтажное строительство. Мы уже определили перечень земельных участков, с которых начнем. И арендное жилье развиваем. Главным вопрос пока – кто будет строить. Те подрядчики, которые есть у нас, просто не тянут, - сказал он.

В общем, планы обширные. Будем надеяться, что все они будут реализованы.

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