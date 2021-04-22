Травяные пожары опасны!

Палы травы

Однако на самом деле палы травы приводят к снижению плодородия почвы. После травяного пожара количество минеральных питательных веществ в почве не увеличивается. Органическое вещество почвы, образующееся из отмирающих частей растений, в результате палов выгорает, теряются азотные соединения. При сгорании органического вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму быстро и впоследствии легко вымываются в нижние горизонты почвы первым же сильным дождем и становятся недоступными для корней растений.

Кроме того, огонь, распространяющийся с большой скоростью, не прогревает почву, как ожидается, но губит семена будущего травяного покрова, а также все живые организмы, обитающие на поверхности почвы.

Возгорания травы на землях сельскохозяйственного назначения могут быть и случайными. Пламя легко распространяется, если земельные участки не используются по назначению и зарастают сорной растительностью. Прошлогодние остатки сорных растений из года в год образуют сухую травяную подстилку, которая способствует быстрому распространению огня.

Палы травы вблизи населенных пунктов или лесных массивов могут повлечь за собой возгорания жилых домов, хозяйственных построек, лесные пожары. Поджог травы, как случайный, так и намеренный, может привести не только к финансовым и имущественным потерям, но и к гибели животных и людей.

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает следующее.

В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях охраны земель правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня мелиорации, защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.

Кроме того, в пунктах 185, 186 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 и вступивших в законную силу с 01января 2021 года, установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. Использование открытого огня и разведение костров, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, возможно при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в порядке согласно приложению N 4 Правил. Правообладатели земельных участков (собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

В случае, если вы стали свидетелем поджога травы, звоните по номерам: «01» (со стационарного телефона) и«101» или «112» (с мобильного).

ВАЖНО!

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв предусмотрены административные штрафы в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ:

• для граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей;

• для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей;

• для юридических лиц – от 400 000 до 700 000 рублей.