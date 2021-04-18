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Происшествия18 апреля 2021 17:45

В Архангельске 60-летняя женщина ночью спасла из пожара сестру-инвалида

Пожилая северянка вовремя почувствовала запах гари
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Северянка вытащила Майю на инвалидной коляске из горящего дома сама.

Северянка вытащила Майю на инвалидной коляске из горящего дома сама.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 апреля в Архангельске произошел серьезный пожар в деревянном доме, который легко мог бы обернуться трагическими последствиями, но все обошлось благодаря бдительности местной жительницы Галины Вениаминовны Мохнаткиной.

В тот день женщина легла спать, но среди ночи резко проснулась - ее разбудил крик сестры Майи, которая с детства является инвалидом, и едких запах гари. В двухэтажном деревянном доме начинался пожар. Где и что горит, северянка не знала, по ее впечатлениям горели стены и пол в лестничной площадке.

Как сообщили в региональной диспетчерской службе Архангельска, информация о задымлении в доме на улице Лодемской, что расположен в районе 29 лесозавода в Маймаксанском округе Архангельска, поступила в экстренные службы в три часа ночи.

Так как сестра местной жительницы ходить не может, а живут они на первом этаже, женщина решила не терять времени и, пока ехали пожарные, вытащила Майю на инвалидной коляске из горящего дома самостоятельно.

- На место были направлены пожарные расчеты, однако прибытие к месту было очень затруднено. 29-й лесозавод — очень отдаленное от ближайших пожарных подразделений место, путь туда затруднен проездом по низководному мосту, преодолеть который может далеко не каждая автоцистерна — грузоподъемность не позволит, - рассказали в ЦОВ-112 Архангельск. - В результате оказалось, что горел пол в одной из квартир первого этажа. В квартире на момент пожара находились две кошки, которые надышались дымом. Спасатели надели животным запасные маски и откачали.

По словам Галины Вениаминовны, она всю жизнь ухаживает за сестрой, которая с детства мучается от последствий ДЦП. Майя Вениаминовна так и не научилась говорить, и в своей жизни не сделала ни одного шага.

- Она лежит уже считай 60 лет, одна рука как-то действует, а в остальном она парализована. Я ее и вытащила… Наш отец дошел в войну до Берлина, но так и не дождался благоустроенного жилья. И мы с сестрой инвалидом так и живем с дровами и водой с колонки. Это очень тяжело. Её ночью в машину скорой помощи определили, а сейчас она снова у меня. Наша квартира не пострадала, только запах пожарный стоит, - поделилась Галина Мохнаткина.

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