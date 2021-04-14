Поездка Сергея Шойгу в Мурманскую область: про НАТО, реконструкцию причалов для подлодок и дома для военных

Сергей Шойгу с рабочим визитом прибыл в Мурманскую область. Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

13 апреля в Мурманскую область с рабочим визитом прилетел министр обороны Сергей Шойгу.

Одной из точек его маршрута по Кольскому полуострову стал пункт базирования подлодок Гаджиево. Здесь строят инфраструктуру причального фронта для размещения подводных сил Северного флота. Завершить работы должны до сентября этого года, и с этого времени подлодки, в том числе ракетоносцы проекта 955 и 955А («Борей» и «Борей-А»), смогут у причалов обслуживаться энергосредствами, связью, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты.

Ракетоносцы проекта 955 и 955А («Борей» и «Борей-А») смогут у причалов обслуживаться энергосредствами, связью, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты. Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

Еще одним предметом проверки в Гаджиево стали социальные объекты. Напомним: в Мурманской области началась программа реновации ЗАТО. По ней, в частности, в порядок будут приводить дома, в которых живут военнослужащие. Речь идет о капитальном ремонте зданий и ремонте пустующих квартир. А также будут возводить новые объекты - в гарнизоне, например, строят три, из пяти запланированных, жилых дома на 300 квартир. Пять домов по типовым проектам, которые сделаны с учетом климата Крайнего Севера, уже сдали.

Одной из точек маршрута Сергея Шойгу по Кольском полуострову стал пункт базирования подлодок Гаджиево. Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

- Глава военного ведомства заслушал доклад командования Северного флота о развитии инфраструктуры военного городка и поручил подготовить комплексный план благоустройства гарнизона подводных сил Гаджиево. До конца текущего года планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию три жилых дома в Гаджиево, что позволит полностью решить вопрос обеспечения военнослужащих жилыми помещениями, - сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщили источники «КП»-Мурманск», главной целью визита Сергея Шойгу был авианосец "Адмирал Кузнецов", который с 2018 года находится на ремонте. Идет он с переменным успехом: в 2018 году во время выхода "Адмирала Кузнецова" из сухого дока последний затонул, а на корабль упал кран, тогда крейсер получил свыше 50 повреждений, а в декабре 2019 года на авианосце случился пожар, в котором погибли два человека. В январе этого года на борту тушили баллон с ацетиленом, загоревшийся во время газосварочных работ. В конце марта задержали генерального директора судоремонтного завода в Полярном, которого обвиняют в хищении миллионов, выделенных на ремонт.

В Гаджиево строят инфраструктуру причального фронта для размещения подводных сил Северного флота. Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

Во время визита на 35-й СРЗ в Мурманске Сергей Шойгу поручил ускорить реконструкцию и техническое перевооружение сухого дока - проект реализует Центр судоремонта "Звездочка". Напомним: работы велись даже по ночам, что вызывало недовольство жителей Мурманска.

Помимо этого министр обороны провел в Североморске рабочее совещание, на котором сообщил, что Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике.

Пять домов по типовым проектам в Гаджиево, которые сделаны с учетом климата Крайнего Севера уже сдали. Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

- Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты ее национальных интересов в Арктике Министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия, — сказал глава военного ведомства.

Наращивание военных сил стран НАТО и США не остается в стороне от внимания наших военнослужащих.

В гарнизоне строят три из пяти запланированных жилых дома на 300 квартир. Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

- Отмечу, что данная деятельность характерна не только для Арктического региона. За последние три года Североатлантический блок нарастил военную активность у российских границ. В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать", по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской, - отметил Сергей Шойгу.

Главной целью визита Сергея Шойгу был авианосец «Адмирал Кузнецов». Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

Также министр встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

- Благодарю министра обороны за поддержку региона как в критических ситуациях, так и в вопросах, касающихся условий жизни людей в военных поселениях. Когда обрушился мост через Колу, Сергей Кужугетович был одним из первых, кто нас поддержал. При активном участии Минобороны удалось восстановить железнодорожное сообщение за 18 дней. Те планы, которые мы реализуем в рамках реновации, – совместная работа региона и федерального правительства. Наша общая задача – сделать все, чтобы защитники страны и их семьи жили в достойных условиях, - сообщил по итогам встречи Андрей Чибис.

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