В Мурманске впервые прошли Щеколдинские образовательные чтения

Тема чтений «Духовное просвещение на Кольском Севере. История и современность». Фото: правительство Мурманской области

8 апреля в Мурманске состоялись первые образовательные чтения, посвященные памяти священника Константина Щеколдина, просветителя саами. Мероприятие организовало региональное министерство образования и науки совместно с Североморской епархией Мурманской митрополии.

Возродить нравственность

Тема чтений «Духовное просвещение на Кольском Севере. История и современность». Докладчики рассказали, как христианство повлияло на Кольский Север, а также затронули вопросы духовно-нравственного воспитания.

Мероприятие организовало региональное министерство образования и науки совместно с Североморской епархией Мурманской митрополии. Фото: правительство Мурманской области

- Тема духовного образования, связь с нашей историей и предками не должны быть мертвы. Мы живем в то время, когда Север открывает свои тайны и раскрывает имена подвижников духовного образования, - отметил епископ Североморский и Умбский Тарасий.

Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, открывая чтения, подчеркнула, что духовность и российское общество сейчас переживают определенный кризис. Под ударом оказались образование, духовная культура.

- Нет четкого понимания, что такое добро и зло, правда, доблесть и честь. Главная задача – привить подрастающему поколению нравственные ценности. Безусловно, наше общество нуждается в подготовке образованных людей, однако само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственности. Современная школа должна опираться именно на духовную культуру, - сказала она.

Просветитель саами

Первым выступающим стал Дмитрий Ермолаев, начальник отдела научного использования и публикации архивных документов госархива Мурманской области. Он рассказал о жизни протоиерея Константина Щеколдина, который поднял на ноги образование в отдаленном уголке кольского края, селении Пазрека, в середине XIX - начале XX века.

Священник был одним из последних ярких представителей плеяды христианских просветителей кольских саами. Он создал саамский словарь, азбуку с заданиями по математике, организовал библиотеку и школу, где обучал грамоте саамов – взрослых и детей.

- Щеколдин - очень известная фигура, но фактически все, что мы о нем знали до этого момента, можно было уложить в пару строк. Еще 10 лет назад даже не была известна точная дата его кончины (5 октября 1915 года), - отметил Дмитрий Ермолаев. - Священник почти всю жизнь прожил в Пазреке. Это, пожалуй, самая заброшенная окраина кольского края, которая была отрезана от остальной страны большую часть года. Добраться туда было проще из Норвегии, чем из России.

Константин Щеколдин переехал туда в 1874 году, став первым русским человеком за столетие, который поселился в Пазреке на постоянной основе. Там, в отрыве от цивилизации, проходило служение отца Константина в Борисоглебском храме.

- Священник был на все руки мастер – ему и медиком быть приходилось, и преступников ловить, и строителем гидротехнических сооружений выступать. Когда он переехал в Пазреку, то не знал саамского языка. Но выучил его, что позволило ему заложить основы саамской литературы. Он перевел для саами Евангелие от Матфея, а также создал азбуку для лопарей Кольского уезда, - рассказал сотрудник архива.

Приходскую школу протоиерей открыл в 1888 году. Пазрецкие лопари не знали русского языка, поэтому он заблаговременно начал их обучать некоторым словам и молитвам. Благодаря деятельности отца Константина грамотность среди взрослого лопарского населения достигла 30%.

В Пазреке существование было совсем невеселое - на грани выживания. Жизнь была сопряжена с риском, но Щеколдин не хотел покидать Пазреку. В последние годы жизни его просили уйти на покой, однако он беспокоился только о том, что умрет без исповеди и причастия. Так и случилось. Константин Щеколдин скончался в 71 год. Его запомнили как самоотверженного, образованного, дружелюбного человека, который всегда был готов помочь в трудную минуту.

Докладчики рассказали, как христианство повлияло на Кольский Север, а также затронули вопросы духовно-нравственного воспитания. Фото: правительство Мурманской области

Не без проблем

Со следующим докладом выступила Юлия Бардилева, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории и права МАГУ. Она рассказала, что в начале XX века на Кольском Севере насчитывалось около 9 тысяч жителей, менее 2% из них являлись представителями духовенства. Затем появляется распоряжение правительства о создании церковно-приходских школ. Такие школы давали начальное образование – учили читать, писать и считать, а также занимались духовно-нравственным воспитанием ребят через христианскую религию. К 1913 году обучались 348 детей. Наиболее известными просветителями местного населения, в том числе лопарского, на рубеже XIX - XX веков считают Константина Щеколдина и отца Георгия Терентиева.

Но на церковь были и жалобы. Так, уроки велись несистематично и с частыми перерывами, дисциплина у учеников хромала. А плохое знание русского языка и короткий сезонный период обучения были причинами низкого числа учеников.

Духовность в современности

В наше время духовное воспитание детей в кольском крае стараются поддерживать на должном уровне. Как пояснила зам. директора по УВР Североморской школы полного дня Елена Образцова, в рамках проекта «Центр духовно-нравственного воспитания школьников» для детей проводятся экскурсии по кольскому краю. Это позволяет воспитывать интерес к малой родине, ее традициям, культуре и этносу. Так, в 2018 году ребята ездили в Териберку, к святыням Терского берега, посещали Кировск, Апатиты, Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь и многие другие уголки нашего региона.

Этот опыт положительно оценила министр образования Ольга Дзюба.

- Сейчас по поручению губернатора Мурманской области ведомство разрабатывает целый пул образовательных маршрутов для детей по разной тематике. Будет правильным выделить в отдельное направление именно православный туризм, - отметила она.

Подводя итоги чтений, собравшиеся отметили, что подвижники духовного образования есть и сегодня. Эта ниточка тянется, поэтому нам есть на что равняться и к чему стремиться.

- Мы находимся в таком моменте, когда понимаем, что разделение светского и духовного образования очень условно. Есть в нашей жизни внешние успехи, а есть – духовно-нравственное образование, которое формирует внутренний облик человека. Наш труд будет совершен не зря и принесет пользу. Он обязательно найдет отражение в нашем и следующем молодом поколении, - подвел итоги встречи епископ Североморский и Умбский Тарасий.

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