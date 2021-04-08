Основными участниками праймериз “Единой России” стали представители молодежи

Предложение привлечь к участию в выборах как можно больше волонтеров ранее одобрил Владимир Путин. Фото: Пресс-служба ЕР

Как пишет nashgorod.ru, политические эксперты рассказали участникам праймериз о текущей общественно-политической ситуации в стране и современных технологиях работы с избирателями. Кандидатам также обозначили основные направления деятельности в ходе выборов.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что вовлечение в политическую жизнь волонтеров является принципиальной позицией и стратегическим ходом партии. По его словам, общественники многому научились, оказывая поддержку нуждающимся во время пандемии, однако опыт в политической работе у них отсутствует.

“Крайне важно, что “Единая Россия” помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы”, - сказал Костин.

Стоит отметить, что участники предварительного голосования из числа волонтеров отлично знают, зачем идут во власть. Например, детский хирург из Краснодара Михаил Есаян намерен бороться за качество и доступность детской медицины. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике из Оренбурга Дияс Избасаров поставил задачу реализовать ряд спортивных проектов.

Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич отметил, что ЕР быстро отреагировала на общественный запрос на обновление во власти. Это говорит об открытости партии и желании помочь молодым и небезразличным людям что-то изменить.

По мнению главы государства, деятельность общественников во власти хорошо скажется на развитии страны. Фото: Пресс-служба ЕР

Предложение привлечь к участию в выборах как можно больше волонтеров ранее одобрил Владимир Путин. По мнению главы государства, деятельность общественников во власти хорошо скажется на развитии страны.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркивал, что при отсутствии новых лиц в партии она начнет представлять угрозу самой себе. Поэтому в прошлом году 50% избранных депутатов ЕР - это новые кандидаты.

Как сообщает сайт партии "Единая Россия", желание принять участие в праймериз изъявили более двух тысяч человек. Из них 40% – беспартийные, а 30% – это молодежь и еще 30% – активисты волонтерских движений.

Исполняющий обязанности председателя оргкомитета по проведению предварительного голосования в Мурманской области Татьяна Сахарова рассказала, что регистрация участников предварительного голосования в Мурманской области в самом разгаре, но уже понятно, что в этом году будет немало новых кандидатов – общественников и волонтеров, просто неравнодушных людей. Причем многие из них делают первые шаги в политике.

“Студент 4-го курса Мурманского арктического государственного университета, активист регионального отделения всероссийского общественного движения "Молодая Гвардия Единой России» Сергей Троицкий присоединился к добровольческому движению еще в 2017 году. Был членом команды Центра развития волонтерского движения Мурманска. Во время пандемии стал добровольцем в волонтерском штабе «Единой России». В пик пандемии отвечал за распределение заявок и стажировку новых добровольцев. Неоднократно доставлял продукты и лекарства пожилым северянам, работал оператором в кол-центре, участвовал в проведении «Диктанта Победы – 2020» на базе родного вуза. Сергей считает, что статус депутата даст возможность решать проблемы людей, а не стоять в стороне. Поэтому он принял решение подать заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России»”, - рассказала Сахарова.

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