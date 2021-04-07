"Единая Россия" предлагает ввести единые по стране меры поддержки многодетных

Единственная недвижимость многодетных должна быть защищена от взыскания за задолженности. Фото: Пресс-служба ЕР

Как сообщает nashgorod.ru, сегодня для многодетных семей одной из проблем остается обязанность подтверждать свой статус, чтобы получать льготы. ЕР предлагает установить федеральный статус многодетных: его может подтверждать удостоверение, действительное по всей стране. Об этом рассказал секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак.

Стоит отметить, что помощь многодетным семьям в разных субъектах отличается по объему и содержанию. Так, в половине российских регионов можно пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте детям из многодетных семей, однако в других субъектах такой льготы нет.

По мнению Андрея Турчака, это формирует неравные условия, а потому требуется единый гарантированный стандарт поддержки, вне зависимости от субъекта проживания.

Необходимо также разработать единые критерии, по которым семью можно отнести к категории многодетных. Их необходимо прописать в федеральном законе.

По мнению уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, меры, которые сегодня принимаются, довольно фрагментарные. Установление критериев, по которым семья считается многодетной, назначение мер соцподдержки и иной помощи отданы на откуп регионам. Это исключает возможность системного подхода к данному вопросу, что, безусловно, неприемлемо, отметила Кузнецова.

В партии “Единая Россия” считают, что необходимо улучшать жилищные условия. Этому может помочь снижение первоначального взноса по “Семейной ипотеке” до 10%, по мнению руководителя рабочей группы ЕР по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского.

По словам Якубовского, программа должна начать действовать и на вторичном рынке - в сельских поселениях и небольших городах, где живут менее 50 тыс. человек.

Но единственная недвижимость многодетных должна быть защищена от взыскания за задолженности. ЕР планирует обратиться к Центробанку с предложением рекомендовать финорганизациям до 2022 года не забирать такое жилье.

По сообщению сайта ЕР, среди прочих предложенных мер - льготное автокредитование. Предлагается расширение госпрограммы «Семейный автомобиль» для многодетных. Инициативы участников дискуссии нацелены на изменение федерального законодательства и расширение существующих программ поддержки многодетных. После доработки ЕР передаст их в правительство.

“Мурманская область поддерживает инициативу о правовом закреплении статуса многодетной семьи. В первую очередь это важно с точки зрения внедрения единого подхода к мерам социальной поддержки таких семей на территории всей страны. Необходимость законодательного урегулирования данного вопроса назрела давно. Стоит напомнить, что на сегодняшний день единственным федеральным нормативным правовым актом, в соответствии с которым установлены меры социальной поддержки многодетных семей, является указ президента Российской Федерации от 1992 года.

По инициативе «Единой России» с 2018 года в регионе установлена ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет, а также продлено до 2026 года действие закона Мурманской области о предоставлении многодетным семьям регионального материнского (семейного) капитала.

Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о продлении ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до 2026 года и внесении изменений в порядок предоставления регионального материнского (семейного) капитала в части его реализации в любое время со дня рождения ребенка”, - отметила региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

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