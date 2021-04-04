Каким будет центр Мурманска: Пешеходная улица Самойловой и пикник на площади Пять Углов

Проект реконструкции центральной площади Мурманска будут создавать с учетом мнения северян. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской областной научной библиотеке прошла встреча с жителями Мурманска по поводу будущего облика площади Пять Углов в заполярной столице. Редакция "КП" пообщалась с участниками мероприятия, чтобы узнать, что хотят жители города, а чему будут категорически против.

Чтобы было удобно

На первом месте в планах на реконструкцию - логистика и инфраструктура, ведь центральная площадь - это всегда сосредоточение жизни города, его сердце, место, где пересекаются все основные маршруты города, пешеходные и транспортные. Какую концепцию площади мы бы не придумали, все будет утыкаться в движение транспорта и пешеходов. И парковки...

- Очень многие из присутствующих высказались за придание улице Самойловой статуса торговой улицы. Этакий мурманский Арбат с сувенирными лавками, кафе, местами, где можно встретить уличных художников и музыкантов. Спор разгорелся вокруг того, делать ли ее полностью пешеходной, ограничивать парковку в формате выходного дня или оставить парковку, - рассказал нам Антон Алимов Антон.

На площади Пять Углов предлагают сохранить и улучшить пешеходные маршруты. Фото: Олег ФИЛОНОК

Он отмечает, что тема парковки поднималась не раз. С одной стороны, есть острая необходимость в ней, но с другой, не каждый готов пройти лишних сто метров по площади. Но и паркуются мурманчане в центре города обычно как придется. Глаз общественников давно посматривает на улицу Ленинградскую - там бы могло было создать места для машин.

Горожане говорили и про возвращение остановки общественного транспорта недалеко от делового центра "Меридиан". Это можно было бы сделать за счет сокращения избыточной площади перекрестка проспект Ленина - улица Воровского. Тогда междугородние маршруты будут делать остановку непосредственно на площади, все-таки рядом две гостиницы. Но тогда встает вопрос об остановке для автобусов, поворачивающих к вокзалу.

- Говорили о необходимости сохранения и улучшения пешеходных связей. Сейчас, например, невозможно пройти прямо вдоль улицы Воровского до "Волны". Придется либо свернуть к "Меридиану" и обойти парковку, либо перейти на другую сторону улицы, - рассказывает редакции "КП" Антон.

Конечно, после того, как все дороги в городе перегородили заборами по вертикали и по горизонтали, поменять логистику будет очень сложно. Но ведь это вопрос о том, как должно быть удобно людям, а не то, как должно быть удобно и красиво на бумаге.

Сохраним старое

Все пришедшие на встречу единогласно высказались за сохранение зеленых насаждений по периметру площади и в особенности деревьев на улице Самойловой.

- Говорили про обязательное сохранение видовых направлений: вдоль улицы Воровского как в сторону железнодорожного вокзала, так и в сторону школы N°1; вдоль проспекта Ленина. Чтобы эти открыточные виды не портили никакими конструкциями или объектами, - продолжает Антон Алимов.

Поступило предложение включить в будущий проект реконструкции улицы Ленинградской, так как она непосредственно входит в ансамбль площади Пять Углов. А над улицей Самойловой вместе с Пионерским переулком поработать в рамках подготовки дизайн-кода для улицы Егорова. "Объединить" эти три улицы под одним крылом.

Креатив на полную

Группа студентов предложила организовать зону для пикников, сделать мини-сцену для уличных артистов - чтобы у них была крыша над головой и возможность подключиться к электричеству.

- Представительница группы местных жителей вспомнила про пережиток из 90-х - валютчиков у "Волны", которые до сих пор торгуют телефонами и меняют валюту , - рассказывает Антон, - что на главной площади города им не место. Группа активных горожан предложила выделить на площади место для спокойного отдыха и отдыха активного (для подростков и молодежи).

Пока мы с Антоном общались, пришла идея, что для того, чтобы улица Самойловой стала вся пешеходной, оттуда надо убрать МЧС и сделать в этом техногенном месте арт-пространство и необычный музей типа "музея кошек" в Зеленоградске. У них музей кошек, а у нас был бы музей северного сияния или оленей. Или уличный театр организовать. Вместо занавеса открывались бы ворота ангаров. Хотя вопрос с безопасностью - а он неизбежно возникает - на Пяти Углах тоже очень важен.

Соберемся еще раз

Это была только первая встреча, на нее пришло очень много людей, даже больше, чем планировалось - около 70 человек. 14 апреля пройдет ряд встреч в продолжение этой истории с локальными экспертами и предпринимателями. Вся эта процедура называется соучаствующее проектирование. Как отмечают организаторы, до этого горожане выступали лишь в качестве конечных потребителей, отсюда было много конфликтов. Но самое печальное, что территория в таком случае становится безразличной самим людям. Зачем им следить за тем, к чему они относятся косвенно? Поэтому поэтапное включение в обсуждение людей, предпринимателей, экспертов - это надежда на то, что результат реконструкции все-таки устроит большинство.

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