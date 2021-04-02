Мурманский суд не выпустил досрочно на свободу слесаря-убийцу 58 человек в Архангельске

Террорист был приговорен к 25 годам лишения свободы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Мстительный террорист из Архангельска, по вине которого 17 лет назад погибли 58 человек, не сможет досрочно выйти на свободу. Решение об этом 31 марта вынес Ленинский районный суд Мурманска, рассмотрев ходатайство об условно-досрочном освобождении 43-летнего мужчины, который отбывает наказание в исправительного колонии в Мурманске.

В 2000-2001 годах 26-летний северянин работал слесарем по обслуживанию внутридомового газового оборудования аварийно-ремонтной службы Архангельского филиала ОАО «Архангельскоблгаз». На работу попал не случайно: у него было образование, которое давало право на работу с газовым оборудованием. Правда, работник он был не очень - приходил на работу пьяным, нарушал трудовую дисциплину, поэтому начальство решило, что держать его не будет. И уволило. Молодой человек несколько раз пытался восстановиться на работе, но ему давали от ворот поворот.

И тогда парень затаил злобу. Решил жестоко отомстить.

Ночью 16 марта 2004 года он сидел на автобусной остановке и пил пиво. Тут он увидел машину аварийной службы горгаза и подумал о том, что может проучить бывшего работодателя. Мужчина отправился к двум жилым домам в Архангельске, которые выбрал наугад, извлек там запорный клапан из крана газопровода, разгерметизировав систему газоснабжения. Бытовой газ поступил в подъезды. К счастью, тогда взрыва и гибели людей в этих домах не случилось, так как жители вовремя обнаружили утечку газа, покинули здания и вызвали экстренные службы. Узнав, что трагедию предотвратили, мстительный архангелогородец решил во что бы то ни стало воплотить в жизнь свой ужасный план.

- Мужчина пошел к третьему дому - проспект Советских Космонавтов, 120, где также извлек запорный клапан из крана газопровода, разгерметизировав систему газоснабжения и пустив бытовой газ в подъезд. Утечка газа в здании привела к взрыву, который унес жизни 58 человек. Остальные жильцы получили травмы разной степени тяжести, было уничтожено и повреждено имущество. Гражданам и городу был причинен значительный ущерб, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Но даже после этого убийца не остановился. Под угрозой смерти оказались жители еще одного дома, где злоумышленник также сорвал заглушки и выпустил бытовой газ. Жителям удалось спастись благодаря тому, что они проснулись, услышав взрыв. По запаху обнаружили утечку газа, покинули здание и вызвали аварийно-спасательные службы.

В 2005 году по нескольким уголовным статьям террориста приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На допросах молодой человек рассказывал, что не хотел никого убивать, а просто собирался "погонять" аварийную службу. При этом считал себя то виновным, то невиновным, давая противоречивые показания. В любом случае, это не помогло ему избежать наказания.

Мурманский суд, изучив представленные материалы, исследовав материалы личного дела мужчины, мнения потерпевших, письменное заключение администрации исправительной колонии ИК-17, постановил отказать в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Постановление еще не вступило в законную силу.

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